 Курт Волкер подав у відставку з посади керівника Інституту Маккейна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2019

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Новини

Курт Волкер подав у відставку з посади керівника Інституту Маккейна

Курт Волкер пішов з посади очільника Інституту міжнародного лідерства Джона Маккейна при Університеті штату Аризона. Він очолював інститут понад сім років.

Курт Волкер (архівне фото) залишив також посаду керівника Інституту Маккейна

Курт Волкер (архівне фото) залишив також посаду керівника Інституту Маккейна

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер також пішов у відставку з посади керівника Інституту міжнародного лідерства Джона Маккейна при Університеті штату Аризона. Він перебував на цій посаді сім з половиною років.

"Я вважаю, що нещодавній підвищений інтерес ЗМІ до моєї роботи як спеціального представника США з питань України загрожує відволікати увагу від досягнень та подальшого зростання інституту, а тому я йду з посади виконавчого директора Інституту міжнародного лідерства Маккейна", - йдеться в заяві Курта Волкера, опублікованій у понеділок, 7 жовтня, на сайті інституту.

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Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку. Демократи вимагають, щоб він наступного тижня свідчив у Конгресі. (28.09.2019)

Колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер та експосолка США в Україні Марі Йованович погодилися давати свідчення в Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа. (02.10.2019)

20-річний студент Ендрю Говард першим повідомив про відставку спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера. Про це він написав у студентській газеті Університету штату Аризона. (29.09.2019)

Нагадаємо, 27 вересня спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку з цієї посади. Цьому кроку передувала публікація скарги інформатора в Білому домі щодо розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. У ній серед іншого йдеться, що спецпредставник Держдепартаменту допоміг налагодити контакт між особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані та наближеними до Володимира Зеленського українськими посадовцями з метою прискорити розслідування діяльності сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

4 жовтня Курт Волкер дав свідчення перед комітетами Конгресу США у рамках розслідування щодо можливої процедури імпічменту Дональда Трампа. 

Раніше повідомлялося, що Волкер після відставки з посади спецпредставника мав намір і надалі очолювати Інститут міжнародного лідерства Джона Маккейна при Університеті штату Аризона. 

Дивитись відео 13:49

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