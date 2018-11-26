 Курт Волкер: чинні санкції ЄС слід суворіше застосовувати (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.11.2018

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Політика й суспільство

Курт Волкер: чинні санкції ЄС слід суворіше застосовувати (відео)

Чи можливі додаткові санкції проти Росії через її агресію у Керченській протоці? Дивіться інтерв’ю DW зі спецпредставником Держдепу США щодо України Куртом Волкером.

Nemtsova Interview mit Kurt Volker (DW)

Cпецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер

"Нині діють жорсткі європейські санкції щодо Криму. Але наскільки суворо вони застосовуються насправді? Можна сказати, що концепція полягає в тому, що ті, хто займаються бізнесом в Криму, не повинні мати змоги займатися бізнесом у Євросоюзі. Думаю, варто поглянути свіжим поглядом з європейської перспективи, чи застосовуються санкції належним чином", - наголосив спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер в екслюзивному інтерв’ю DW. Дивіться повну версію:

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