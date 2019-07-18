 Кількість жертв пожежі в анімаційній студії в Кіото збільшилась | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кількість жертв пожежі в анімаційній студії в Кіото збільшилась

Пожежа, що сталася внаслідок підпалу в японському Кіото, забрала життя щонайменше 33 осіб. Ще 36 людей постраждали, кілька у важкому стані перебувають в лікарнях.

Japan Kyoto Feuer Brand (picture-alliance/dpa/Kyodo)

Станом на вечір четверга, 18 липня, кількість жертв пожежі на студії анімаційних фільмів у японському Кіото збільшилась до 33-х. 36 людей постраждали, до десяти осіб перебувають в критичному стані, повідомляють японські правоохоронці.

Вогонь спалахнув зранку четверга за місцевим часом і швидко охопив триповерхову будівлю студії. Пожежа, як зазначають у поліції, була спричинена умисно. Повідомляється, що чоловік, котрий вчинив підпал за допомогою легкозаймистої суміші, так само постраждав від вогню. 41-річного підозрюваного взято під варту, інформує агенція dpa. Про його мотиви поки що нічого невідомо.

Пожежу вдалось загасити через три години. За даними ЗМІ, на час підпалу у триповерховій будівлі перебували близько 70 людей.

DW.COM

У поліції повідомили про виявлення на місці пожежі в дитячому таборі в Одесі останків ще однієї - третьої - жертви. Директора табору, в якому сталася пожежа, затримано. (16.09.2017)

Губернатор Кемеровської області, в якій пожежа в торговельно-розважальному центрі забрала життя 64 людей, подав президенту РФ Володимиру Путіну прохання про відставку. Глава держави прийняв відставку. (01.04.2018)

Також за темою

Japan Kyoto Feuer Brand

Підпал в анімаційній студії в Японії: понад 20 загиблих 18.07.2019

Пожежа, що сталася внаслідок умисного підпалу, забрала життя щонайменше 24 особи. Ще 38 людей постраждали, десятеро з них перебувають у критичному стані.

Deutschland Waldbrand bei Lübtheen

На півночі ФРН вирує найбільша в історії регіону лісова пожежа 02.07.2019

У федеральних землях Гессен і Мекленбург-Передня Померанія спалахнули великі пожежі. На півночі ФРН вогнем охоплена територія в 430 гектарів. Поліція не виключає підпал.

Frankreich Brand in Paris

Пожежа в Парижі: кількість жертв зроста до десяти, розслідують підпал 05.02.2019

Правоохоронці у Парижі затримали жінку, яка мешкала у багатоповерхівці, де внаслідок пожежі загинули щонайменше десятеро людей.

Реклама

Докладно

Голосування під час другого туру президентських виборів, 21 квітня 2019 року

Що треба знати про вибори до Верховної Ради

21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України дев'ятого скликання.  

Symbolbild Friseur (Imago/Panthermedia)

Як відкрити бізнес у Німеччині: досвід українців (відео)

Німеччина вважається однією з найсприятливіших країн у Європі для ведення бізнесу іноземцями. Як це зробити?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  