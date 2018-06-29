Курц закликав ХДС і ХСС до згоди у суперечці щодо біженців

Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) висловив сподівання, що німецькі консервативні партії ХДС та ХСС досягнуть згоди в суперечці навколо кризи біженців. "Ми сподіваємося, що в Німеччині домовляться про спільну лінію", - заявив Курц в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому в суботу, 29 червня, повідомляє агенція AFP.

За його словами, якщо Німеччина закриє кордони, про що попереджав міністр внутрішніх справ країни Горст Зеегофер (Horst Seehofer), Австрія зробить те ж саме. "Це спричинило б ефект доміно проти нелегальної міграції", - наголосив Курц. Однак, за його словами, мета Австрії - це спільне європейське рішення "з належним захистом зовнішніх кордонів та центрами у третіх країнах". Це дозволить зберегти Європу без внутрішніх кордонів, зазначив австрійський канцлер.

Якщо ж Австрія закриє кордони, то це відбуватиметься "у тісній співпраці з нашими сусідніми країнами, тим більше, що ми, наприклад, постійно перебуваємо в тісному контакті з німецьким МВС", заявив Курц.

Як повідомлялось, у ніч на п'ятницю, 29 червня, лідери ЄС після складних та тривалих переговорів погодили спільну заяву, зокрема і щодо міграції. У рішенні саміту, зокрема, йдеться про те, що уряди держав ЄС повинні вживати всіх заходів, щоб запобігти вторинній міграції. Крім того, згідно з домовленостями, в країнах ЄС планують організувати центри прийому біженців, аби у прискореному порядку розподіляти людей на так званих економічних мігрантів та людей, які справді потребують притулку.

Того ж дня в уряді ФРН заявили про досягнення домовленості з урядами Іспанії та Греції про укладення угод щодо повернення до цих країн біженців.