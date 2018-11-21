Кількість жертв пожеж у Каліфорнії перевищила 80 осіб

Кількість загиблих через масштабні лісові пожежі у американському штаті Каліфорнія продовжує зростати. Станом на вечір середи, 21 листопада, на півночі штату загинули щонайменше 83 людини, повідомив шериф округу Б'ютт Корі Хонеа, передає агенція AP.

Зниклими безвісти вважається щонайменше 560 людей. Втім, за даними влади, в списках зниклих є люди, що перебувають у безпеці, але дані про це ще не надійшли в загальну базу. Окрім того, ще троє людей загинули на півдні штату, повідомила місцева влада.

Пошукові операції тривають

У штаті вперше за кілька місяців пішов дощ та послабився вітер, що полегшило боротьбу з вогнем. Очікується, що на півночі штату випаде близько 15 сантиметрів опадів. Втім, влада побоюється ризику паводку. Шериф Хонеа повідомив, що пошукові команди будуть виведені із зон ризику зсувів. Тим часом пожежникам вдалось локалізувати пожежу на півдні штату, де вогонь вже знищив близько 1600 будинків.

Місто Парадайс було повністю зруйновано вогнем

Пожежа у Каліфорнії триває понад два тижні та стала найбільш руйнівною за всю історію Каліфорнії. Невелике містечко Парадайс на півночі штату практично повністю знищено вогнем, там вогонь знищив понад 13 тисяч будинків. Тисячі людей не можуть повернутися додому і ночують в центрах надзвичайних ситуацій, церквах та школах, а також у наметах та автомобілях. У боротьбі з вогнем задіяні тисячі пожежників, пошукові команди, літаки та гелікоптери.