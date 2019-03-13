Купуй, скільки можеш. Як підприємства Великобританії готуються до Brexit

Багато фірм у Великобританії побоюються "жорсткого" виходу країни з ЄС. Підприємства активно поповнює запаси, необхідні для безперебійного виробництва. Однак чи вистачить складських потужностей, аби усе це зберігати?
У виробничих приміщеннях лондонської фірми з виробництва складаних велосипедів Brompton іще кипить робота. Іще, адже якщо невдовзі Великобританія вийде зі складу Євросоюзу без угоди, яка би регулювала економічні відносини Лондона і Брюсселя, ніхто не може сказати, як довго продукція фірми ще без проблем виходитиме з-під конвеєра.
Brompton експортує 71 відсоток своєї продукції, однак імпортує значну частину з понад тисячі комплектуючих, потрібних для виробництва одного велосипеда. Менеджер Вілл Батлер-Адамс до сьогодні не знає, чи зможе його фірма після Brexit отримувати запчастини для безперебійного виробництва і в якому обсязі. "Якщо через Brexit товаропотік у портах зупиниться, ми матимемо великі проблеми. Це реальний ризик", - зазначає він.
Підготовка до "найгіршого сценарію"
Батлер-Адамс демонструє частини е-велосипеда. Осі постачаються з Бельгії, колеса - із Франції, шини - з Німеччини, а також багато частин із Індонезії та решти світу. Найкраща підготовка до "найгіршого сценарію" для нього - запастися якомога більшою кількістю комплектуючих на складах.
Лондонська фірма з виробництва складаних велосипедів Brompton готується до хаотичного Brexit і поповнює резерви
"Деякі деталі, які ми використовуємо, виробляються у Великобританії. Але їхній виробник, у свою чергу, отримує продукцію з Португалії. Через це ми кажемо і нашим постачальникам, аби вони також збільшили складські запаси". Через це виробничі приміщення фірми вже зараз до стелі заставлені високими стосами картонних коробок і скриньок. Загалом на складі Brompton міститься вже більше мільйона додаткових комплектуючих - інвестиція, яка може виявитися дуже вигідною.
Багато підприємств запасаються комплектуючими
Якщо виробництво наприкінці березня зупиниться, Brompton упродовж кількох днів втратить до 50 тисяч фунтів. У довгостроковій перспективі така ситуація загрожує існуванню підприємства, яке зараз активно росте і тільки два роки тому відкрило новий виробничий цех на заході Лондона. "Створити резерви на невизначений термін" - це звучить, як добра порада бабусі з дідусем, однак до неї у часи Brexit вирішили дослухатися фірми найрізноманітніших галузей, промислові потужності яких знаходяться на території Великобританії. Так, найбільша англійська мережа супермаркетів Tesco, за даними журналу Politico, вже запаслася холодильними агрегатами, а виробник елітних ліжок Savoir Beds закуповує наперед кінське волосся з Аргентини, яке доставляють до країни через Швейцарію.
Вілл Батлер-Адамс контролює виробництво велосипедів. Без комплектуючих із Європи виробництво зупиниться
Заступник міністра у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Великобританії Річард Харрінгтон так підсумував ситуацію, що склалася: "Майже кожен квадратний метр" складських приміщень у країні заповнений. За даними опитувань, які наводить видання Financial Times, складські запаси у країні зараз найбільші з 1992 року. За останні 18 місяців резерви готових товарів, які зберігаються на складах у країні, були найбільшими за всю історію проведення опитувань.
Складські потужності обмежені
"Підприємствам у сфері логістики в ідеальному випадку потрібно залишати вільними десять відсотків від максимальних потужностей, аби мати можливість спонтанно реагувати. У нас піддони вже майже сягають даху", - говорить речник логістичної фірми NX-Group Ніл Пауелл.
Конкретно це означає: 95 відсотків від 9300 кубічних метрів складської площі вже заповнені, однак щодня надходять нові замовлення. Частка товарів, які будуть відвантажені зі складів не завтра або післязавтра, а залишатимуться в них упродовж весни або й до літа як резерви на випадок виробничого дефіциту, зростає. Підприємства на кшталт Brompton купують собі таким чином безпеку і час на випадок хаотичного Brexit. Через це ціни на складські потужності зростають, а сама галузь переживає бум - нові складські приміщення шукають і будують. Виглядає на те, що Brexit дуже вигідний для фірм на кшталт NX-Group. Ніл Пауелл задоволений, але і скептичний водночас. "Для нас важливо не втратити контакту з постійними клієнтами", - говорить представник компанії. За його словами, ситуація не з простих. "Багато наших клієнтів - із Європи. А через кілька тижнів усе це може бути в минулому", - зазначає Пауелл. Бум, яке спостерігається у логістичній галузі, не відповідає реальному зростанню попиту, додає він, адже товари просто купуються наперед задля створення резервів.
Однак переповнені склади до Brexit можуть дуже швидко спорожніти, якщо товари унаслідок "жорсткого" виходу Великобританії з ЄС застрягнуть на вулицях, у морських портах та аеропортах, попереджає Пауелл. Тож він особисто надав би перевагу безпеці й надійності економічних відносин між Великобританією та ЄС, а не тимчасовому купанні в золоті його фірми через Brexit.
Вілл Батлер-Адамс із Brompton натомість готується до найгіршого: "Нам треба протриматися під час початкової фази Brexit. А потім вже якось проб'ємося". Для цього він навіть орендував додатковий склад неподалік від лондонського аеропорту Хітроу - мовляв, краще більше, ніж хаос.
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