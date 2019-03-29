 Куди поїхати в Європі милуватися весною (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 29.03.2019

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Культура й стиль життя

Куди поїхати в Європі милуватися весною (фотогалерея)

Сонце, квіти, весняна лихоманка. DW підготувала добірку найкращих місць, де можна насолодитися весною в Європі.

  • Грітися на сонці і вдихати аромати весни

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Грітися на сонці і вдихати аромати весни

    Весна - це перші теплі промені сонця, молоду зелень і раннє цвітіння в яскравих кольорах. Ми насолоджуємось весняними прогулянками на природі і збираємось на пікніки. Люди здавна мали традицію зустрічати весну різноманітними фестивалями та обрядами. Ми розкажемо вам про деякі з найкращих місць в Європі, які є особливо вдалими для весняного відпочинку.

  • Нідерланди: в гості до тюльпанів!

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Нідерланди: в гості до тюльпанів!

    Нарциси, гіацинти та імперські лілії простягаються на безмежну далечінь. Але кожної весни саме тюльпани приваблюють десятки тисяч туристів в сади "Кекенгоф" у Нідерландах, за 40 кілометрів від Амстердама. Щороку тут висаджують вручну понад 7 мільйонів тюльпанових цибулин. Відвідувачі можуть отримати як садівниче натхнення, так і просто насолоджуватися морем кольорів та ароматів.

  • Майнау - квітучий острів

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Майнау - квітучий острів

    Острів Майнау - це справжній рай квітів на Боденському озері на півдні Німеччини. Завдяки його м’якому клімату тут ростуть пальми і cередземноморські рослини. Прогулянка вздовж Весняної алеї серед пролісків, крокусів та в оточені понад 450 різних сортів тюльпанів занурить вас у весняний настрій. За хорошої погоди ви зможете побачити ще й вкриті снігом Альпи на іншому боці озера.

  • Селфі з квітучими сакурами в Бонні

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Селфі з квітучими сакурами в Бонні

    На початку квітня старе місто Бонна занурюється у буйство рожевих кольорів. Це відбувається під час цвітіння сакур, які простягаються вздовж вулиць. Туристи і фотографи з усього світу приїжджають до міста на Рейні, щоб зробити селфі з квітучими вишнями. Особливо це видовище вражає гостей з Японії. Поверненувшись додому, вони відзначають свято квітучих сакур - ханамі.

  • Квіти на півночі: цвітіння крокусів в Гузумі

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Квіти на півночі: цвітіння крокусів в Гузумі

    Кожного року квіти дикорослих крокусів перетворюють п'ять гектарів садів Гузумського палацу на півночі Німеччини у пурпуровий килим - і так відбувається вже сотні років. Залишається незрозумілим, чому ці крокуси було вперше культивовано саме тут. Можливо, середньовічні ченці хотіли виготовити з них шафран. На жаль, вони помилилися і взяли не той вид крокусів. Шафран виробляють із кусів посівних.

  • Піші походи під яблунями Південного Тіролю

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Піші походи під яблунями Південного Тіролю

    Південний Тіроль в Італії є чудовим місцем для піших походів - особливо наприкінці березня і до початку травня, коли рожевим та білим цвітом квітнуть яблуні. Південний Тіроль є придатним місцем для яблуневих дерев через його сприятливе розташування: теплі дні та прохолодні ночі, велика кількість сонячних променів і відносно незначні опади. Щорічно тут збирають понад 950 тисяч тонн яблук.

  • Святкуйте весну на Мадейрі

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Святкуйте весну на Мадейрі

    Жителі острова Мадейра в Атлантичному океані (Португалія) зустрічають весну традиційним "феста да флор" - святом квітів. Островитяни прикрашають столицю Фуншал безліччю квітів і одягають дивовижні маскарадні костюми. Фестиваль відбувається других вихідних після Великодня і триває два дні. Апогеєм свята є парад квітів, який рухається через все місто з неймовірно розкішно прикрашеними композиціями.

  • Свято вогню в іспанському місті Валенсія

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Свято вогню в іспанському місті Валенсія

    В березні у Фальяс-де-Валенсія на узбережжі Іспанії стає спекотно. На початку 18-го століття ремісники спалювали тут дерев'яні стійки, які використовували для свічок та ламп взимку. Навесні вони були вже більше не потрібні. За легендою, так зародився тутєшній фестиваль. Найцікавіше відбувається після 22 години вечора, коли величезні скульптури з пап'є-маше спалюють на вулицях та площах міста.

