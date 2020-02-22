Кількість жертв коронавірусу у Південній Кореї зросла до п'ятьох

Міністерство охорони здоров'я Південної Кореї у неділю, 23 лютого, повідомило про те, що кількість померлих від коронавірусу збільшилась до п'яти. Крім того, у країні зафіксували 46 нових випадків зараження коронавірусом. Таким чином, згідно з офіційними даними, всього ним у Південній Кореї інфіковані 602 людей.
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін вже оголосив, що уряд країни максимально посилить попереджувальні заходи щодо поширення коронавірусу.
Своєю чергою, міністерство охорони здоров'я Сінґапуру порадило туристам уникати поїздок без серйозної причини до південнокорейських міст Тегу і Чонгдо, де зафіксували нові випадки зараження коронавірусом.
Нагадаємо, напередодні в Італії виявили вже понад сотню випадків зараження коронавірусом, двоє людей померли, одна особа вилікувалась. Уряд країни обмежив свободу пересування у тих регіонах на півночі країни, де виявили випадки зараження коронавірусом.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
На борту літака були не тільки українці
За даними міністерства охорони здоров'я України, на борту літака було 45 українців, 27 іноземців і члени екіпажу з медиками. Серед іноземців - громадяни Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Коста-Рики та інших країн.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Літак - на дезінфекцію
Літак авіакомпанії SkyUp, що здійснював евакуацію, пройшов процедуру дезінфекції. На кілька годин він залишався закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше в ньому поміняють фільтри системи кондиціонування.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Медиків, які супроводжували евакуйованих, теж на карантин
Медпрацівники в захисних костюмах та респіраторах, які обслуговували спецрейс з Уханю, йдуть до автобусів. Медики, а також члени екіпажу літака, рятувальники, митники й прикордонники, які супроводжували й обслуговували евакуйованих, також пройдуть двотижневий карантин.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Тим часом у Нових Санжарах...
Евакуйованих з Уханю вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області. Місцевим жителям це прийшлося не до смаку. Поки літак з Уханю сідав в аеропорту Харкова, жителі Нових Санжар заблокували дорогу до санаторію.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Протестувальники розпалили вогнище та жбурляли в автобуси каміння
До санаторію автобуси з евакуйованими прибули в четвер, 20 лютого. Протести місцевих жителів переросли в протистояння з поліцією: в автобуси та правоохоронців полетіло каміння.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Автобуси з людьми довелось брати під охорону
Через агресивну поведінку протестувальників поліція оточила живим кордоном автобуси з евакуйованими з Уханю.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Поліція намагається забезпечити проїзд автобусів з евакуйованими
Підрозділам поліції, викликаним у селище Нові Санжари, довелося відтісняти з дороги протестувальників. Декілька поліцейських отримали поранення.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
На допомогу викликали бронетехніку
Аби забезпечити безперешкодний проїзд автобусів з евакуйованими, Нацгвардія стягнула до селища навіть декілька одиниць бронетехніки.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Затримані й поранені
Під час безладів та зіткнень з поліцією в Нових Санжарах було затримано 24 учасники акції. За медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа. Крім того, в поліції повідомили про відкриття за фактом заворушень двох кримінальних проваджень.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Український прем'єр відвідав Нові Санжари
Прем'єр Олексій Гончарук терміново вилетів на місце подій, де зібрав брифінг. Він повідомив, що в Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб уряду. У свою чергу Зоряна Скалецька повідомила, що перебуватиме в карантині разом з евакуйованими з Китаю. Вона сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни.
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Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Ситуація в Нових Санжарах нормалізується
Станом на ранок 21 лютого ситуація нормалізувалася. У Нацполіції повідомили, що правоохоронці відпустили 23 із 24 затриманих. П'ять правоохоронців опинилися в лікарні. Прем'єр Олексій Гончарук назвав сплеск насильства в Нових Санжарах наслідком інформаційної війни, яка ведеться проти України.
Автор: Микола Кондратенко