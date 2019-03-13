 Купуй, скільки можеш. Як підприємства Великобританії готуються до Brexit | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Купуй, скільки можеш. Як підприємства Великобританії готуються до Brexit

Багато фірм у Великобританії побоюються "жорсткого" виходу країни з ЄС. Підприємства активно поповнює запаси, необхідні для безперебійного виробництва. Однак чи вистачить складських потужностей, аби усе це зберігати?

Підготовка до Brexit: майже кожен квадратний метр складських приміщень у Великобританії заповнений

Підготовка до Brexit: майже кожен квадратний метр складських приміщень у Великобританії заповнений

У виробничих приміщеннях лондонської фірми з виробництва складаних велосипедів Brompton іще кипить робота. Іще, адже якщо невдовзі Великобританія вийде зі складу Євросоюзу без угоди, яка би регулювала економічні відносини Лондона і Брюсселя, ніхто не може сказати, як довго продукція фірми ще без проблем виходитиме з-під конвеєра.

Brompton експортує 71 відсоток своєї продукції, однак імпортує значну частину з понад тисячі комплектуючих, потрібних для виробництва одного велосипеда. Менеджер Вілл Батлер-Адамс до сьогодні не знає, чи зможе його фірма після Brexit отримувати запчастини для безперебійного виробництва і в якому обсязі. "Якщо через Brexit товаропотік у портах зупиниться, ми матимемо великі проблеми. Це реальний ризик", - зазначає він.

Підготовка до "найгіршого сценарію"

Батлер-Адамс демонструє частини е-велосипеда. Осі постачаються з Бельгії, колеса - із Франції, шини - з Німеччини, а також багато частин із Індонезії та решти світу. Найкраща підготовка до "найгіршого сценарію" для нього - запастися якомога більшою кількістю комплектуючих на складах.

Потужності фірми з виробництва складаних велосипедів Brompton

Лондонська фірма з виробництва складаних велосипедів Brompton готується до хаотичного Brexit і поповнює резерви

"Деякі деталі, які ми використовуємо, виробляються у Великобританії. Але їхній виробник, у свою чергу, отримує продукцію з Португалії. Через це ми кажемо і нашим постачальникам, аби вони також збільшили складські запаси". Через це виробничі приміщення фірми вже зараз до стелі заставлені високими стосами картонних коробок і скриньок. Загалом на складі Brompton міститься вже більше мільйона додаткових комплектуючих - інвестиція, яка може виявитися дуже вигідною.

Багато підприємств запасаються комплектуючими

Якщо виробництво наприкінці березня зупиниться, Brompton упродовж кількох днів втратить до 50 тисяч фунтів. У довгостроковій перспективі така ситуація загрожує існуванню підприємства, яке зараз активно росте і тільки два роки тому відкрило новий виробничий цех на заході Лондона. "Створити резерви на невизначений термін" - це звучить, як добра порада бабусі з дідусем, однак до неї у часи Brexit вирішили дослухатися фірми найрізноманітніших галузей, промислові потужності яких знаходяться на території Великобританії. Так, найбільша англійська мережа супермаркетів Tesco, за даними журналу Politico, вже запаслася холодильними агрегатами, а виробник елітних ліжок Savoir Beds закуповує наперед кінське волосся з Аргентини, яке доставляють до країни через Швейцарію.

Менеджер компанії Brompton Вілл Батлер-Адамс

Вілл Батлер-Адамс контролює виробництво велосипедів. Без комплектуючих із Європи виробництво зупиниться

Заступник міністра у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Великобританії Річард Харрінгтон так підсумував ситуацію, що склалася: "Майже кожен квадратний метр" складських приміщень у країні заповнений. За даними опитувань, які наводить видання Financial Times, складські запаси у країні зараз найбільші з 1992 року. За останні 18 місяців резерви готових товарів, які зберігаються на складах у країні, були найбільшими за всю історію проведення опитувань.

Складські потужності обмежені

"Підприємствам у сфері логістики в ідеальному випадку потрібно залишати вільними десять відсотків від максимальних потужностей, аби мати можливість спонтанно реагувати. У нас піддони вже майже сягають даху", - говорить речник логістичної фірми NX-Group Ніл Пауелл.

