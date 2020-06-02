 Кулеба за подвійне громадянство, але не з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2020

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Новини

Кулеба за подвійне громадянство, але не з Росією

Подвійне громадянство потрібно дозволити, але не з Росією і не для держслужбовців, вважає керівник МЗС України Дмитро Кулеба.

Подвійне громадянство

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що подвійне громадянство має бути дозволено, але не для всіх країн і не для всіх категорій громадян. Про це урядовець заявив увечері четверга, 11 червня, в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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На думку керівника МЗС України, щодо цього питання потрібно "знайти збалансоване рішення". "З 1990-х років, коли ухвалювася Конституція і впроваджувалися правила громадянства, ситуація докорінно змінилася. (…) Мільйони українців за цей час з різних причин виїхали за кордон. Водночас вони хочуть залишатися громадянами України... Чому ми позбавляємо цих людей можливості бути нашими громадянами?" - сказав міністр, цитує інформагенція "Українські новини".

Не для всіх громадян і країн

Водночас Кулеба визнав, що таке рішення може становити певні загрози, тож потрібно передбачати низку винятків. "Я повністю підтримую, що, по-перше, два паспорти неприпустимі для держслужбовців і представників влади, а по-друге, жодного подвійного громадянства з державою-агресором. Можна встановити додаткові критерії, щоб це відсіяти", - зазначив урядовець.

Кулеба також наголосив, що це його особиста думка, а не позиція держави. "Ми в Україні маємо знайти збалансоване рішення, щоб ті українці, які розсіяні по всьому світу, мали можливість не розривати зв'язок з батьківщиною", - додав очільник українського МЗС. На його думку, це питання є компетенцією парламенту.

Нагадаємо, що на початку поточного року президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над реформою щодо подвійного громадянства.

Жодних змін до закону про освіту, крім рекомендацій Венеціанської комісії

Водночас Кулеба запевняє, що Україна не буде на догоду Угорщині вносити до закону про освіту жодних інших змін, крім рекомендованих Європейською комісією "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").

"Україна не буде вносити жодних додаткових змін, крім тих, які обумовлено рішенням "Венеціанської комісії", щоб піти на якісь компроміси з Угорщиною", - запевнив він.

Міністр додав, що Україна й Угорщина можуть знайти взаєморозуміння щодо імплементації закону, але Київ відкидає будь-які вимоги Будапешта щодо додаткових змін до закону. "Принципи, закладені в законі про освіту, ми не будемо змінювати на догоду комусь", - заявив Кулеба.

Раніше офіційний Будапешт різко критикував Київ за цей закон як такий, що обмежує права етнічних меншин, зокрема угорців, котрі компактно проживають в Україні, діставати освіту рідною мовою.

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