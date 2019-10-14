 ″Кухарська сотня″: волонтерські сухпайки для ЗСУ (відео) | Усі сюжети | DW | 14.10.2019

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"Кухарська сотня": волонтерські сухпайки для ЗСУ (відео)

За п’ять років війни волонтерів, які допомагають армії, суттєво поменшало. Активістки "Кухарської сотні столиці" кілька місяців тому теж думали, що поступово завершать свою діяльність. Та вони й досі "захищають тил".

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Волонтерки годують українську армію з 2014-го року

Ніж, черпак і кріп. Це емблема "Кухарської сотні столиці". І якщо українські військові в окопах і бліндажах на Донбасі бачать її на сухпайку, то точно знають, що це буде запашний, як у матусі, борщ. На шостому році війни на Донбасі волонтерська група "Кухарська сотня столиці" продовжує виробляти сухпайки для військових. 48-річна киянка Світлана Козіна - її засновниця. 


 
 

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