Логістична компанія у Великобританії

Логістичні компанії нині переживають бум: склади переповнені

Конкретно це означає: 95 відсотків від 9300 кубічних метрів складської площі вже заповнені, однак щодня надходять нові замовлення. Частка товарів, які будуть відвантажені зі складів не завтра або післязавтра, а залишатимуться в них упродовж весни або й до літа як резерви на випадок виробничого дефіциту, зростає. Підприємства на кшталт Brompton купують собі таким чином безпеку і час на випадок хаотичного Brexit. Через це ціни на складські потужності зростають, а сама галузь переживає бум - нові складські приміщення шукають і будують. Виглядає на те, що Brexit дуже вигідний для фірм на кшталт NX-Group. Ніл Пауелл задоволений, але і скептичний водночас. "Для нас важливо не втратити контакту з постійними клієнтами", - говорить представник компанії. За його словами, ситуація не з простих. "Багато наших клієнтів - із Європи. А через кілька тижнів усе це може бути в минулому", - зазначає Пауелл. Бум, яке спостерігається у логістичній галузі, не відповідає реальному зростанню попиту, додає він, адже товари просто купуються наперед задля створення резервів.

Речник логістичної компанії NX-Group Ніл Пауелл

Попри був у галузі представник компанії NX-Group Ніл Пауелл налаштований скептично

Однак переповнені склади до Brexit можуть дуже швидко спорожніти, якщо товари унаслідок "жорсткого" виходу Великобританії з ЄС застрягнуть на вулицях, у морських портах та аеропортах, попереджає Пауелл. Тож він особисто надав би перевагу безпеці й надійності економічних відносин між Великобританією та ЄС, а не тимчасовому купанні в золоті його фірми через Brexit.

Вілл Батлер-Адамс із Brompton натомість готується до найгіршого: "Нам треба протриматися під час початкової фази Brexit. А потім вже якось проб'ємося". Для цього він навіть орендував додатковий склад неподалік від лондонського аеропорту Хітроу - мовляв, краще більше, ніж хаос.

Дивитись відео 01:41

Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit?

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Тереза Мей попросила Євросоюз перенести Brexit на три місяці

Британська прем'єрка Тереза Мей не хоче, що народ країни голосував на виборах до Європарламенту та просить ЄС перенести Brexit на 30 червня. У Єврокомісії пропонують варіанти до 23 травня або до кінця 2019 року. (20.03.2019)  

Британський парламент не голосуватиме за незмінену угоду про Brexit

Якщо прем'єрка Великобританії внесе до парламенту ту саму угоду про вихід країни з ЄС, яку вже двічі відхилили, голосування не відбудеться, заявив спікер Палати громад. Голосування має відбутися до 21 березня. (18.03.2019)  

Дослідження: "жорсткий Brexit" загрожує значною втратою робочих місць у ФРН

Унаслідок "жорсткого Brexit" підприємства ФРН можуть скоротити понад 100 тисяч робочих місць, зазначають експерти Інституту економічних досліджень IWH. (10.02.2019)  

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

Вихід з єдиного ринку ЄС такого важливого торгового партнера і водночас конкурента, як Великобританія, матиме для Німеччини різні економічні наслідки. (19.01.2017)  

Аудіо й відео до теми

Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit?  

Також за темою

Großbritanien | Theresa May spricht im Unterhaus | Brexit | London

Коментар: Грандіозний провал курсу Терези Мей щодо Brexit 13.03.2019

Майже як у Шекспіра: бути Brexit чи не бути, ось у чому питання? Після голосування в Лондоні відповіді немає. Тереза Мей опинилася біля розбитого корита, вважає Бернд Ріґерт.

Großbritannien London - Theresa May im House of Commons

Тереза Мей прагне ще раз обговорити Brexit з лідерами країн ЄС 17.02.2019

Прем'єр-міністерка Великобританії планує знову провести перемовини з усіма главами держав та урядів решти країн-членів ЄС, щоб обговорити усі аспекти Brexit.

England Anti-Brexit Demonstration in London

Дослідження: "жорсткий Brexit" загрожує значною втратою робочих місць у ФРН 10.02.2019

Унаслідок "жорсткого Brexit" підприємства ФРН можуть скоротити понад 100 тисяч робочих місць, зазначають експерти Інституту економічних досліджень IWH.

Реклама

Докладно

Підготовка до Brexit: майже кожен квадратний метр складських приміщень у Великобританії заповнений

Як підприємства Великобританії готуються до Brexit

Багато підприємств активно створює запаси на випадок "жорсткого" Brexit. Однак де усе це зберігати?  

Gender Pay Gap - різниця в доходах працівників різних статей

Скільки жінки і чоловіки заробляють у Німеччині

Жінки у Німеччині заробляють менше, ніж чоловіки. Але наскільки менше? DW пояснює.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  