Кілька тисяч людей протестували під Радою проти земельної реформи

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), Асоціація фермерів і землевласників України, а також низка партій та громадських організацій у четвер, 6 лютого, організували багатотисячні протести в Києві проти ухвалення парламентом закону про ринок землі. Головна вимога - не поспішати із перетворенням землі на товар. Протести відбулися мирно, але їхні організатори заявили, що домагатимуться свого ціною аж до політичних змін.

Чого хочуть аграрії

Претензії у лідерів Всеукраїнської аграрної ради до авторів закону про ринок землі викликає передусім план влади негайно запровадити купівлю-продаж землі фізичним і юридичним особам. Кількасот людей, що відгукнулися на заклик ВАР прийти до офісу президента України в Києві в день розгляду парламентом земельного закону, вимагали зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським. Вони тримали в руках і вигукували гаслам: "Вимагаємо діалогу!", "Пане президенте, почуйте село!". Як сказав журналістам голова ВАР Андрій Дикун, ця зустріч необхідна, щоби передати Зеленському вимоги аграріїв.

Їхніх вимог всього дві. Перша - запровадити перехідний період і спочатку дозволити купувати не більше 500 гектарів тільки фізичним особам з числа громадян України. І лише за кілька років допустити на земельний ринок юридичних осіб, з граничним обсягом купівлі землі не більше п'яти тисяч гектарів. Друга вимога - створити фінансові і кредитні можливості для малого та середнього фермерства для купівлі землі.

"Такий підхід дасть можливість малим та середнім аграріям увійти без втрат у ринок землі, зберегти робочі місця, мати можливість інвестувати у виробництво", - сказав журналістам Андрій Дикун. Проте президент Зеленський так і не вийшов до протестувальників. Пізніше стало відомо, що в цей час він був на засіданні фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Замість нього звернення ВАР передали одному з клерків президентського офісу.

Протестувальників від будівлі парламенту відділяв кордон поліції

Кількатисячний протест

Тим часом біля Верховної Ради, незважаючи на морозну і вітряну погоду, зібрався багатотисячний натовп під прапорами Асоціації фермерів і землевласників України, а також кількох політичних партій, Серед них найбільше було прапорів партії "Батьківщина", "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" і "Національного корпусу". За різними оцінками, кількість людей сягала від півтори до трьох тисяч. Ще до початку засідання парламенту вони перекрили рух автотранспорту на вулиці Грушевського у Києві.

Оскільки зупинка руху є кримінальним злочином в Україні, активісти використали поширену в країні тактику, коли кількадесят людей безперервно переходять вулицю на пішохідному переході. Згодом, після втручання поліції, рух транспорту вдалося розблокувати. Далі протести відбувалися мирно, за винятком одного-двох випадків локальної штовханини з шерегами численних правоохоронців, які охороняли будівлю парламенту.

Незадоволені всі

Серед гасел, які вигукували промовці зі сцени і тримали в руках люди, що прийшли на площу Конституції перед Верховною Радою, були і заклики не перетворювати землю на товар, і вимоги створити умови для відкриття "цивілізованого" земельного ринку. Віцепрезидент Академії економічних наук України Анатолій Пешко у своєму виступі зі сцени мітингу піддав наміри влади ухвалити земельний закон нищівній критиці. А в інтерв'ю DW уточнив: він переконаний, що "земля взагалі не може бути товаром".

Фермер із Вінничини за те, аби земля належала державі

Натомість фермер з Вінниччини, що назвався Сергієм, вважає за доцільне дозволити продаж землі, але тільки місцевим і державним органам влади. Він не сприймає аргументів про те, що земля давно є товаром в економічно успішних державах, і як контраргумент навів досвід Китаю. "Власником землі має бути тільки держава, а місцеві громади - розпорядниками цієї землі з правом здавати її в оренду. Тільки так в громад з'являться кошти на ремонти доріг, школи, лікарні та інші програми", - вважає фермер.

Промовці, що виступали зі сцени від політичних партій та громадських організацій, лякали присутніх тиском, який президент Зеленський буцімто справляє на депутатів фракції "Слуга народу". А також чутками про те, що влада "пішла на змову з кумом Путіна (одним із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктором. - Ред.) Медведчуком" заради ухвалення земельного закону. Найбільш радикально налаштовані промовці закликали до громадянської непокори і "перезавантаження влади" в разі ухвалення закону про ринок землі. Один з присутніх на площі Конституції демонстративно спалив банер на підтримку земельної реформи на знак свого протесту. До другої половини дня запал протестувальників почав спадати, а люди розходитися з площі біля Верховної Ради.