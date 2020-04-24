 Кулеба: Через заяви Саакашвілі щодо Грузії ″вигрібає″ Україна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2020

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Кулеба: Через заяви Саакашвілі щодо Грузії "вигрібає" Україна

Кожна заява Саакашвілі завершується тим, що українського посла викликають до МЗС Грузії та висловлюють йому там своє невдоволення, поскаржився глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Міхеїл Саакашвілі регулярно коментує політичну ситуацію у Грузії

Міхеїл Саакашвілі регулярно коментує політичну ситуацію у Грузії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба шкодує про те, що через заяви очільника виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі перед Грузією вимушена відповідати Україна.

"Ситуація викликає жаль. Відбувається наступне: є громадянин України, який не наділений правами і повноваженнями представляти позицію держави, але який активно коментує ситуацію в Грузії напередодні виборів. Ім'я цього громадянина - Міхеїл Саакашвілі", - повідомив Кулеба на брифінгу у вівторок, 14 липня.

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За словами міністра, кожна заява Саакашвілі завершується тим, що українського посла викликають до МЗС Грузії та висловлюють йому там своє невдоволення. "Дисбаланс у тому, що приватна особа виступає, а держава за це, прошу вибачення, "вигрібає", - сказав він, передає агентство "Українські новини".

Сподівання на стабілізацію відносин

Втім, Дмитро Кулеба зазначив, що в Україні розраховують на стабілізацію українсько-грузинських відносин і цінують ці відносини.

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"Ми розуміємо ситуацію в Грузії, вона дуже чутлива напередодні виборів. Ми надзвичайно цінуємо дружбу з нашими грузинськими партнерами і розраховуємо на стабілізацію відносин та усунення цього подразника. Я глибоко впевнений, що жодні заяви приватної особи не можуть зруйнувати відносини між нашими народами і відносини між нашими державами. Позиція МЗС із цього питання максимально чітка й офіційно задекларована: пан Міхеїл Саакашвілі є приватною особою і в своїх коментарях про ситуацію в Грузії не презентує позицію України", - підкреслив Кулеба.

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Нагадаємо, 9 липня Саакашвілі оприлюднив відеозвернення, в якому назвав грузинську владу нелегітимною. Такі висловлювання викликали обурення в Грузії, оскільки Саакашвілі займає офіційну посаду в українській владі.

Як повідомлялося, 7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Саакашвілі очільником виконкому реформ. Через це призначення Грузія викликала посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій, оскільки Саакашвілі, як колишнього президента Грузії, заочно засуджено судом до 3 років в'язниці за зловживання владою.

Зеленський назвав таке рішення помилкою Грузії та втручанням у справи України, мотивуючи це тим, що Саакашвілі є українським громадянином і має право займати посади в країні. 

Дивитись відео 14:17

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