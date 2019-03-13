Купуй, скільки можеш. Як підприємства Великобританії готуються до Brexit

У виробничих приміщеннях лондонської фірми з виробництва складаних велосипедів Brompton іще кипить робота. Іще, адже якщо невдовзі Великобританія вийде зі складу Євросоюзу без угоди, яка би регулювала економічні відносини Лондона і Брюсселя, ніхто не може сказати, як довго продукція фірми ще без проблем виходитиме з-під конвеєра.

Brompton експортує 71 відсоток своєї продукції, однак імпортує значну частину з понад тисячі комплектуючих, потрібних для виробництва одного велосипеда. Менеджер Вілл Батлер-Адамс до сьогодні не знає, чи зможе його фірма після Brexit отримувати запчастини для безперебійного виробництва і в якому обсязі. "Якщо через Brexit товаропотік у портах зупиниться, ми матимемо великі проблеми. Це реальний ризик", - зазначає він.

Підготовка до "найгіршого сценарію"

Батлер-Адамс демонструє частини е-велосипеда. Осі постачаються з Бельгії, колеса - із Франції, шини - з Німеччини, а також багато частин із Індонезії та решти світу. Найкраща підготовка до "найгіршого сценарію" для нього - запастися якомога більшою кількістю комплектуючих на складах.

Лондонська фірма з виробництва складаних велосипедів Brompton готується до хаотичного Brexit і поповнює резерви

"Деякі деталі, які ми використовуємо, виробляються у Великобританії. Але їхній виробник, у свою чергу, отримує продукцію з Португалії. Через це ми кажемо і нашим постачальникам, аби вони також збільшили складські запаси". Через це виробничі приміщення фірми вже зараз до стелі заставлені високими стосами картонних коробок і скриньок. Загалом на складі Brompton міститься вже більше мільйона додаткових комплектуючих - інвестиція, яка може виявитися дуже вигідною.

Багато підприємств запасаються комплектуючими

Якщо виробництво наприкінці березня зупиниться, Brompton упродовж кількох днів втратить до 50 тисяч фунтів. У довгостроковій перспективі така ситуація загрожує існуванню підприємства, яке зараз активно росте і тільки два роки тому відкрило новий виробничий цех на заході Лондона. "Створити резерви на невизначений термін" - це звучить, як добра порада бабусі з дідусем, однак до неї у часи Brexit вирішили дослухатися фірми найрізноманітніших галузей, промислові потужності яких знаходяться на території Великобританії. Так, найбільша англійська мережа супермаркетів Tesco, за даними журналу Politico, вже запаслася холодильними агрегатами, а виробник елітних ліжок Savoir Beds закуповує наперед кінське волосся з Аргентини, яке доставляють до країни через Швейцарію.

Вілл Батлер-Адамс контролює виробництво велосипедів. Без комплектуючих із Європи виробництво зупиниться

Заступник міністра у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Великобританії Річард Харрінгтон так підсумував ситуацію, що склалася: "Майже кожен квадратний метр" складських приміщень у країні заповнений. За даними опитувань, які наводить видання Financial Times, складські запаси у країні зараз найбільші з 1992 року. За останні 18 місяців резерви готових товарів, які зберігаються на складах у країні, були найбільшими за всю історію проведення опитувань.

Складські потужності обмежені

"Підприємствам у сфері логістики в ідеальному випадку потрібно залишати вільними десять відсотків від максимальних потужностей, аби мати можливість спонтанно реагувати. У нас піддони вже майже сягають даху", - говорить речник логістичної фірми NX-Group Ніл Пауелл.

Логістичні компанії нині переживають бум: склади переповнені

Конкретно це означає: 95 відсотків від 9300 кубічних метрів складської площі вже заповнені, однак щодня надходять нові замовлення. Частка товарів, які будуть відвантажені зі складів не завтра або післязавтра, а залишатимуться в них упродовж весни або й до літа як резерви на випадок виробничого дефіциту, зростає. Підприємства на кшталт Brompton купують собі таким чином безпеку і час на випадок хаотичного Brexit. Через це ціни на складські потужності зростають, а сама галузь переживає бум - нові складські приміщення шукають і будують. Виглядає на те, що Brexit дуже вигідний для фірм на кшталт NX-Group. Ніл Пауелл задоволений, але і скептичний водночас. "Для нас важливо не втратити контакту з постійними клієнтами", - говорить представник компанії. За його словами, ситуація не з простих. "Багато наших клієнтів - із Європи. А через кілька тижнів усе це може бути в минулому", - зазначає Пауелл. Бум, яке спостерігається у логістичній галузі, не відповідає реальному зростанню попиту, додає він, адже товари просто купуються наперед задля створення резервів.

Попри був у галузі представник компанії NX-Group Ніл Пауелл налаштований скептично

Однак переповнені склади до Brexit можуть дуже швидко спорожніти, якщо товари унаслідок "жорсткого" виходу Великобританії з ЄС застрягнуть на вулицях, у морських портах та аеропортах, попереджає Пауелл. Тож він особисто надав би перевагу безпеці й надійності економічних відносин між Великобританією та ЄС, а не тимчасовому купанні в золоті його фірми через Brexit.

Вілл Батлер-Адамс із Brompton натомість готується до найгіршого: "Нам треба протриматися під час початкової фази Brexit. А потім вже якось проб'ємося". Для цього він навіть орендував додатковий склад неподалік від лондонського аеропорту Хітроу - мовляв, краще більше, ніж хаос.

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