Курди запевняють, що з ІД у Сирії остаточно покінчать упродовж місяця

Військова операція проти терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) у Сирії перебуває на завершальній стадії, а останні райони країни, що досі перебувають під контролем ісламістів, будуть очищені від них впродовж місяця. Про це заявив Мазлум Кобані, командувач загонами коаліції арабських та курдських підрозділів "Демократичні сили Сирії" (Syrian Democratic Forces - SDF), що веде боротьбу проти ІД на території Сирії.

"Операція наших сил проти ІД в останньому контрольованому ними анклаві добігає свого кінця, бойовики ІД зараз перебувають в оточенні в одній місцевості", - повідомив Кобані, слова якого наводить у п'ятницю, 25 січня, агенція AFP.

Підрозділи SDF за підтримки міжнародної коаліції на чолі зі США 10 вересня 2018 року розпочали останню фазу операції проти бойовиків ІД з метою витіснити їх з населених пунктів та районів в долині річки Євфрат на сході Сирії. "Я переконаний, що впродовж наступного місяця ми офіційно оголосимо про завершення військової присутності так званого халіфату", - запевнив Кобані. Як зазначає AFP, нині кілька сотень бойовиків ІД утримують під своїм контролем кілька сіл на кордоні з Іраком і ведуть оборонні бойові дії.

За даними Центру моніторингу за дотриманням прав людини, в ніч на четвер, 24 січня, оточені ісламісти намагалися перейти у контрнаступ проти SDF, проте зазнали невдачі. За даними спостерігачів, під час цього контрудару загинули щонайменше 34 бойовики ІД. Раніше цього тижня у центрі моніторингу повідомили, що з вересня минулого року територію Сирії на схід від ріки Євфрат покинули майже 27 тисяч осіб, які воювали на боці ІД, включаючи іноземців. Від початку наступальної операції у вересні минулого року загинуло понад 1200 ісламістів, понад 650 бійців SDF та 388 цивільних осіб, повідомили у центрі моніторингу.

Невизначене майбутнє курдів у Сирії

Тим часом перспективи політичного розв'язання для курдів у Сирії, які становлять кістяк SDF, виглядають дуже невизначеними. Курди, які зробили значний внесок у звільнення північно-східної частини Сирії від ІД, тепер заявляють про свої претензії на те, щоб і надалі контролювати та захищати цей регіон, отримавши статус автономії у складі Сирії.

Уряд Сирії ідею самоуправління на північному сході країни відкидає, проте з липня минулого року веде переговори з лідерами курдів щодо можливої децентралізації. "Ці дискусії тривають, проте досі жодного позитивного результату не досягнуто", - повідомив Мазлум Кобані. За його словами, SDF можуть "погодитися бути частиною національної армії майбутньої Сирії, але лише за умови збереження їхнього спеціального статусу". Сирійський режим "продовжує думати, що він може повернутися і діяти так, як це було до 2011 року (до початку громадянської війни в країні. - Ред.)", каже Кобані. "Він досі сподівається, що зможе взяти під військовий контроль увесь регіон. Але він має розуміти, що це є неможливим", - наголосив командувач загонами SDF.

Становище курдів у Сирії ускладнює також позиція Туреччини, яка вважає курдські "Загони народної самооборони" (YPG), що становлять значну частину SDF, сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК) і, відповідно, терористами. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю знову наголосив, що його країна наполягатиме на створенні вздовж турецько-сирійського кордону "зони безпеки" під турецьким контролем. Це, за словами Ердогана, необхідно для захисту від "терористів" - ними турецький лідер вважає, зокрема, і курдських бійців YPG. Якщо США не підтримають ідею створення цієї "зони безпеки", Туреччина зробить це самотужки, попередив Ердоган. Категорично проти створення "зони безпеки" під контролем Туреччини виступають і курди.