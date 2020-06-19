 Куди можна їхати українцям: МЗС представило інтерактивну карту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2020

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Новини

Куди можна їхати українцям: МЗС представило інтерактивну карту

Презентована МЗС України інтерактивна карта дозволяє перевірити актуальний режим в'їзду і транзиту для громадян України у будь-якій країні світу. Дані карти регулярно оновлюватимуть, запевняють у відомстві.

Літак МАУ в аеропорту Бориспіль

Літак МАУ в аеропорту "Бориспіль", червень 2020 року

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба презентував у понеділок, 22 червня, інтерактивну карту, яка "дозволяє перевірити актуальний режим в'їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні світу", йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

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Поки що карта функціонує в тестовому режимі .

У відомстві запевняють, що карту створено "на основі оперативної і перевіреної інформації" МЗС України та закордонних дипломатичних установ. "Дані карти регулярно оновлюються", - йдеться у повідомленні.

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"Карта полегшує життя і мені як міністру закордонних справ. Мене часто запитують в інтерв'ю та приватних розмовах, куди можуть поїхати за кордон українці. Тепер у мене під рукою є повноцінна відповідь на це запитання. Кожен громадянин відтепер має доступ до актуальної інформації про обмеження пересування та сполучення в інших країнах у будь-який час доби просто на екрані свого комп'ютера чи смартфона", - запевнив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, натиснувши на потрібну країну на карті, користувач отримає інформацію про в'їзд чи транзит до неї та наявні обмеження. Міністр запевнив, що посольства України в різних державах оновлюватимуть інформацію. 

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Кулеба також зауважив, що навіть після завершення пандемії COVID-19 карта "залишатиметься зручним інструментом для громадян при плануванні подорожей за кордон".

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