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Статус "культурна столиця Європи" надає щорічно європейським містам Європейський Союз. Уперше культурну столицю Європи було обрано 1985 року. Тоді такий статус отримали Афіни. Мета ініціативи - "підкреслити багатство та розмаїття культур в Європі". Йдеться також про те, щоб покращити імідж міст та надати громадам нагоду представити свої культурні особливості. З 2004-го щороку обирають не менше двох міст.