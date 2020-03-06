Курс рубля і ціни акцій компаній РФ різко впали після обвалу цін на нафту

На тлі масштабного обвалу світових цін на нафту впав курс російського рубля. Вранці в понеділок, 9 березня, на Forex один долар США коштував 74,90 рубля, один євро - близько 85 рублів. Як зазначає інформагентство Reuters, курс рубля перебуває на найнижчій позначці за останні чотири роки.

Російська валюта подешевшала після невдалих переговорів ОПЕК+ та подальшого падіння цін на нафту. У Росії 9 березня вихідний день, тому торги на Московській біржі відновляться 10 березня.

Тим часом після відкриття торгів у Лондоні різко обвалилися російські цінні папери. Зокрема, акції "Газпрому" впали на 24,82 відсотка до 4,12 долара, "Роснафти" - на 23,54 відсотка до 4,41 долара, "Новатека" - на 33,6 відсотка до 92,5 долара, "Газпром нафти" - на 11,62 відсотка до 24,35 долара.

Провал переговорів ОПЕК+ і реакція нафтового ринку

Раніше того же дня рекордно впали ціни на нафту. Такий обвал не спостерігався з часів війни в Перській затоці в 1991 році, відзначають аналітики. Через кілька годин після початку торгів в Азії показники впали приблизно на 30 відсотків.

Ціна нафти марки Brent склала 32,83 долара за барель, що на 12,44 долара нижче, ніж в кінці минулого біржового дня 6 березня. Ціна американської марки нафти WTI знизилася на 12,44 долара до 28,84 долара.

Обвал цін на нафту стався після провалу переговорів ОПЕК+ щодо зниження обсягів нафтовидобутку. ОПЕК запропонувала 14 країнам, що входять в об'єднання, в другому кварталі 2020 року скоротити щоденний видобуток нафти на 1 мільйон барелів, а 10 партнерам організації, зокрема, Росії, - взяти на себе ще 500 тисяч барелів. За це виступала Саудівська Аравія, а проти - Росія. Ер-Ріяд пояснював це прагненням утримати ціни на нафту від подальшого зниження на тлі поширення коронавірусу, що вже до цього почало негативно впливати на світові економічні прогнози і попит на нафту.