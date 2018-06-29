 Курц закликав ХДС і ХСС до згоди у суперечці щодо біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2018

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Новини

Курц закликав ХДС і ХСС до згоди у суперечці щодо біженців

Австрійський канцлер Себастіан Курц закликав німецькі партії ХДС та ХСС до згоди у суперечці щодо біженців. При цьому він обіцяє закрити кордони Австрії, якщо до такого ж кроку вдасться і Німеччина.

Себастіан Курц на саміті ЄС

Себастіан Курц на саміті ЄС

Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) висловив сподівання, що німецькі консервативні партії ХДС та ХСС досягнуть згоди в суперечці навколо кризи біженців. "Ми сподіваємося, що в Німеччині домовляться про спільну лінію", - заявив Курц в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому в суботу, 29 червня, повідомляє агенція AFP.

За його словами, якщо Німеччина закриє кордони, про що попереджав міністр внутрішніх справ країни Горст Зеегофер (Horst Seehofer), Австрія зробить те ж саме. "Це спричинило б ефект доміно проти нелегальної міграції", - наголосив Курц. Однак, за його словами, мета Австрії - це спільне європейське рішення "з належним захистом зовнішніх кордонів та центрами у третіх країнах". Це дозволить зберегти Європу без внутрішніх кордонів, зазначив австрійський канцлер.

DW.COM

Уряд Австрії підтримує ідеї глави німецького МВС щодо посилення міграційної політики. Відень порушуватиме це питання на загальноєвропейському рівні під час головування в Раді ЄС. (22.06.2018)

Від рішень щодо міграції на саміті в Брюсселі залежить майбутнє уряду Німеччини та єдність ЄС. Лідерам вдалося досягнути компромісу, хоча ніч переговорів без драми не минула. (29.06.2018)

Якщо ж Австрія закриє кордони, то це відбуватиметься "у тісній співпраці з нашими сусідніми країнами, тим більше, що ми, наприклад, постійно перебуваємо в тісному контакті з німецьким МВС", заявив Курц.

Як повідомлялось, у ніч на п'ятницю, 29 червня, лідери ЄС після складних та тривалих переговорів погодили спільну заяву, зокрема і щодо міграції. У рішенні саміту, зокрема, йдеться про те, що уряди держав ЄС повинні вживати всіх заходів, щоб запобігти вторинній міграції. Крім того, згідно з домовленостями, в країнах ЄС планують організувати центри прийому біженців, аби у прискореному порядку розподіляти людей на так званих економічних мігрантів та людей, які справді потребують притулку.

Того ж дня в уряді ФРН заявили про досягнення домовленості з урядами Іспанії та Греції про укладення угод щодо повернення до цих країн біженців.

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Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)

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Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)  

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