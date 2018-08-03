Кількість жертв землетрусу в Індонезії перевищила 130 осіб

Кількість загиблих внаслідок землетрусу, який стався на індонезійському острові Ломбок, зросла до 131 особи. Однак слід очікувати, що кількість жертв зросте іще більше, заявив речник національної служби боротьби з наслідками катастроф у середу, 8 серпня. Окрім того, майже півтори тисячі осіб дістали травми, ще 156 тисяч -залишилися без даху над головою.

Рятувальні служби продовжують пошуки людей, що вижили, розкопуючи руїни будинків. Тим часом місцева влада повідомляє про брак продовольства і медикаментів для осіб, що залишилися без дому або дістали ушкодження. Представники Червоного хреста, які працюють на місці, кажуть, що багатьом постраждалим необхідні медичні операції, однак умови для їхнього проведення на місці відсутні.

Підземний поштовх магнітудою у 6,9 стався на індонезійському острові Ломбок увечері неділі, 5 серпня. Епіцентр землетрусу на острові був розташований за 18 кілометрів на північний схід від регіону Північний Ломбок на глибині приблизно 15 кілометрів. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 20 підземних поштовхів. Найбільше струс був відчутний у столиці регіону Матарам. Поштовхи також були відчутні на сусідньому острові Балі та у східній частині провінції Східна Ява.

Недільний землетрус став вже другим за останні два тижні на острові Ломбок. 29 липня там був зафіксований землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок катастрофи тоді загинули 17 людей, ще близько 160 людей дістали поранення. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.