 Курс на диверсифікацію: США почали поставки нафти до Білорусі | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.05.2020

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Економіка

Курс на диверсифікацію: США почали поставки нафти до Білорусі

Перший танкер із нафтою зі США для Білорусі прибуде до порту Клайпеди на початку червня.

нафта, США

Видобуток нафти в Каліфорнії

Перший танкер із американською нафтою для Білорусі обсягом у 80 тисяч тонн прибуде до порту Клайпеди на початку червня. Після прибуття нафту доставлять до Вітебської області залізницею. Про це повідомив прессекретар концерну "Білнафтохім" Олександр Тищенко у п'ятницю, 15 травня.

"Танкер учора (14 травня) почав завантаження в порту Бомонта. Вихід із порту запланований 17 травня. Прибуття в Клайпеду - на початку червня", - цитує представника концерну інформагенція "Інтерфакс".

Раніше цього дня міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей підтвердив початок постачання нафти зі США. "Це стало можливим за підсумками домовленостей, досягнутих під час візиту до республіки Білорусь 1 лютого 2020 року державного секретаря США Майка Помпео і зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком", - йдеться в заяві урядовця, оприлюдненій на сайті МЗС.

Білоруський міністр уточнив, що постачання американської нафти - частина державної стратегії Білорусі для диверсифікації джерел і забезпечення стійкої роботи нафтопереробного комплексу.

Суперечки з Росією

Російські компанії в січні-березні 2020 року майже не постачали нафту до Білорусі, оскільки сторони не могли домовитися про умови. Регулярні постачання поновилися тільки у квітні, нагадує "Інтерфакс".

У період відсутності нафти з РФ Білорусь шукала альтернативні шляхи отримання сировини, зокрема імпортувала нафту через порти Одеси і Клайпеди.

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