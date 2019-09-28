Курт Волкер подав у відставку з посади керівника Інституту Маккейна

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер також пішов у відставку з посади керівника Інституту міжнародного лідерства Джона Маккейна при Університеті штату Аризона. Він перебував на цій посаді сім з половиною років.

"Я вважаю, що нещодавній підвищений інтерес ЗМІ до моєї роботи як спеціального представника США з питань України загрожує відволікати увагу від досягнень та подальшого зростання інституту, а тому я йду з посади виконавчого директора Інституту міжнародного лідерства Маккейна", - йдеться в заяві Курта Волкера, опублікованій у понеділок, 7 жовтня, на сайті інституту.

Нагадаємо, 27 вересня спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку з цієї посади. Цьому кроку передувала публікація скарги інформатора в Білому домі щодо розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. У ній серед іншого йдеться, що спецпредставник Держдепартаменту допоміг налагодити контакт між особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані та наближеними до Володимира Зеленського українськими посадовцями з метою прискорити розслідування діяльності сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

4 жовтня Курт Волкер дав свідчення перед комітетами Конгресу США у рамках розслідування щодо можливої процедури імпічменту Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що Волкер після відставки з посади спецпредставника мав намір і надалі очолювати Інститут міжнародного лідерства Джона Маккейна при Університеті штату Аризона.

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