Курц у Києві назвав Росію агресором

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) назвав Росію агресором через її дії щодо України. Заява пролунала у вівторок, 4 вересня, під час візиту Курца до української столиці. "Я зараз говорю як голова Ради Європейського Союзу. Ми очікуємо дуже чіткої реакції на російську агресію, і тому в червні цього року ми подовжили санкції проти агресора", - заявив канцлер президенту України Петру Порошенку, передає агентство dpa з посиланням на стенограму української сторони.

Критична заява з вуст Курца пролунала на тлі помітного покращення відносин між Росією та Австрією останніми тижнями. Лише напередодні стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про нагородження керівника авістрійського нафтогазового концерну OMV Райнера Зеле (Rainer Seele) орденом Дружби. У серпні Путін був почесним гостем на весіллі міністерки закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl). Курц також відвідав тоді це весілля.

Тема відвідування Путіним весілля австрійської міністерки стала також об'єктом критики міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Після зустрічі з Курцем у розмові з австрійськими журналістами він зауважив, що в Україні був сприйнятий "справді катастрофічно" той факт, що Путін відвідав весілля Кнайссль. "Це питання довіри", - дорікнув Клімкін австрійській колезі та назвав її поведінку "дуже великою помилкою", повідомляє австрійська агенція APA. Водночас він наголосив, що має довіру до Себастіана Курца, та назвав його "майстерним дипломатом".

У Києві австрійський канцлер висловив стурбованість тим фактом, що ситуація на Сході України залишається такою ж складною, як і раніше. Він також звернувся до керівництва Росії із закликом повернутися до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. За словами Курца, необхідне відновлення переговорів передусім у "нормандському форматі".

У свою чергу, президент України Петро Порошенко висловив переконання, що австрійський уряд підтримує Україну. "Є яскраві свідчення дуже потужної підтримки України з боку офіційного Відня, з боку австрійського уряду, і чітке розуміння, що жодні чемпіонати світу з футболу, весілля з козаками не можуть зупинити російського агресора", - наголосив президент України.