Курт Волкер: чинні санкції ЄС слід суворіше застосовувати (відео)

Чи можливі додаткові санкції проти Росії через її агресію у Керченській протоці? Дивіться інтерв’ю DW зі спецпредставником Держдепу США щодо України Куртом Волкером.
"Нині діють жорсткі європейські санкції щодо Криму. Але наскільки суворо вони застосовуються насправді? Можна сказати, що концепція полягає в тому, що ті, хто займаються бізнесом в Криму, не повинні мати змоги займатися бізнесом у Євросоюзі. Думаю, варто поглянути свіжим поглядом з європейської перспективи, чи застосовуються санкції належним чином", - наголосив спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер в екслюзивному інтерв’ю DW. Дивіться повну версію:
У низці держав ЄС, у США та НАТО засудили агресивні дії РФ щодо українських суден у Керченській протоці. Європа закликає сторони до деескалації. Тим часом Європарламент обговорить нові санкції проти Росії. (26.11.2018)
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