  • Барвистий світ весни на Британських островах

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Барвистий світ весни на Британських островах

    В ніч з 30 квітня на 1 травня чоловіки та жінки у супроводі Зеленого Чоловіка і Королеви Травня перетворюють Единбург та інші місця Британських островів на світ барвистої фантазії. Вони святкують Белтейн - сучасне відродження стародавнього фестивалю кельтської родючості, який знаменує настання літа. Святкування супроводжується танцями та розпалюванням багать на зразок древніх кельтських обрядів.

  • Весняна лихоманка в небі

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Весняна лихоманка в небі

    Світ тварин також пропонує весняні видовища. Багато цікавого відбувається в небі, коли журавлі повертаються з півдня до північних країв. Птахи пролітають над Німеччиною на шляху до Скандинавії. Одним з найкращих місць, щоб помилуватися зграями журавлів, є Озеро Гюнцер, розташоване на північному сході Німеччини. Там під час своєї подорожі роблять зупинку близько 70 тисяч мігруючих журавлів.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Крістіна Дайке, Олена Логінова


  • Грітися на сонці і вдихати аромати весни

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Грітися на сонці і вдихати аромати весни

    Весна - це перші теплі промені сонця, молоду зелень і раннє цвітіння в яскравих кольорах. Ми насолоджуємось весняними прогулянками на природі і збираємось на пікніки. Люди здавна мали традицію зустрічати весну різноманітними фестивалями та обрядами. Ми розкажемо вам про деякі з найкращих місць в Європі, які є особливо вдалими для весняного відпочинку.

  • Нідерланди: в гості до тюльпанів!

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Нідерланди: в гості до тюльпанів!

    Нарциси, гіацинти та імперські лілії простягаються на безмежну далечінь. Але кожної весни саме тюльпани приваблюють десятки тисяч туристів в сади "Кекенгоф" у Нідерландах, за 40 кілометрів від Амстердама. Щороку тут висаджують вручну понад 7 мільйонів тюльпанових цибулин. Відвідувачі можуть отримати як садівниче натхнення, так і просто насолоджуватися морем кольорів та ароматів.

  • Майнау - квітучий острів

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Майнау - квітучий острів

    Острів Майнау - це справжній рай квітів на Боденському озері на півдні Німеччини. Завдяки його м’якому клімату тут ростуть пальми і cередземноморські рослини. Прогулянка вздовж Весняної алеї серед пролісків, крокусів та в оточені понад 450 різних сортів тюльпанів занурить вас у весняний настрій. За хорошої погоди ви зможете побачити ще й вкриті снігом Альпи на іншому боці озера.

  • Селфі з квітучими сакурами в Бонні

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Селфі з квітучими сакурами в Бонні

    На початку квітня старе місто Бонна занурюється у буйство рожевих кольорів. Це відбувається під час цвітіння сакур, які простягаються вздовж вулиць. Туристи і фотографи з усього світу приїжджають до міста на Рейні, щоб зробити селфі з квітучими вишнями. Особливо це видовище вражає гостей з Японії. Поверненувшись додому, вони відзначають свято квітучих сакур - ханамі.

  • Квіти на півночі: цвітіння крокусів в Гузумі

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Квіти на півночі: цвітіння крокусів в Гузумі

    Кожного року квіти дикорослих крокусів перетворюють п'ять гектарів садів Гузумського палацу на півночі Німеччини у пурпуровий килим - і так відбувається вже сотні років. Залишається незрозумілим, чому ці крокуси було вперше культивовано саме тут. Можливо, середньовічні ченці хотіли виготовити з них шафран. На жаль, вони помилилися і взяли не той вид крокусів. Шафран виробляють із кусів посівних.

  • Піші походи під яблунями Південного Тіролю

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Піші походи під яблунями Південного Тіролю

    Південний Тіроль в Італії є чудовим місцем для піших походів - особливо наприкінці березня і до початку травня, коли рожевим та білим цвітом квітнуть яблуні. Південний Тіроль є придатним місцем для яблуневих дерев через його сприятливе розташування: теплі дні та прохолодні ночі, велика кількість сонячних променів і відносно незначні опади. Щорічно тут збирають понад 950 тисяч тонн яблук.

  • Святкуйте весну на Мадейрі

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Святкуйте весну на Мадейрі

    Жителі острова Мадейра в Атлантичному океані (Португалія) зустрічають весну традиційним "феста да флор" - святом квітів. Островитяни прикрашають столицю Фуншал безліччю квітів і одягають дивовижні маскарадні костюми. Фестиваль відбувається других вихідних після Великодня і триває два дні. Апогеєм свята є парад квітів, який рухається через все місто з неймовірно розкішно прикрашеними композиціями.

