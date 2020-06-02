Кулеба в Берліні анонсував невдовзі переговори глав МЗС "нормандського формату"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Берліна заявив, що невдовзі відбудуться наступні перемовини міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки", куди входять Україна, Німеччина, Франція та Росія. Про це він сказав на спільній з очільником МЗС ФРН Гайко Маасом пресконференції у німецькій столиці у вівторок, 2 червня. "Ми продовжимо розмову у "нормандському форматі" на рівні міністрів. Вже незабаром відбудеться чергова така розмова, де ми обговорюватимемо ті рішення, які можуть принести мир на Донбас", - сказав Кулеба, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Міжнародна платформа щодо Криму

Крім того, за словами українського міністра, він звернувся до Німеччини по допомогу, щоб забезпечити доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до українців, яких незаконно утримує Росія в Криму. "Так само ми зацікавлені в тому, щоб представники Червоного Хреста відвідали й українців, яких незаконно тримають на території Росії", - додав Кулеба.

Він також додав, що Україна в подальшому обговорюватиме з партнерами, зокрема з Німеччиною, питання того, якою саме має бути "міжнародна платформа щодо Криму". Кулеба наголосив, що питання Криму "завжди буде серед пріоритетних" для нього як очільника МЗС України, "доти, доки Крим не буде деокупований і не повернеться до складу України".

Перша делегація в Берліні за час пандемії

Візит української делегації до Берліна став першим таким візитом до німецької столиці з часу запровадження обмежень через пандемію COVID-19 більше двох місяців тому. Очільник німецького зовнішньополітичного відомства Гайко Маас нагадав, що він уже кілька разів проводив віртуальні зустрічі й перемовини в форматі відеоконфренції зі своїм українським колегою.

Говорячи про врегулювання ситуації на Сході України, Маас наголосив на важливості дотримання на Донбасі режиму тиші в рамках виконання мінських домовленостей. Керівник зовнішньополітичного відомства ФРН також вказав на необхідність відкриття нових пунктів перетину на лінії розмежування, адже нинішня кількість таких пунктів -5 -украй мала, наголосив глава МЗС ФРН. Маас також зазначив, що процес розмінування на Донбасі потрібно продовжити. Глава німецького зовнішньополітичного відомства також згадав, що втілення досягнутих під час останнього саміту лідерів "нормандської четвірки" рішень вимагає дій від усіх сторін.

Ще однією темою, яку згадав німецький урядовець, стало проведення реформ в Україні. На думку Мааса, те, що Україна й надалі проводить важливі реформи, дає чіткий сигнал для всіх її міжнародних партнерів. У рамках "Східного партнерства" Німеччина й ЄС працюватимуть над тим, щоб мінімізувати ризики пандемії COVID-19.

Українська делегація стала першою, що прибула в Берлін з моменту запровадження обмежень через коронавірус

Візит української делегації до Берліна 2 червня розпочався переговорами з міністеркою оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer). Як заявив Дмитро Кулеба, на зустрічі українська сторона, говорячи про врегулювання на Донбасі, наголосила на "неприпустимості ведення прямого діалогу з російськими найманцями, представниками так званої "ДНР і ЛНР".

Водночас глава Офісу українського президента Андрій Єрмак обговорив з Аннеґрет Крамп-Карренбауер інтенсифікацію мінського переговорного процесу, повідомила пресслужба Володимира Зеленського. Німеччина очікує продовження переговорів у нормандському форматі, йдеться у повідомленні на сайті українського президента за підсумками переговорів.

Своєю чергою очільниця міністерства оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер запевнила, що Німеччина підтримує Україну, підтримує у Мінському переговорному процесі з урегулювання ситуації на Донбасі, повідомляється на сторінці німецького оборонного відомства у Twitter.

Участь у зустрічах у Берліні брали також міністр оборони України Андрій Таран, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник делегації України в ТКГ Олексій Резніков.