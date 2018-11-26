Курт Волкер: чинні санкції ЄС слід суворіше застосовувати (відео)

"Нині діють жорсткі європейські санкції щодо Криму. Але наскільки суворо вони застосовуються насправді? Можна сказати, що концепція полягає в тому, що ті, хто займаються бізнесом в Криму, не повинні мати змоги займатися бізнесом у Євросоюзі. Думаю, варто поглянути свіжим поглядом з європейської перспективи, чи застосовуються санкції належним чином", - наголосив спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер в екслюзивному інтерв’ю DW. Дивіться повну версію: