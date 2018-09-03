Курорти Тунісу і Туреччини переманюють туристів з іспанських пляжів 

У розпал туристичного сезону, у липні поточного року, Іспанію відвідало на 2,2 мільйона менше туристів, ніж торік. Це перше падіння популярності іспанських курортів за останні майже 10 років, повідомляє у понеділок, 3 вересня, інформаційна агенція AFP з посиланням на Національний інститут статистики Іспанії (INE). Туристи переорієнтувалися на Туніс і Туреччину, які у попередні роки дещо здали позиції через ситуацію у галузі безпеки.
Торік Іспанія навіть обігнала США, ставши другою за відвідуваністю країною світу після Франції. Загалом, країна прийняла у 2017-му 82 мільйони туристів, уп'яте поспіль побивши власні рекорди.
З огляду на це, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез дав зрозуміти, що не схильний драматизувати ситуацію. В ефірі радіостанції Cadena Ser він зауважив, що попри все рівень туризму в країні залишається "історично високим".
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10 найбільш відвідуваних країн світу
10 місце: Росія
Понад 31 мільйон людей відвідали різні регіони Росії впродовж минулого року: Особливою популярністю користують серед туристів відвідування Санкт-Петербурга й Москви, але також поїздка на потязі по Транссибірській залізничній магістралі.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
9 місце: Мексика
Багато хто з 32 мільйонів відвідувачів країни обрали для відпочинку безкраї піщані пляжі. Та окрім них у Мексиці є безліч цікавих туристичних маршрутів. Загадкові храми, як руїни майя в Тулумі (на фото), тропічні джунглі, високогір'я Чьяпас та колоніальна архітектура. І це лише кілька основних пам’яток. Галасливе Мехіко та перчена вулична їжа також не залишать відвідувачів без гострих відчуттів.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
8 місце: Великобританія
Це країна, де легенди Стоунхенджа (на фото) такі ж загадкові, як і культурне середовище Лондона. Монархія, театр Шекспіра, післяобідній чай і місцеві паби: понад 34 мільйони відвідувачів у 2015 році оцінили ці непохитні традиції британців. Багато мандрівників вирушили до Англії, інші ж вирішили відкрити для себе культурні й природні скарби Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
7 місце: Німеччина
Від пивного раю на Октоберфесті до техно вечірок у Берліні: є безліч можливостей, аби незабутньо провести час у Німеччині. Хтось з 35 мільйонів туристів відвідав і природні перлини, наприклад, Шварцвальд або Альпи чи завітав до одного із замків на кшталт Нойшванштайн (на фото). У ФРН пам'ятають і про трагічні сторінки історії: нагадуванням слугують меморіали Голокосту та Холодної війни.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
6 місце: Туреччина
Ця країна - своєрідний місток між Європою та Азією, та скарби Стамбула не обмежуються величчю Великої мечеті та собору Святої Софії (на фото). Природа, середземноморські пляжі і неземні пейзажі Каппадокії також привертають увагу туристів - торік їх було понад 39 мільйонів. Проте, туризм в 2016 році зазнав значних втрат через теракти та напругу після невдалої спроби державного перевороту.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
5 місце: Італія
На батьківщині Римської імперії та Ренесансу, еспресо й опери торік побувало понад 50 мільйонів туристів. Культ їжі в Італії - лише одна з причин, чому так багато людей мріють жити у стилі "la dolce vita" ("прекрасного життя"). Від Риму до Венеції, від Сицилії до Тоскани - ця країна переповнена культурними пам'ятками і мальовничими пейзажами. На фото - знаменитий римський Колізей.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
4 місце: Китай
Найдавніша у світі цивілізація, що існувала безперервно, а сьогодні - одна з країн з найшвидшими темпами розвитку: існує безліч причин, аби відвідати Китай. У 2015 році країну побачили понад 57 мільйонів людей. Від Великого китайського муру (на фото) до Шовкового шляху, китайська культура є ніби частиною неймовірної природи країни.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
3 місце: Іспанія
Пов'язувати країну лише з фієстою і фламенко - стереотип. Але їхня полум'яна пристрасть допомогла країні посісти третє місце у рейтингу. 2015-го року її відвідали понад 68 мільйонів туристів. Старовинна архітектура, як у Альгамбрі (на фото) та спадок творчості таких великих митців, як Пікассо та Гауді приваблюють мільйони туристів. А апетитні паельї і тапаси зробили країну раєм для гурманів.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
2 місце: Сполучені Штати Америки
Ми всі знайомі з американською культурою через кінематограф і музику. Та краще один раз побачити на власні очі, ніж 100 разів з телеекранів. Так вирішили понад 77 мільйонів туристів у минулому році. Автомобільна подорож країною, де чередуються пустелі, гори (на фото: культова гора Рашмор), каньйони і пляжі, обов’язково має пролягати й через мегаполіси, де зародилися рок-н-рол, джаз і хіп-хоп.
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10 найбільш відвідуваних країн світу
1 місце: Франція
Окрім пам'яток Парижа, ця країна переповнена замками, виноградниками, музеями і кулінарними шедеврами. Щоденні традиції, від круассанів до аперетиву, настільки ж яскраво характеризують країну, як і творчість імпресіоністів. Понад 85 мільйонів туристів випробували "art de vivre" ("мистецтво життя") в 2015 році. Та чи зможе країна й у 2016 відстояти першість після терактів?
Автор: Анастасія Мельник