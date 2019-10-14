"Кухарська сотня": волонтерські сухпайки для ЗСУ (відео)

За п’ять років війни волонтерів, які допомагають армії, суттєво поменшало. Активістки "Кухарської сотні столиці" кілька місяців тому теж думали, що поступово завершать свою діяльність. Та вони й досі "захищають тил".
Ніж, черпак і кріп. Це емблема "Кухарської сотні столиці". І якщо українські військові в окопах і бліндажах на Донбасі бачать її на сухпайку, то точно знають, що це буде запашний, як у матусі, борщ. На шостому році війни на Донбасі волонтерська група "Кухарська сотня столиці" продовжує виробляти сухпайки для військових. 48-річна киянка Світлана Козіна - її засновниця.
Після Станиці Луганської до розведення сил готуються ще на двох "пілотних" ділянках фронту, серед яких Золоте на Луганщині. Дехто з місцевих радіє, а дехто боїться, що до них прийдуть бойовики. Репортаж DW із Золотого. (24.09.2019)
За поданням президента Верховна Рада достроково звільнила всіх членів ЦВК. Експерти припускають, що влада України готується до проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу. (13.09.2019)
Для України нині склалася сприятлива ситуація, щоб розпочати зближення з населенням непідконтрольних територій на Донбасі, вважають експерти Міжнародної кризової групи. (16.09.2019)
Шахтарське містечко Золоте опинилось на самісінькій лінії фронту, а частина його контролюється "ЛНР". Саме тут планується наступний етап розведення військ на Донбасі. Мирне та військове життя Золотого - у фотодобірці DW. (27.09.2019)
Як зараз у ЄС ставляться до Зеленського, чи є "формула Штайнмаєра" капітуляцією України та як на Заході сприймають відставку Данилюка, розповів DW спецрадник голови Єврокомісії щодо України Ельмар Брок. (04.10.2019)