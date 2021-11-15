 Кулеба закликав Захід не гаяти часу і підготуватися до наступу Росії на Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2021

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Кулеба закликав Захід не гаяти часу і підготуватися до наступу Росії на Україну

Якщо Росія почне діяти, у країн Заходу не буде часу на координацію та узгодження рішень, тому підготовчу роботу треба проводити зараз, вважає Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба закликав ЄС і НАТО діяти

Дмитро Кулеба закликав ЄС і НАТО діяти

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Заходу "не гаяти часу" і підготуватися до сценарію, якщо Росія вдасться до відкритої військової агресії проти України.

"Росія має побачити, що вона не зможе витримати ту ціну, яку їй доведеться заплатити у разі, якщо вона вдасться до масштабних військових дій", - зазначив Кулеба у понеділок, 15 листопада, у Брюсселі, за підсумками засідання міністрів закордонних справ держав ЄС разом з їхніми колегами з п'яти країн "Східного партнерства" (Україною, Грузією, Молдовою, Азербайджаном і Вірменією), а також окремої зустрічі з главами МЗС Німеччини та Франції Хайко Маасом (Heiko Maas) і Жан-Івом Ле Дріаном. Конкретні наслідки чи інструменти, які має бути застосовано щодо РФ, Кулеба відмовився називати, повідомляє кореспондент DW.

Бюрократія може стати на заваді швидкій реакції

За його словами, дуже важливим є те, що "партнери зараз розуміють, що не можна гаяти часу, проводячи консультації та перемовини щодо того, якими саме мають бути ці наслідки". "Те, що я казав сьогодні і в Євросоюзі, і в НАТО, і на зустрічі трьох "нормандських" міністрів: якщо Росія почне діяти, у вас просто фізично не буде часу на координацію, на проходження всіх бюрократичних процедур, на узгодження рішень. Тому, будь ласка, проведіть підготовчу роботу зараз, сам факт цієї роботи вже буде сигналом Росії, що ви готуєтеся відповідати на її дії", - зауважив український міністр. На його думку, такі кроки стримуватимуть Росію. "Бо якщо військовий сценарій запрацює, то часу не буде", - додав він.

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При цьому Кулеба наголосив, що "ми всі зараз зосереджені на політичному врегулюванні процесу", й що  Україна поводитиметься "дуже відповідально". "Але ми так само будемо готові захищати себе у разі, якщо відбудеться інший сценарій", - пообіцяв Кулеба.

Раніше у понеділок у Брюсселі генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг застеріг Російську Федерацію від будь-якої агресії по відношенню до України. "Будь-яка подальша провокація або агресивні дії Росії викликали б серйозне занепокоєння. Ми закликаємо Росію до прозорості щодо своєї військової діяльності", - заявив він.

Міністри закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан і Гайко Маас під час зустрічі з  Дмитром Кулебою у понеділок запевнили, що якщо РФ зважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, це матиме для неї надзвичайно складні наслідки. 

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