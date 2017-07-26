Кястутіс Ланчінскас - литовський правоохоронець, дипломат, голова Консультативної місії ЄС в Україні.

Перед призначенням на посаду голови Консультативної місії ЄС в Україні Кястутіс Ланчінскас майже майже двадцять років пропрацював на керівних посадах у литовській поліції. З 2009 до 2016 року Кястутіс Ланчінскас очолював поліцію Вільнюса. На посаду голови Консультативної місії ЄС в Україні Кястутіса Ланчінскаса призначили у лютому 2016 року.