Курорти Тунісу і Туреччини переманюють туристів з іспанських пляжів 

У розпал туристичного сезону, у липні поточного року, Іспанію відвідало на 2,2 мільйона менше туристів, ніж торік. Це перше падіння популярності іспанських курортів за останні майже 10 років, повідомляє у понеділок, 3 вересня, інформаційна агенція AFP з посиланням на Національний інститут статистики Іспанії (INE). Туристи переорієнтувалися на Туніс і Туреччину, які у попередні роки дещо здали позиції через ситуацію у галузі безпеки.

Торік Іспанія навіть обігнала США, ставши другою за відвідуваністю країною світу після Франції. Загалом, країна прийняла у 2017-му 82 мільйони туристів, уп'яте поспіль побивши власні рекорди.

З огляду на це, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез дав зрозуміти, що не схильний драматизувати ситуацію. В ефірі радіостанції Cadena Ser він зауважив, що попри все рівень туризму в країні залишається "історично високим".

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