 Курорти Тунісу і Туреччини переманюють туристів з іспанських пляжів  | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.09.2018

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Економіка

Курорти Тунісу і Туреччини переманюють туристів з іспанських пляжів 

Цього липня кількість відпочивальників у Іспанії уперше за 10 років впала на майже 5 відсотків. Популярність серед туристів повертають собі доступніші курорти Тунісу і Туреччини, свідчить статистика. 

Гран-Канарія

Гран-Канарія

У розпал туристичного сезону, у липні поточного року, Іспанію відвідало на 2,2 мільйона менше туристів, ніж торік. Це перше падіння популярності іспанських курортів за останні майже 10 років, повідомляє у понеділок, 3 вересня, інформаційна агенція AFP з посиланням на Національний інститут статистики Іспанії (INE). Туристи переорієнтувалися на Туніс і Туреччину, які у попередні роки дещо здали позиції через ситуацію у галузі безпеки.  

Торік Іспанія навіть обігнала США, ставши другою за відвідуваністю країною світу після Франції. Загалом, країна прийняла у 2017-му 82 мільйони туристів, уп'яте поспіль побивши власні рекорди.

З огляду на це, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез дав зрозуміти, що не схильний драматизувати ситуацію. В ефірі радіостанції  Cadena Ser він зауважив, що попри все рівень туризму в країні залишається "історично високим".

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  • Москва, Кремль, Copyright: picture-alliance/Bild-Agentur Online

    10 найбільш відвідуваних країн світу

    10 місце: Росія

    Понад 31 мільйон людей відвідали різні регіони Росії впродовж минулого року: Особливою популярністю користують серед туристів відвідування Санкт-Петербурга й Москви, але також поїздка на потязі по Транссибірській залізничній магістралі.

  • Руїни майя в Тулумі, Мексика Copyright: DW/R. Krause

    10 найбільш відвідуваних країн світу

    9 місце: Мексика

    Багато хто з 32 мільйонів відвідувачів країни обрали для відпочинку безкраї піщані пляжі. Та окрім них у Мексиці є безліч цікавих туристичних маршрутів. Загадкові храми, як руїни майя в Тулумі (на фото), тропічні джунглі, високогір'я Чьяпас та колоніальна архітектура. І це лише кілька основних пам’яток. Галасливе Мехіко та перчена вулична їжа також не залишать відвідувачів без гострих відчуттів.

  • Стоунхендж, Copyright: picture-alliance/empics/ English Heritage

    10 найбільш відвідуваних країн світу

    8 місце: Великобританія

    Це країна, де легенди Стоунхенджа (на фото) такі ж загадкові, як і культурне середовище Лондона. Монархія, театр Шекспіра, післяобідній чай і місцеві паби: понад 34 мільйони відвідувачів у 2015 році оцінили ці непохитні традиції британців. Багато мандрівників вирушили до Англії, інші ж вирішили відкрити для себе культурні й природні скарби Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

  • замок Нойшванштайн у Німеччині, Copyright: dpa/picture-alliance/ KJ Hildenbrand

    10 найбільш відвідуваних країн світу

    7 місце: Німеччина

    Від пивного раю на Октоберфесті до техно вечірок у Берліні: є безліч можливостей, аби незабутньо провести час у Німеччині. Хтось з 35 мільйонів туристів відвідав і природні перлини, наприклад, Шварцвальд або Альпи чи завітав до одного із замків на кшталт Нойшванштайн (на фото). У ФРН пам'ятають і про трагічні сторінки історії: нагадуванням слугують меморіали Голокосту та Холодної війни.

  • Собор святої Софії у Стамбулі, Туреччна, Copyright: picture-alliance/dpa/M. Becker

    10 найбільш відвідуваних країн світу

    6 місце: Туреччина

    Ця країна - своєрідний місток між Європою та Азією, та скарби Стамбула не обмежуються величчю Великої мечеті та собору Святої Софії (на фото). Природа, середземноморські пляжі і неземні пейзажі Каппадокії також привертають увагу туристів - торік їх було понад 39 мільйонів. Проте, туризм в 2016 році зазнав значних втрат через теракти та напругу після невдалої спроби державного перевороту.

  • Римський Колізей, Copyright: scaliger

    10 найбільш відвідуваних країн світу

    5 місце: Італія

    На батьківщині Римської імперії та Ренесансу, еспресо й опери торік побувало понад 50 мільйонів туристів. Культ їжі в Італії - лише одна з причин, чому так багато людей мріють жити у стилі "la dolce vita" ("прекрасного життя"). Від Риму до Венеції, від Сицилії до Тоскани - ця країна переповнена культурними пам'ятками і мальовничими пейзажами. На фото - знаменитий римський Колізей.

  • Great Wall of China, Copyright: Getty Images /L. Zhang

    10 найбільш відвідуваних країн світу

    4 місце: Китай

    Найдавніша у світі цивілізація, що існувала безперервно, а сьогодні - одна з країн з найшвидшими темпами розвитку: існує безліч причин, аби відвідати Китай. У 2015 році країну побачили понад 57 мільйонів людей. Від Великого китайського муру (на фото) до Шовкового шляху, китайська культура є ніби частиною неймовірної природи країни.

  • Альгамбра у Ґранаді, Іспанія Copyright: picture-alliance/R. Linke

    10 найбільш відвідуваних країн світу

    3 місце: Іспанія

    Пов'язувати країну лише з фієстою і фламенко - стереотип. Але їхня полум'яна пристрасть допомогла країні посісти третє місце у рейтингу. 2015-го року її відвідали понад 68 мільйонів туристів. Старовинна архітектура, як у Альгамбрі (на фото) та спадок творчості таких великих митців, як Пікассо та Гауді приваблюють мільйони туристів. А апетитні паельї і тапаси зробили країну раєм для гурманів.

  • Культова гора Рашмор в США, Copyright: KAREN BLEIER/AFP/Getty Images

    10 найбільш відвідуваних країн світу

    2 місце: Сполучені Штати Америки

    Ми всі знайомі з американською культурою через кінематограф і музику. Та краще один раз побачити на власні очі, ніж 100 разів з телеекранів. Так вирішили понад 77 мільйонів туристів у минулому році. Автомобільна подорож країною, де чередуються пустелі, гори (на фото: культова гора Рашмор), каньйони і пляжі, обов’язково має пролягати й через мегаполіси, де зародилися рок-н-рол, джаз і хіп-хоп.

  • Ейфелева вежа у Парижі, Copyright: picture-alliance/dpa/C. Ehlers

    10 найбільш відвідуваних країн світу

    1 місце: Франція

    Окрім пам'яток Парижа, ця країна переповнена замками, виноградниками, музеями і кулінарними шедеврами. Щоденні традиції, від круассанів до аперетиву, настільки ж яскраво характеризують країну, як і творчість імпресіоністів. Понад 85 мільйонів туристів випробували "art de vivre" ("мистецтво життя") в 2015 році. Та чи зможе країна й у 2016 відстояти першість після терактів?

    Автор: Анастасія Мельник


 

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