 Кількість жертв пожеж у Каліфорнії перевищила 80 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2018

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Новини

Кількість жертв пожеж у Каліфорнії перевищила 80 осіб

Щонайменше 86 людей загинуло через масштабні лісові пожежі, що вирують у Каліфорнії. У штаті нарешті пішов дощ, але влада побоюється повені та зсувів.

У Каліфорнії продовжується боротьба з пожежами

У Каліфорнії продовжується боротьба з пожежами

Кількість загиблих через масштабні лісові пожежі у американському штаті Каліфорнія продовжує зростати. Станом на вечір середи, 21 листопада, на півночі штату загинули щонайменше 83 людини, повідомив шериф округу Б'ютт Корі Хонеа, передає агенція AP.

Зниклими безвісти вважається щонайменше 560 людей. Втім, за даними влади, в списках зниклих є люди, що перебувають у безпеці, але дані про це ще не надійшли в загальну базу. Окрім того, ще троє людей загинули на півдні штату, повідомила місцева влада.

Пошукові операції тривають

Пошукові операції тривають

У штаті вперше за кілька місяців пішов дощ та послабився вітер, що полегшило боротьбу з вогнем. Очікується, що на півночі штату випаде близько 15 сантиметрів опадів. Втім, влада побоюється ризику паводку. Шериф Хонеа повідомив, що пошукові команди будуть виведені із зон ризику зсувів. Тим часом пожежникам вдалось локалізувати пожежу на півдні штату, де вогонь вже знищив близько 1600 будинків.

Місто Парадайс було повністю зруйновано вогнем

Місто Парадайс було повністю зруйновано вогнем

Пожежа у Каліфорнії триває понад два тижні та стала найбільш руйнівною за всю історію Каліфорнії. Невелике містечко Парадайс на півночі штату практично повністю знищено вогнем, там вогонь знищив понад 13 тисяч будинків. Тисячі людей не можуть повернутися додому і ночують в центрах надзвичайних ситуацій, церквах та школах, а також у наметах та автомобілях. У боротьбі з вогнем задіяні тисячі пожежників, пошукові команди, літаки та гелікоптери. 

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Каліфорнія у вогні: масштаби нищівних пожеж (12.10.2017)

DW.COM

У Каліфорнії зникли безвісти через пожежі більше тисячі осіб

Через масштабні пожежі у Каліфорнії зниклими безвісти вважаються 1011 осіб. Кількість загиблих вже перевищила 70. (17.11.2018)  

Пожежі в Каліфорнії: кількість загиблих зростає

Щонайменше 56 людей загинули через потужні пожежі у каліфорнійському містечку Парадайс, ще двоє - у Малібу. Зниклими безвісти вважаються близько 130 осіб. (15.11.2018)  

Пожежі в Каліфорнії: кількість зниклих безвісти перевищила 1200

Щонайменше 76 людей загинули через масштабні лісові пожежі в Каліфорнії. В списках зниклих безвісти вказано 1276 осіб. (18.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Каліфорнія у вогні: масштаби нищівних пожеж (12.10.2017)  

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