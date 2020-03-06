 Курс рубля і ціни акцій компаній РФ різко впали після обвалу цін на нафту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2020

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Новини

Курс рубля і ціни акцій компаній РФ різко впали після обвалу цін на нафту

Курс рубля щодо долара впав до чотирирічного мінімуму. На тлі обвалу цін на нафту різко втратили в ціні й акції російських енергетичних концернів.

Курс рубля по відношенню до долара впав до чотирирічного мінімуму

Курс рубля по відношенню до долара впав до чотирирічного мінімуму

На тлі масштабного обвалу світових цін на нафту впав курс російського рубля. Вранці в понеділок, 9 березня, на Forex один долар США коштував 74,90 рубля, один євро - близько 85 рублів. Як зазначає інформагентство Reuters, курс рубля перебуває на найнижчій позначці за останні чотири роки.

Російська валюта подешевшала після невдалих переговорів ОПЕК+ та подальшого падіння цін на нафту. У Росії 9 березня вихідний день, тому торги на Московській біржі відновляться 10 березня.

Тим часом після відкриття торгів у Лондоні різко обвалилися російські цінні папери. Зокрема, акції "Газпрому" впали на 24,82 відсотка до 4,12 долара, "Роснафти" - на 23,54 відсотка до 4,41 долара, "Новатека" - на 33,6 відсотка до 92,5 долара, "Газпром нафти" - на 11,62 відсотка до 24,35 долара.

Провал переговорів ОПЕК+ і реакція нафтового ринку

Раніше того же дня рекордно впали ціни на нафту. Такий обвал не спостерігався з часів війни в Перській затоці в 1991 році, відзначають аналітики. Через кілька годин після початку торгів в Азії показники впали приблизно на 30 відсотків.

Ціна нафти марки Brent склала 32,83 долара за барель, що на 12,44 долара нижче, ніж в кінці минулого біржового дня 6 березня. Ціна американської марки нафти WTI знизилася на 12,44 долара до 28,84 долара.

Обвал цін на нафту стався після провалу переговорів ОПЕК+ щодо зниження обсягів нафтовидобутку. ОПЕК запропонувала 14 країнам, що входять в об'єднання, в другому кварталі 2020 року скоротити щоденний видобуток нафти на 1 мільйон барелів, а 10 партнерам організації, зокрема, Росії, - взяти на себе ще 500 тисяч барелів. За це виступала Саудівська Аравія, а проти - Росія. Ер-Ріяд пояснював це прагненням утримати ціни на нафту від подальшого зниження на тлі поширення коронавірусу, що вже до цього почало негативно впливати на світові економічні прогнози і попит на нафту.

 

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