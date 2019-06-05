Кучма прояснив позицію Києва в Мінську стосовно заборони вогню та блокади

Представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма наголосив, що ініціатива про заборону вогню на Донбасі стосується очевидних провокацій, що здійснюються з районів із цивільними об'єктами. Про це Кучма сказав у четвер, 6 червня, під час прес-конференції в адміністрації президента України, де розповів про підсумки проведеного напередодні в Мінську засідання ТКГ з врегулювання на Донбасі.

"Протягом п'яти років існує провокаційна проблема. Коли заїжджає якась установка в дитячий садок, будинок, населений пункт і веде обстріл нашої території. Скажіть, ми можемо, якщо бачимо це, давати відповідь? Відповідь завжди треба давати, коли йдуть бойові дії на відповідній території, де немає таких населених пунктів", - сказав він, цитує агенція "Українські новини". На запитання, чи полягає ініціатива саме в тому, щоб не відповідати лише в таких випадках, Кучма відповів: "Абсолютно. Коли ми чітко розуміємо, що ці обстріли провокаційні".

Раніше цього дня ініціативу української сторони в ТКГ щодо заборони відповідати на провокації різко розкритикували українські політики.

Стабілізація режиму припинення вогню і місія ООН

Кучма також нагадав, що на проведеному засіданні сторони доручили підгрупі з безпеки підготувати до 19 червня документ, що визначатиме заходи з метою зробити режим припинення вогню на Донбасі стабільним. "Ви добре знаєте, що жодного разу цей режим тиші не дотримувався. Тому ми вчора домовилися, що до 19-го числа група з безпеки за участі всіх має підготувати документ із захисними механізмами того, що потрібно робити, щоб цей режим дотримувався", - сказав екс-президент України, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Водночас Кучма визнав, що на проведеному напередодні в Мінську засіданні не обговорювалося питання миротворчої місії ООН. "Миротворчу місію ООН не обговорювали - це питання занадто складне, і ми в жодному разі не бачимо, як переступити через блокування рішення Ради Безпеки (ООН. - Ред.), тому що якби блокування не було, такі рішення вже були б", - сказав Кучма.

Дискусії про "економічну блокаду" безпідставні

Леонід Кучма торкнувся й теми можливого скасування обмежень на торгівлю з ОРДЛО. У своїй заяві він одразу дав зрозуміти, що жодної "економічної блокади" непідконтрольних Києву територій не існує. Натомість він наголосив, що ухваленим раніше рішенням Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України впроваджено тимчасове обмеження на переміщення товарів.

"Немає ніякої економічної блокади. Шановне товариство, почитайте рішення Ради національної безпеки та оборони й потім указ (колишнього президента України Петра. - Ред.) Порошенка. Це - тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення. Яка це блокада?" - зауважив Кучма.

Крім того, він зазначив, що рішення стосовно скасування тимчасової заборони та відновлення транспортних контактів потрібно ухвалювати на рівні РНБО. "Має відбутися засідання РНБО, на якому мають бути надані доручення всім, зокрема й уряду, щоб дати можливість зробити все нашій стороні, щоб це питання вирішити. У ТКГ ми рішень не ухвалюємо", - зазначив Кучма.

Нагадаємо, напередодні Кучма повідомив про підготовку нових домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі. Він визнав, що "вперше засідання робочих груп пройшли конструктивно", а "тон дискусії був зовсім іншим, ніж це було досі". Під час засідання Кучма також озвучив пропозиції президента України Володимира Зеленського, спрямовані на встановлення миру на Донбасі.

Спецпредставник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в групі Мартін Зайдік (Martin Sajdik) теж побачив багато конструктиву під час дискусії на засідання ТГК та робочих груп.

Екс-президент України Порошенко після засідання ТКГ звернувся з вимогою до чинного глави держави Володимира Зеленського надати пояснення щодо пропозицій скасувати блокаду з ОРДЛО.

Як повідомлялося, 3 червня Володимир Зеленський призначив Леоніда Кучму представником України в ТКГ у Мінську.