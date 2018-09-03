 Курц у Києві назвав Росію агресором | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2018

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Новини

Курц у Києві назвав Росію агресором

Канцлер Австрії Себастіан Курц під час візиту до Києва назвав Росію агресором через її дії щодо України. Разом з тим він закликав Москву повернутися за стіл переговорів і висловив стурбованість ситуацією на Донбасі.

Себастіан Курц (ліворуч) та Петро Порошенко

Себастіан Курц (ліворуч) та Петро Порошенко під час зустрічі у Києві

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) назвав Росію агресором через її дії щодо України. Заява пролунала у вівторок, 4 вересня, під час візиту Курца до української столиці. "Я зараз говорю як голова Ради Європейського Союзу. Ми очікуємо дуже чіткої реакції на російську агресію, і тому в червні цього року ми подовжили санкції проти агресора", - заявив канцлер президенту України Петру Порошенку, передає агентство dpa з посиланням на стенограму української сторони.

Критична заява з вуст Курца пролунала на тлі помітного покращення відносин між Росією та Австрією останніми тижнями. Лише напередодні стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про нагородження керівника авістрійського нафтогазового концерну OMV Райнера Зеле (Rainer Seele) орденом Дружби. У серпні Путін був почесним гостем на весіллі міністерки закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl). Курц також відвідав тоді це весілля.

Тема відвідування Путіним весілля австрійської міністерки стала також об'єктом критики міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Після зустрічі з Курцем у розмові з австрійськими журналістами він зауважив, що в Україні був сприйнятий "справді катастрофічно" той факт, що Путін відвідав весілля Кнайссль. "Це питання довіри", - дорікнув Клімкін австрійській колезі та назвав її поведінку "дуже великою помилкою", повідомляє австрійська агенція APA. Водночас він наголосив, що має довіру до Себастіана Курца, та назвав його "майстерним дипломатом". 

У Києві австрійський канцлер висловив стурбованість тим фактом, що ситуація на Сході України залишається такою ж складною, як і раніше. Він також звернувся до керівництва Росії із закликом повернутися до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. За словами Курца, необхідне відновлення переговорів передусім у "нормандському форматі".

У свою чергу, президент України Петро Порошенко висловив переконання, що австрійський уряд підтримує Україну. "Є яскраві свідчення дуже потужної підтримки України з боку офіційного Відня, з боку австрійського уряду, і чітке розуміння, що жодні чемпіонати світу з футболу, весілля з козаками не можуть зупинити російського агресора", - наголосив президент України.

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    31-річний лідер Австрійської народної партії, яка перемогла на виборах 15 жовтня, отримав право сформувати і очолити уряд. Попри юний вік, Себастіан Курц є досвідченим політиком. У 2011-му він обійняв у Австрії посаду державного секретаря з питань інтеграції, а у 2013 році у 27-річному віці очолив МЗС Австрії.

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  • Екс-прем'єр Албанії Панделі Майко

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    30 років: екс-прем'єр Албанії Панделі Майко

    Нинішній албанський міністр у справах діаспори Панделі Майко у 1998-1999 роках, а також у 2002 році очолював албанський уряд. Коли він вперше обійняв посаду прем'єр-міністра у 1998 році, йому було 30 років. Політична кар'єра Майка розпочалась задовго до роботи в уряді - ще у 1992 році він був обраний депутатом парламенту.

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    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    34 роки: екс-прем'єр Чорногорії Ігор Лукшич

    З 2010 до 2012 року Ігор Лукшич, нинішній міністр закордонних справ Чорногорії, очолював уряд країни. Йому було 34 роки, коли він став прем'єр-міністром. До того він з 2004 року обіймав посаду міністра фінансів.

  • Екс-прем'єрка Пакистану Беназір Бхутто

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    35 років: екс-прем'єрка Пакистану Беназір Бхутто

    У 1988 році Беназір Бхутто стала першою в історії жінкою-очільницею уряду в країні з переважно мусульманським населенням. Вона очолювала уряд Пакистану з 1988 до 1990 року, а також з 1993 до 1996 року. Після цього Бхутто залишила країну через обвинувачення у корупції. Після повернення до Пакистану у 2007 році Бхутто була вбита терористом-смертником.

  • Прем'єр Угорщини Віктор Орбан

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    35 років: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

    Нинішній глава угорського уряду Віктор Орбан, відомий своєю жорсткою політикою щодо біженців, вперше очолив уряд у 1998 році у віці, коли йому було 35 років. Тоді політик обіймав посаду прем'єра чотири роки. У 2010 році Орбан знову став главою уряду Угорщини і досі залишається на цій посаді. На фото - Віктор Орбан у травні 2010 року

  • Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    38 років: прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

    Володимир Гройсман очолює український уряд з 2016 року. На час вступу на посаду прем'єра Гройсману було 38 років. Політичну кар'єру він розпочав у 24 роки, коли у 2002-му обрався депутатом Вінницької міськради. Відтак, з 2006 року - вісім років мер Вінниці, міністр регіонального розвитку в уряді Арсенія Яценюка та віце-прем'єр. З 2014-го був спікером українського парламенту.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    "Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним

    39 років: президент Франції Еммануель Макрон

    У травні цього року Еммануель Макрон переміг на президентських виборах у Франції і у свої 39 років став наймолодшим президентом в історії цієї країни. Згодом партія Макрона отримала впевнену більшість у новому французькому парламенті. У 2014-2016 роках він працював міністром економіки в уряді свого попередника на президентській посаді, соціаліста Франсуа Олланда.

    Автор: Максим Сидоржевський


DW.COM

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