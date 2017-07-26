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Кястутіс Ланчінскас

Кястутіс Ланчінскас - литовський правоохоронець, дипломат, голова Консультативної місії ЄС в Україні.

Перед призначенням на посаду голови Консультативної місії ЄС в Україні Кястутіс Ланчінскас майже майже двадцять років пропрацював на керівних посадах у литовській поліції. З 2009 до 2016 року Кястутіс Ланчінскас очолював поліцію Вільнюса. На посаду голови Консультативної місії ЄС в Україні Кястутіса Ланчінскаса призначили у лютому 2016 року.

Голова консультативної місії ЄС в Україні: Корупційні справи зупиняються в судах

Голова консультативної місії ЄС в Україні: Корупційні справи зупиняються в судах 26.07.2017

Про те, які реформи правоохоронної системи вдалися Україні за останні роки, а які - ні, розповів в інтерв'ю DW голова Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM Ukraine) Кястутіс Ланчінскас.
EUAM витратить 2017 року два мільйони євро на реформу органів безпеки України

EUAM витратить 2017 року два мільйони євро на реформу органів безпеки України 26.07.2017

Загалом Консультативна місія ЄС в Україні затвердила 45 проектів на 2017 рік. Серед них - налагодження співпраці між українськими правоохоронцями та Європолом.
3 запитання, 3 відповіді: голова місії ЄС про реформу силових структур (відео)

3 запитання, 3 відповіді: голова місії ЄС про реформу силових структур (відео) 24.07.2017

Чи виконує Україна зобов’язання перед ЄС? Інтерв’ю DW Кястутіса Ланчінскаса - голови Консультативної місії ЄС, яка допомагає Києву реформувати сектор цивільної безпеки.

Місія ЄС про реформування силових структур в Україні (24.07.2017) 24.07.2017

Консультативна місія ЄС допомагає Україні реформувати сектор цивільної безпеки три роки поспіль. Голова місії Кястутіс Ланчінскас розповів про успіхи та недоліки реформ в інтерв’ю DW.

Голова місії ЄС: В Україні дистанція між офіцерами поліції та громадськістю зберігається

Голова місії ЄС: В Україні дистанція між офіцерами поліції та громадськістю зберігається 05.05.2017

Як сприймають в Україні європейські моделі роботи поліції і який метод боротьби з корупцією є найефективнішим в інтерв’ю DW розповів голова Консультативної місії ЄС в Україні Кястутіс Ланчінскас.