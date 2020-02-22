Кількість жертв коронавірусу у Південній Кореї зросла до п'ятьох

Міністерство охорони здоров'я Південної Кореї у неділю, 23 лютого, повідомило про те, що кількість померлих від коронавірусу збільшилась до п'яти. Крім того, у країні зафіксували 46 нових випадків зараження коронавірусом. Таким чином, згідно з офіційними даними, всього ним у Південній Кореї інфіковані 602 людей.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін вже оголосив, що уряд країни максимально посилить попереджувальні заходи щодо поширення коронавірусу.

Своєю чергою, міністерство охорони здоров'я Сінґапуру порадило туристам уникати поїздок без серйозної причини до південнокорейських міст Тегу і Чонгдо, де зафіксували нові випадки зараження коронавірусом.

Нагадаємо, напередодні в Італії виявили вже понад сотню випадків зараження коронавірусом, двоє людей померли, одна особа вилікувалась. Уряд країни обмежив свободу пересування у тих регіонах на півночі країни, де виявили випадки зараження коронавірусом.