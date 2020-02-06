 Кількість жертв коронавірусу перевищила число загиблих від пандемії SARS | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2020

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Новини

Кількість жертв коронавірусу перевищила число загиблих від пандемії SARS

За останню добу від коронавірусу у Китаї померли 89 людей, загальна кількість жертв сягнула 811 осіб - це більше, ніж від спалаху SARS 17 років тому.

Швидка у китайському місті Ухань, в якому розпочалося поширення нового коронавірусу

Швидка у китайському місті Ухань, в якому розпочалося поширення нового коронавірусу

У Китаї протягом останньої доби від спалаху нового коронавірусу 2019-nCoV померли 89 людей, загальна кількість жертв у країні сягнула 811 осіб. Такі дані у неділю, 9 лютого, оприлюднили у Державному комітеті з охорони здоров'я КНР.

Число жертв коронавірусу за суботу стало рекордним за увесь період спостережень, пише інформаційне агентство Reuters. При цьому переважна більшість - 81 людина - померли у провінції Хубей, яка стала епіцентром поширення коронавірусу. Водночас в Ухані, столиці Хубею, вперше за останній час кількість загиблих протягом минулої доби, навпаки, зменшилася.

Загальна кількість загиблих від коронавірусу вже перевищила число померлих від спалаху тяжкого гострого респіраторного синдрому SARS, від якого у 2002 та 2003 роках померли 774 людини.

Менше інфікованих коронавірусом

Також офіційні дані китайського держкомітету з охорони здоров'я свідчать, що вперше з 1 лютого у країні зменшилася кількість зареєстрованих за добу нових випадків зараження коронавірусом 2019-nCoV. Протягом 8 лютого виявлено 2656 нових заражених вірусом, 2147 з них - у Хубеї.

У Сінгапурі, де зафіксовано 40 випадків інфікування коронавірусом, люди масово скуповують продукти у супермаркетах

У Сінгапурі, де зафіксовано 40 випадків інфікування коронавірусом, люди масово скуповують продукти у супермаркетах

Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Китаї досягла 37198. Для порівняння - під час спалаху SARS у всьому світі були інфіковані дещо більше 8000 осіб.

Нові випадки за межами Китаю

Новий коронавірус зафіксовано у 27 інших країнах та регіонах за межами материкового Китаю - йдеться про понад 330 інфікованих та двох померлих, які були китайськими громадянами.

Серед останніх зафіксованих випадків - п'ятеро британських туристів, які відпочивали у одному будинку в гірському містечку у Верхній Савойї на сході Франції. Вважається, що переносником вірусу був один з чоловіків, який до цього контактував із хворим на коронавірус у Сінгапурі, де зафіксовано 40 випадків ураження новим вірусом.

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