 Кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 100 тисяч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2020

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Новини

Кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 100 тисяч

Найбільше від поширення коронавірусу постраждали Китай, Південна Корея, Італія, Іран і Японія. Від викликаних коронавірусом ускладнень у світі померло вже 3,4 тисячі осіб.

Коронавірус продовжує поширюватися планетою

Коронавірус продовжує поширюватися планетою

Унаслідок поширення коронавірусу в світі зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків цього захворювання. Такі статистичні дані оприлюднив у п'ятницю, 6 березня, сайт Worldometer. Згідно з підрахунками сайту, що спирається на офіційну статистику з різних країн, у світі зафіксовано вже понад 3,4 тисячі смертей унаслідок викликах коронавірусом ускладнень.

Водночас кількість тих, хто перехворів коронавірусом і одужав, зросла до майже 56 тисяч. Щодо показників смертності, то станом на 3 березня ВООЗ наводило показник у 3,4 відсотка.

Всього це захворювання виявили вже у 94 країнах. Раніше цього дня про перші випадки коронавірусу на своїй території повідомили Ватикан, Сербія, Камерун, Перу та Бутан.

Подальше зростання випадків

Найбільше підтверджених випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Китаї - понад 80,5 тисяч. Так само у КНР нарахували й найбільше летальних випадків від викликаних коронавірусом ускладнень - 3042.

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Далі йдуть Південна Корея з майже 6,6 тисячі інфікованих, з яких 42 померли. За нею в списку найбільш постраждалих від коронавірусу країн розмістився Іран з понад 4,7 тисячі випадків, з яких 124 смертельні. У Європі найбільше інфікованих цим захворюванням у Італії - понад 3,8 тисячі, з яких 148 випадків виявилися летальними.

Як повідомлялося, влада Італії вдалася до радикальних заходів з метою зупинення подальшого поширення коронавірусу - запроваджено обмеження на проведення масових заходів. Так само закрито всі школи й інші навчальні заклади до 15 березня на карантин.

На 5-му місці в списку уражених коронавірусом країн опинилася Німеччина. Станом на п'ятницю у ФРН підтвердили вже 577 випадків коронавірусом. Поки що в Німеччині від коронавірусу не зареєстровано жодної смерті.

За останню добу значно побільшало випадків коронавірусу в Франції. За даними міністерства охорони здоров'я, в Франції підтверджено так само 577 випадків хвороби, з яких  виявилися летальними, передає агенція новин Reuters.

Понад 380 інфікованих коронавірусом підтверджено в Іспанії. Більше 100 випадків небезпечної хвороби виявлено в Швейцарії, Нідерландах, Бельгії, Швеції, Великобританії та Норвегії.

У Болгарії грип

Тим часом 6 березня стало відомо про рішення уряду Болгарії припинити навчання в школах. Причина - національна епідемія грипу в країні. Найбільше зафіксованих випадків - грип типу "Б", стверджують місцеві медики, передає агенція новин AFP.

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