  • Свято вогню в іспанському місті Валенсія

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Свято вогню в іспанському місті Валенсія

    В березні у Фальяс-де-Валенсія на узбережжі Іспанії стає спекотно. На початку 18-го століття ремісники спалювали тут дерев'яні стійки, які використовували для свічок та ламп взимку. Навесні вони були вже більше не потрібні. За легендою, так зародився тутєшній фестиваль. Найцікавіше відбувається після 22 години вечора, коли величезні скульптури з пап'є-маше спалюють на вулицях та площах міста.

  • Барвистий світ весни на Британських островах

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Барвистий світ весни на Британських островах

    В ніч з 30 квітня на 1 травня чоловіки та жінки у супроводі Зеленого Чоловіка і Королеви Травня перетворюють Единбург та інші місця Британських островів на світ барвистої фантазії. Вони святкують Белтейн - сучасне відродження стародавнього фестивалю кельтської родючості, який знаменує настання літа. Святкування супроводжується танцями та розпалюванням багать на зразок древніх кельтських обрядів.

  • Весняна лихоманка в небі

    Де в Європі весна найчарівніша?

    Весняна лихоманка в небі

    Світ тварин також пропонує весняні видовища. Багато цікавого відбувається в небі, коли журавлі повертаються з півдня до північних країв. Птахи пролітають над Німеччиною на шляху до Скандинавії. Одним з найкращих місць, щоб помилуватися зграями журавлів, є Озеро Гюнцер, розташоване на північному сході Німеччини. Там під час своєї подорожі роблять зупинку близько 70 тисяч мігруючих журавлів.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Крістіна Дайке, Олена Логінова


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  • Бернкастель-Кюс

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  • Есслінген

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  • Бамберг

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  • Штаде

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

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    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Ірина Бойко


  • Матера - культурна столиця Європи-2019

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  • Матера - печерне місто, вбудоване у скелю

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    Ще до 1950 років селяни й пастухи жили в тутешніх печерах у антигігієнічних умовах, часом поруч із тваринами. У 1952 році 17 тисяч жителів печерного міста примусово відселили до новозбудованих районів Матери.

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    "Ганьба Італії"

    Описані італійським класиком Карло Леві у книжці "Христос зупинився в Еболі" (1945 року) сцени бідності, побачені ним у Матері, надовго закріпили за містом славу "ганьби Італії".

  • У старому печерному місті Матери оселилися туристи

    Матера - як "ганьба Італії" стала перлиною

    Місцеві жителі - на околицях, туристи - у центрі

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  • Вулиці старого міста Матери стали декораціями для голлівудських фільмів

    Матера - як "ганьба Італії" стала перлиною

    Декорації для Голлівуда

    Голлівуд також відкрив для себе місто, вбудоване у скелю. Так, Мел Гібсон ніс його вуличками хреста, граючи роль Ісуса у фільмі "Страсті Христові". Матеру також називають "італійським Віфлеємом". У печерному місті - близько 160 церков.

  • Привид масового туризму

    Матера - як "ганьба Італії" стала перлиною

    Привид масового туризму

    У 2017 році кількість ночівель у місті складала вже близько півмільйона на рік. Туризм не лише приніс до Матери живі гроші і створив робочі місця, але й неабияк налякав місцевих жителів, які побоюються повторити долю Венеції.

  • Матера - культурна столиця Європи 2019 року, яка хоче перетворити туристів на тимчасових громадян

    Матера - як "ганьба Італії" стала перлиною

    Замість квитка - "паспорт тимчасового громадянина"

    Організатори мистецької програми в рамках року культурної столиці хочуть залучити туристів до життя міста, зробивши з них "тимчасових громадян" та "послів". Також вони роблять ставку на діалог між місцевими жителями та гостями міста.

  • Гостей запрошують і до інших районів Матери

    Матера - як "ганьба Італії" стала перлиною

    Гостей запрошують і до інших районів Матери

    До проекту "тимчасового громадянства" залучені близько 500 жителів міста, які приймають гостей у своїх домівках через платформу Airbnb. Таким чином туристи побачать не лише "Сассі", тобто вбудований у скелю історичний центр, а й інші райони Матери.

  • Нічна Матера

    Матера - як "ганьба Італії" стала перлиною

    Нічне дійство

    Увечері 18 січня жителі Матери запалили традиційні ліхтарі, поклавши видовищний початок "столичному" року їхньої домівки. Офіційно культурна програма стартувала 19 січня. Цього дня рівно 2019 музикантів дали концерт під відкритим небом.

    Автор: Інна Завгородня


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