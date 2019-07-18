Кількість жертв пожежі в анімаційній студії в Кіото збільшилась

Станом на вечір четверга, 18 липня, кількість жертв пожежі на студії анімаційних фільмів у японському Кіото збільшилась до 33-х. 36 людей постраждали, до десяти осіб перебувають в критичному стані, повідомляють японські правоохоронці.

Вогонь спалахнув зранку четверга за місцевим часом і швидко охопив триповерхову будівлю студії. Пожежа, як зазначають у поліції, була спричинена умисно. Повідомляється, що чоловік, котрий вчинив підпал за допомогою легкозаймистої суміші, так само постраждав від вогню. 41-річного підозрюваного взято під варту, інформує агенція dpa. Про його мотиви поки що нічого невідомо.

Пожежу вдалось загасити через три години. За даними ЗМІ, на час підпалу у триповерховій будівлі перебували близько 70 людей.