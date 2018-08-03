 Кількість жертв землетрусу в Індонезії перевищила 130 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2018

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Новини

Кількість жертв землетрусу в Індонезії перевищила 130 осіб

Майже півтори тисячі осіб дістали травми, 156 тисяч осіб були змушені покинути свої домівки, а 131 особа загинула внаслідок землетрусу поблизу острова Ломбок в Інонезії.

Індонезійські рятувальники шукають людей під завалами

Індонезійські рятувальники шукають людей під завалами

Кількість загиблих внаслідок землетрусу, який стався на індонезійському острові Ломбок, зросла до 131 особи. Однак слід очікувати, що кількість жертв зросте іще більше, заявив речник національної служби боротьби з наслідками катастроф у середу, 8 серпня. Окрім того, майже півтори тисячі осіб дістали травми, ще 156 тисяч -залишилися без даху над головою.

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Землетрус магнітудою до 6,1 стався у місті Осака. Загинули щонайменше троє людей, в місті припинили рух метро і залізничних потягів, тисячі будинків залишилися без електрики. (18.06.2018)

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Індонезії зросла до щонайменше 98 осіб. 200 людей поранені. Пошкоджені тисячі будинків. (06.08.2018)

На острові Ломбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4. Загинули щонайменше 10 людей, але влада побоюється, що кількість жертв може виявитися більшою. (29.07.2018)

Рятувальні служби продовжують пошуки людей, що вижили, розкопуючи руїни будинків. Тим часом місцева влада повідомляє про брак продовольства і медикаментів для осіб, що залишилися без дому або дістали ушкодження. Представники Червоного хреста, які працюють на місці, кажуть, що багатьом постраждалим необхідні медичні операції, однак умови для їхнього проведення на місці відсутні.

Підземний поштовх магнітудою у 6,9 стався на індонезійському острові Ломбок увечері неділі, 5 серпня. Епіцентр землетрусу на острові був розташований за 18 кілометрів на північний схід від регіону Північний Ломбок на глибині приблизно 15 кілометрів. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 20 підземних поштовхів. Найбільше струс був відчутний у столиці регіону Матарам. Поштовхи також були відчутні на сусідньому острові Балі та у східній частині провінції Східна Ява.

Недільний землетрус став вже другим за останні два тижні на острові Ломбок. 29 липня там був зафіксований землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок катастрофи тоді загинули 17 людей, ще близько 160 людей дістали поранення. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.

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Докладно

Georgia Ditsi (DW/E.Sherwin )

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