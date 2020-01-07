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Культурна столиця Європи

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Культурна столиця Європи".

Статус "культурна столиця Європи" надає щорічно європейським містам Європейський Союз. Уперше культурну столицю Європи було обрано 1985 року. Тоді такий статус отримали Афіни. Мета ініціативи - "підкреслити багатство та розмаїття культур в Європі". Йдеться також про те, щоб покращити імідж міст та надати громадам нагоду представити свої культурні особливості. З 2004-го щороку обирають не менше двох міст.

Рієка і Голуей: культурні столиці Європи 2020 із шармом

Рієка і Голуей: культурні столиці Європи 2020 із шармом 07.01.2020

Меланхолійний флер, неповторна атмосфера і безкраї пейзажі: хорватська Рієка та ірландський Голуей - культурні столиці Європи у 2020 році.

Матера - як ганьба Італії стала її гордістю (фотогалерея)

Матера - як "ганьба Італії" стала її гордістю (фотогалерея) 19.01.2019

Колись Матера - скелясте місто у південній Італії - була прикладом бідності та вважалася "ганьбою Італії". Цьогоріч місто, історія якого сягає восьми тисяч років, стало однією з двох культурних столиць Європи.
Матера - як ганьба Італії стала перлиною

Матера - як "ганьба Італії" стала перлиною 19.01.2019

Колись Матера - скелясте місто у південній Італії - була прикладом бідності та вважалася "ганьбою Італії". Цьогоріч місто, історія якого сягає восьми тисяч років, стало однією з двох культурних столиць Європи.
Культурна столиця Європи-2019: Матера - від ганьби Італії до туристичного магніту

Культурна столиця Європи-2019: Матера - від "ганьби Італії" до туристичного магніту 19.01.2019

Тривалий час південноіталійська Матера асоціювалося з бідністю й забуттям. Нині ж культурна столиця Європи-2019 дивує старою історією й новими ідеями, а туристів запрошують до "абсолютно унікального" міста.
Пловдив - культурна столиця Європи: вражаюче древній і юний водночас (фоторепортаж)

Пловдив - культурна столиця Європи: вражаюче древній і юний водночас (фоторепортаж) 08.01.2019

Культурна столиця Європи-2019 - болгарське місто Пловдив має довгу історію і динамічне сьогодення. Ще донедавна найпопулярніші туристичні маршрути його оминали. А дарма!
Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

Пловдив: вражаюче древній і юний водночас 08.01.2019

Культурна столиця Європи-2019 - болгарське місто Пловдив має довгу історію і динамічне сьогодення. Ще донедавна найпопулярніші туристичні маршрути його оминали. А дарма!
Пловдив-2019: свинство культурної столиці

Пловдив-2019: "свинство" культурної столиці 08.01.2019

Болгарський Пловдив, одне з найстаріших міст світу, в 2019 році носить титул культурної столиці Європи. Місто притягує митців, хіпстерів та молодих підприємців. Та є в нього проблема - дві… свині.

Знайомтеся: Леуварден - культурна столиця Європи 2018 (07.02.2018) 07.02.2018

Нідерландське місто Леуварден запрошує гостей на 300 різноманітних заходів протягом року, аби разом відсвяткувати почесне звання культурної столиці Європи 2018. Чим заслужив таку честь так званий "маленький Амстердам"?

Валлетта - культурна столиця Європи-2018 (25.01.2018) 25.01.2018

Найменша столиця ЄС - мальтійська Валлетта - отримала на рік титул "Культурної столиці Європи" разом з нідерландським Леуварденом. Дивіться, як святкували на Мальті та чим приваблива Валлетта.
Леуварден: батьківщина Мати Харі і культурна столиця Європи - 2018

Леуварден: батьківщина Мати Харі і культурна столиця Європи - 2018 09.01.2018

Культура не закінчується Ваттовим морем, що входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У тандемі з Валлеттою культурною столицею Європи в 2018 році є Леуварден в нідерландській Фрисландії.
Валлетта: культурна столиця з пошкодженим іміджем

Валлетта: культурна столиця з пошкодженим іміджем 08.01.2018

Мальта прагне виправити свій імідж проблемної й не дуже креативної країни, і тому не шкодує грошей на підготовку свого головного міста до "посади" культурної столиці Європи - 2018.
Культурні столиці Європи-2018: Леуварден і Валлетта

Культурні столиці Європи-2018: Леуварден і Валлетта 01.01.2018

Леуварден на півночі Нідерландів та столиця Мальти Валлетта отримали статус "Культурних столиць Європи-2018". Важко уявити собі ще більш різні міста - не лише за географією і кліматом, але й за програмою заходів.
Пафос: як фенікс із попелу

Пафос: як фенікс із попелу 03.01.2017

Місто Пафос на Кіпрі - одна з культурних столиць Європи-2017 - має найкращий клімат та найменший бюджет в історії культурних столиць. Скромний шарм прибережного містечка перетворився в концепцію.
Орхус-2017: культурна столиця Європи

Орхус-2017: культурна столиця Європи 02.01.2017

Данське місто Орхус носить цьогоріч титул культурної столиці Європи так само, як і Пафос на Кіпрі. Їхнє гасло - "Об'єднувати континенти - ділитися культурами".
Орхус-2017: культурна столиця Європи

Орхус-2017: культурна столиця Європи 02.01.2017

Данське місто Орхус носить цьогоріч титул культурної столиці Європи так само, як і Пафос на Кіпрі. Їхнє гасло - "Об'єднувати континенти - ділитися культурами".
11 причин відвідати культурну столицю Сан-Себастьян

11 причин відвідати культурну столицю Сан-Себастьян 09.02.2016

На серфінгістів, любителів смачно поїсти і цінителів прекрасного чекає незабутній рік на іспанському узбережжі Атлантики. Сен-Себастьян, як і польський Вроцлав, перейняв естафету культурної столиці Європи.
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