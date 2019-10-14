"Кухарська сотня": волонтерські сухпайки для ЗСУ (відео)

Ніж, черпак і кріп. Це емблема "Кухарської сотні столиці". І якщо українські військові в окопах і бліндажах на Донбасі бачать її на сухпайку, то точно знають, що це буде запашний, як у матусі, борщ. На шостому році війни на Донбасі волонтерська група "Кухарська сотня столиці" продовжує виробляти сухпайки для військових. 48-річна киянка Світлана Козіна - її засновниця.





