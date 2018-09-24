Кількість жертв землетрусу та цунамі в Індонезії перевищила 1200 осіб

Понад 1200 тіл жертв землетрусу та цунамі на індонезійському острові Сулавесі знайдено у зоні стихійного лиха. Про це заявив представник гуманітарної організації Aksi Cepat Tanggap Інсан Нуррохман, повідомляє в понеділок, 1 жовтня, агентство dpa.

"Загалом знайдено 1203 тіла, проте не всі ще ідентифіковані", - сказав він, пославшись на дані волонтерів у місті Палу, яке стало епіцентром стихійного лиха. Раніше рятувальні служби Індонезії повідомляли про понад 800 загиблих внаслідок природної катастрофи, проте уряд країни побоювався, що смертей може бути набагато більше, позаяк поблизу епіцентру на північ від Палу лежить район Донггала з 300 тисячами жителів. Зв'язок із цим районом дуже обмежений, із нього надійшли поки дані лише про 11 загиблих. Згодом, 30 вересня президент Індонезії Джоко Відодо повідомив про щонайменше 1200 загиблих.

Міністерство юстиції Індонезії також повідомило 1 жовтня, що зі зруйнованих в'язниць на Сулавесі втекли приблизно 1200 в'язнів. Одна з пенітенціарних установ в районі Донггала була спалена. Більшість утікачів були засуджені за корупцію та причетність до обігу наркотичних речовин.

Нагадаємо, що ввечері 28 вересня в Палу були зафіксовані поштовхи магнітудою 7,5, місто після землетрусу накрили хвилі висотою у кілька метрів. У місті зруйновано багато будинків, а також два готелі та торговельний центр. Є підозри, що під їхніми уламками досі перебувають люди. У місті близько 10 тисяч людей залишилися без домівок, вони тимчасово гуртуються в 50 прихистках.