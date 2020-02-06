 Кілька тисяч людей протестували під Радою проти земельної реформи | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.02.2020

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Україна

Кілька тисяч людей протестували під Радою проти земельної реформи

Українські аграрії і низка партій вивели на вулиці Києва кілька тисяч людей у день запланованого голосування у Верховній Раді за законопроєкт про ринок землі. Вони вимагають, аби земля перетворювалася на товар поетапно.

На акції протесту проти земельної реформи під Радою було чимало партійних прапорів

На акції протесту проти земельної реформи під Радою було чимало партійних прапорів

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР), Асоціація фермерів і землевласників України, а також низка партій та громадських організацій у четвер, 6 лютого, організували багатотисячні протести в Києві проти ухвалення парламентом закону про ринок землі. Головна вимога - не поспішати із перетворенням землі на товар. Протести відбулися мирно, але їхні організатори заявили, що домагатимуться свого ціною аж до політичних змін.

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Під час парламентських слухань щодо земельної реформи не бракувало емоцій. Аграрії не повірили запевненням влади й заявили про свою неготовність до скасування мораторію на продаж землі. Репортаж DW з Верховної Ради. (05.12.2019)

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Чого хочуть аграрії

Претензії у лідерів Всеукраїнської аграрної ради до авторів закону про ринок землі викликає передусім план влади негайно запровадити купівлю-продаж землі фізичним і юридичним особам. Кількасот людей, що відгукнулися на заклик ВАР прийти до офісу президента України в Києві в день розгляду парламентом земельного закону, вимагали зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським. Вони тримали в руках і вигукували гаслам: "Вимагаємо діалогу!", "Пане президенте, почуйте село!". Як сказав журналістам голова ВАР Андрій Дикун, ця зустріч необхідна, щоби передати Зеленському вимоги аграріїв.

Їхніх вимог всього дві. Перша - запровадити перехідний період і спочатку дозволити купувати не більше 500 гектарів тільки фізичним особам з числа громадян України. І лише за кілька років допустити на земельний ринок юридичних осіб, з граничним обсягом купівлі землі не більше п'яти тисяч гектарів. Друга вимога - створити фінансові і кредитні можливості для малого та середнього фермерства для купівлі землі.

"Такий підхід дасть можливість малим та середнім аграріям увійти без втрат у ринок землі, зберегти робочі місця, мати можливість інвестувати у виробництво", - сказав журналістам Андрій Дикун. Проте президент Зеленський так і не вийшов до протестувальників. Пізніше стало відомо, що в цей час він був на засіданні фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Замість нього звернення ВАР передали одному з клерків президентського офісу.

Протестувальників від будівлі парламенту відділяв кордон поліції

Протестувальників від будівлі парламенту відділяв кордон поліції

Кількатисячний протест

Тим часом біля Верховної Ради, незважаючи на морозну і вітряну погоду, зібрався багатотисячний натовп під прапорами Асоціації фермерів і землевласників України, а також кількох політичних партій, Серед них найбільше було прапорів партії "Батьківщина", "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" і "Національного корпусу". За різними оцінками, кількість людей сягала від півтори до трьох тисяч. Ще до початку засідання парламенту вони перекрили рух автотранспорту на вулиці Грушевського у Києві.

Оскільки зупинка руху є кримінальним злочином в Україні, активісти використали поширену в країні тактику, коли кількадесят людей безперервно переходять вулицю на пішохідному переході. Згодом, після втручання поліції, рух транспорту вдалося розблокувати. Далі протести відбувалися мирно, за винятком одного-двох випадків локальної штовханини з шерегами численних правоохоронців, які охороняли будівлю парламенту.

Незадоволені всі

Серед гасел, які вигукували промовці зі сцени і тримали в руках люди, що прийшли на площу Конституції перед Верховною Радою, були і заклики не перетворювати землю на товар, і вимоги створити умови для відкриття "цивілізованого" земельного ринку. Віцепрезидент Академії економічних наук України Анатолій Пешко у своєму виступі зі сцени мітингу піддав наміри влади ухвалити земельний закон нищівній критиці. А в інтерв'ю DW уточнив: він переконаний, що "земля взагалі не може бути товаром".

Фермер із Вінничини за те, аби земля належала державі

Фермер із Вінничини за те, аби земля належала державі

Натомість фермер з Вінниччини, що назвався Сергієм, вважає за доцільне дозволити продаж землі, але тільки місцевим і державним органам влади. Він не сприймає аргументів про те, що земля давно є товаром в економічно успішних державах, і як контраргумент навів досвід Китаю. "Власником землі має бути тільки держава, а місцеві громади - розпорядниками цієї землі з правом здавати її в оренду. Тільки так в громад з'являться кошти на ремонти доріг, школи, лікарні та інші програми", - вважає фермер.

Промовці, що виступали зі сцени від політичних партій та громадських організацій, лякали присутніх тиском, який президент Зеленський буцімто справляє на депутатів фракції "Слуга народу". А також чутками про те, що влада "пішла на змову з кумом Путіна (одним із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктором. - Ред.) Медведчуком" заради ухвалення земельного закону. Найбільш радикально налаштовані промовці закликали до громадянської непокори і "перезавантаження влади" в разі ухвалення закону про ринок землі. Один з присутніх на площі Конституції демонстративно спалив банер на підтримку земельної реформи на знак свого протесту. До другої половини дня запал протестувальників почав спадати, а люди розходитися з площі біля Верховної Ради.

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