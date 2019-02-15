 Курди оточили бойовиків ІД в останньому прихистку в Сирії, кажуть про перемогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Курди оточили бойовиків ІД в останньому прихистку в Сирії, кажуть про перемогу

Бойовики "Ісламської держави" утримують до 700 квадратних метрів у сирійському населеному пункті Багуз. Загони "Демократичних сили Сирії" пообіцяли дуже швидку перемогу над ними.

Бої у Багузі триватимуть не довго, переконують у курдських загонах

Бої у Багузі триватимуть не довго, переконують у курдських загонах

Підрозділи "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають підтиримувані США курдські воєнізовані формування, оголосили про оточення бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в їхньому останньому прихистку в населеному пункті Багуз на сході Сирії. Представник командування SDF Джия Фурат під час прес-конференції в суботу, 16 лютого, повідомив, що село Багуз у провінції Дейр-ез-Зор дуже скоро буде повністю звільнене від терористів.

За його словами, бойовики ІД зараз контролюють територію лише в 600-700 квадратних метрів у селі. "Перемога над ІД - вже не справа днів. Ми повідомимо хороші новини регіону і всьому світу", - заявив він, цитує агентство новин dpa з посиланням на курдську агенцію ANHA. Фурат додав, що бойовики використовують мирних жителів як живий щит.

DW.COM

Міноборони США опублікувало звіт, у якому застерігає, що "Ісламська держава" може відвоювати втрачені території в разі виведення американських військ із Сирії. (04.02.2019)

Вашингтон продовжуватиме свою боротьбу проти "Ісламської держави" в Сирії та Іраку та закликає своїх союзників працювати разом в цьому напрямку. (06.02.2019)

Інший командир SDF Аднан Афрін зазначив, що практично весь Багуз перебуває під контролем курдських військових. Утім, у селі все ще тривають сутички. За його словами, у цьому районі перебувають також багато цивільних.

Базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини підтвердив, що курдські військові взяли під свій контроль майже весь населений пункт, додавши, що деякі з бойовиків ІД можуть ще ховатися у підземних тунелях. Спостерігачі повідомили, що за останні два дні здалися близько 420 бойовиків "ІД".

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що очікує оголошення перемоги над бойовиками ІД у Сирії упродовж 24 годин. "У нас є багато чудових оголошень, які пов'язані з Сирією та нашим успіхом щодо викорінення халіфату", - заявив він під час виступу в Білому домі, цитує агенція AP.

Дивитись відео 03:29
Now live
03:29 хв

Колишні бойовики ІД у серці Європи: чи можлива реінтеграція? (29.01.2017)

Аудіо й відео до теми

Колишні бойовики ІД у серці Європи: чи можлива реінтеграція? (29.01.2017)  

Також за темою

Syrien Deir ez-Zor Kolonne SDF & US Truppen

З останнього бастіону ІД у Сирії виїхало п'ять тисяч осіб 23.01.2019

Більшість людей, які виїхали з провінції Дейр-ез-Зор, - бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" та їхні родичі, повідомляють правозахисники.

Syrien IS-Kämpfer im Einsatz in

Пентагон застерігає від відновлення позицій "Ісламської держави" 04.02.2019

Міноборони США опублікувало звіт, у якому застерігає, що "Ісламська держава" може відвоювати втрачені території в разі виведення американських військ із Сирії.

Türkei Mevlut Cavusoglu, Außenminister in Ankara

Анкара підтверджує "рішучий намір" щодо операції проти курдів у Сирії 25.12.2018

Туреччина продовжує готуватися до військової операції проти курдських загонів у Сирії, заявив глава МЗС країни Мевлют Чавушоглу. Він зазначив, що Анкара має власні потужності для нейтралізації "Ісламської держави".

Реклама

Докладно

Лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко: Україну очікує перезавантаження влади

Юлія Тимошенко розповіла в інтерв'ю DW про свою відмінність від Порошенка у питаннях євроінтеграції. 

Німецька компанія Siemens залучена до будівництва залізниці в Росії

Siemens візьме участь у великому залізничному проекті в РФ

Німецький Siemens візьме участь у багатомільярдному проекті з будівництва залізниці між Челябінськом та Єкатеринбургом. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  