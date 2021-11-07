Кількість авіарейсів з Близького Сходу до Мінська подвоїлася - ЗМІ

Білорусь значно збільшила кількість авіарейсів із країн Близького Сходу до Мінська, повідомив у неділю, 7 листопада, німецький тижневик Welt am Sonntag з посиланням на актуальні дані прибуття літаків до аеропорту білоруської столиці. Згідно з ними, до березня з аеропортів Стамбула, Дамаска та Дубая до Мінська заплановано щотижня близько 40 рейсів. Летовища цих міст нині найчастіше використовують мігранти для прямих перельотів до Білорусі, щоб вирушити далі до країн ЄС.

Таким чином, кількість рейсів з близькосхідного регіону до Мінська зросла більш ніж удвічі у порівнянні з зимою 2019-2020 років, зазначає газета. Тоді в Мінську на тиждень приземлялося близько 17 літаків із цих та інших аеропортів на Близькому Сході. Кількість польотів, як повідомляється, також скоротилася після початку пандемії коронавірусу.

Наразі до Білорусі щодня прибувають близько 800-1000 мігрантів, свідчать дані німецьких спецслужб, які наводить Welt am Sonntag. У зв'язку з цим, за інформацією видання, ще 5 білоруських летовищ незабаром можуть задіяти для обслуговування рейсів із країн Близького Сходу. Вони перетворяться з національних на міжнародні. Один із них, як зазначається, розташований у місті Гродно, лише за 20 кілометрів від польського кордону.

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Нелегальна міграція до ЄС з боку Білорусі

ЄС звинувачує режим білоруського правителя Олександра Лукашенка, що він навмисне провокує міграційну кризу, організовуючи переправлення тисяч нелегальних мігрантів з Близького Сходу та Африки до кордонів ЄС. Вважається, що такі дії Лукашенка є помстою за санкції, які наклала Європа проти його режиму.

Як повідомлялось, у травні Лукашенко заявив, що більше не стримуватиме біженців від подальшого руху до країн ЄС. Після цього різко посилився потік нелегальних мігрантів, насамперед до Литви, згодом до Польщі. Значне посилення охорони кордону з боку Польщі не покращило ситуацію. Через виснаження деякі біженці з Іраку та Сирії померли.

"Ситуація на східному кордоні є безпрецедентною і результатом абсолютно безпринципного, агресивного режиму, - заявила у коментарі Welt am Sonntag єврокомісарка з внутрішніх справ ЄС Ільва Юханссон. - Лукашенко у розпачі, ЄС йде проти його режиму і розглядає питання подальших санкцій".

З початку листопада на територію Німеччини з Білорусі незаконно прибули 572 людини, повідомили у федеральній поліції у п'ятницю, 5 листопада. За офіційними даними, за весь 2021 рік було зафіксовано 8407 випадків незаконного перетину кордону. Найбільш напружена ситуація досі спостерігається на кордоні Німеччини з Польщею.

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