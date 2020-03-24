 Кількість жертв внаслідок вибухів у Балаклії зросла до трьох | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2019

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Новини

Кількість жертв внаслідок вибухів у Балаклії зросла до трьох

На Харківщині помер ще один військовослужбовець, який отримав поранення під час вибухів на Центральній артилерійській базі у Балаклії, повідомив Генштаб ЗСУ.

Внаслідок вибухів у Балаклії загинуло троє людей

Внаслідок вибухів у Балаклії загинуло троє людей

Число загиблих внаслідок вибухів на Центральній артилерійській базі у Балаклії на Харківщині зросло до трьох, повідомив у неділю, 17 листопада, Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ). У Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги помер військовослужбовець, який отримав поранення під час вибухів. Як повідомлялося раніше, 15 листопада в Балаклії загинули двоє саперів. 

У Генштабі додали, що решта військовослужбовців, які також постраждали внаслідок інциденту, перебувають на лікуванні. Загрози їхньому життю немає.

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Під час планової утилізації боєприпасів на артилерійській базі в Балаклії загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення, повідомив Генштаб ЗСУ. (15.11.2019)

Вибухи у Балаклії пролунали 15 листопада під час планової утилізації боєприпасів. Планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів відбувалося у котловані, пролунало близько 20 вибухів. Пізніше у Генштабі повідомили, що причиною вибухів могло бути загоряння двигуна до ракет ЗМ9 зенітно-ракетного комплексу "Куб". 

Нагадаємо, в березні 2017 року на території арсеналу неподалік від Балаклії виникла масштабна пожежа. Тоді в результаті детонації боєприпасів загинула жінка, троє осіб постраждали. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала. В результаті вибухів у Балаклії було зруйновано і пошкоджено багато об'єктів нерухомості.

У 2018 році на території колишнього сховища артилерійських боєприпасів біля Балаклії під час ліквідації залишків снарядів загорілася трава. Евакуація міста не проводилася. За інформацією поліції, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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