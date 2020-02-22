 Кількість жертв коронавірусу у Південній Кореї зросла до п′ятьох | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2020

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Новини

Кількість жертв коронавірусу у Південній Кореї зросла до п'ятьох

У Південній Кореї повідомили про двох померлих через коронавірус за останню добу, тож кількість жертв зросла до п'яти. У країні виявили 46 нових випадків зараження, нині зафіксовано 602 інфікованих новим вірусом людей.

У Південній Кореї померли п'ятеро людей через коронавірус

У Південній Кореї померли п'ятеро людей через коронавірус

Міністерство охорони здоров'я Південної Кореї у неділю, 23 лютого, повідомило про те, що кількість померлих від коронавірусу збільшилась до п'яти. Крім того, у країні зафіксували 46 нових випадків зараження коронавірусом. Таким чином, згідно з офіційними даними, всього ним у Південній Кореї інфіковані 602 людей.

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У Китаї опубліковані результати найбільшої наукової роботи про коронавірус з початку спалаху захворювання. Хто переважно стає жертвами COVID-19 і чому до нових цифр потрібно ставитися з обережністю? (20.02.2020)

За останню добу жертвами коронавірусу на території материкового Китаю стало 118 осіб. Загальна кількість летальних випадків унаслідок хвороби зросла до 2236. За межами Китаю від вірусу померло вже 10 людей. (21.02.2020)

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін вже оголосив, що уряд країни максимально посилить попереджувальні заходи щодо поширення коронавірусу.

Своєю чергою, міністерство охорони здоров'я Сінґапуру порадило туристам уникати поїздок без серйозної причини до південнокорейських міст Тегу і Чонгдо, де зафіксували нові випадки зараження коронавірусом.

Нагадаємо, напередодні в Італії виявили вже понад сотню випадків зараження коронавірусом, двоє людей померли, одна особа вилікувалась. Уряд країни обмежив свободу пересування у тих регіонах на півночі країни, де виявили випадки зараження коронавірусом.

  • На борту літака були не тільки українці

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    На борту літака були не тільки українці

    За даними міністерства охорони здоров'я України, на борту літака було 45 українців, 27 іноземців і члени екіпажу з медиками. Серед іноземців - громадяни Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Коста-Рики та інших країн.

  • Літак авіакомпанії SkyUp

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Літак - на дезінфекцію

    Літак авіакомпанії SkyUp, що здійснював евакуацію, пройшов процедуру дезінфекції. На кілька годин він залишався закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше в ньому поміняють фільтри системи кондиціонування.

  • Медики в захисних костюмах та респіраторах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Медиків, які супроводжували евакуйованих, теж на карантин

    Медпрацівники в захисних костюмах та респіраторах, які обслуговували спецрейс з Уханю, йдуть до автобусів. Медики, а також члени екіпажу літака, рятувальники, митники й прикордонники, які супроводжували й обслуговували евакуйованих, також пройдуть двотижневий карантин.

  • У Нових Санжарах готуються до гостинного прийому

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Тим часом у Нових Санжарах...

    Евакуйованих з Уханю вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області. Місцевим жителям це прийшлося не до смаку. Поки літак з Уханю сідав в аеропорту Харкова, жителі Нових Санжар заблокували дорогу до санаторію.

  • Протестувальники розпалили вогнище та жбурляли в автобуси каміння

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Протестувальники розпалили вогнище та жбурляли в автобуси каміння

    До санаторію автобуси з евакуйованими прибули в четвер, 20 лютого. Протести місцевих жителів переросли в протистояння з поліцією: в автобуси та правоохоронців полетіло каміння.

  • Кордон поліції навколо автобусів з евакуйованими з Уханю

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Автобуси з людьми довелось брати під охорону

    Через агресивну поведінку протестувальників поліція оточила живим кордоном автобуси з евакуйованими з Уханю.

  • Сутички в Нових Санжарах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Поліція намагається забезпечити проїзд автобусів з евакуйованими

    Підрозділам поліції, викликаним у селище Нові Санжари, довелося відтісняти з дороги протестувальників. Декілька поліцейських отримали поранення.

  • Бронетехника у Нових Санжарах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    На допомогу викликали бронетехніку

    Аби забезпечити безперешкодний проїзд автобусів з евакуйованими, Нацгвардія стягнула до селища навіть декілька одиниць бронетехніки.

  • Аби заспокоїти натовп, поліція почала затримувати протестувальників

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Затримані й поранені

    Під час безладів та зіткнень з поліцією в Нових Санжарах було затримано 24 учасники акції. За медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа. Крім того, в поліції повідомили про відкриття за фактом заворушень двох кримінальних проваджень.

  • Гончарук, Скалецька та Аваков дають брифінг у Нових Санжарах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Український прем'єр відвідав Нові Санжари

    Прем'єр Олексій Гончарук терміново вилетів на місце подій, де зібрав брифінг. Він повідомив, що в Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб уряду. У свою чергу Зоряна Скалецька повідомила, що перебуватиме в карантині разом з евакуйованими з Китаю. Вона сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни.

  • Санаторій в Нових Санжарах, де розмістили евакуйованих з Уханю

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Ситуація в Нових Санжарах нормалізується

    Станом на ранок 21 лютого ситуація нормалізувалася. У Нацполіції повідомили, що правоохоронці відпустили 23 із 24 затриманих. П'ять правоохоронців опинилися в лікарні. Прем'єр Олексій Гончарук назвав сплеск насильства в Нових Санжарах наслідком інформаційної війни, яка ведеться проти України.

    Автор: Микола Кондратенко


DW.COM

Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

Евакуйованих з Уханю людей зустріли в Україні перекритими дорогами, палаючими шинами та жбурлянням каміння. Як це було - дивіться у фоторепортажі DW. (21.02.2020)  

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