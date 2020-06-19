Куди можна їхати українцям: МЗС представило інтерактивну карту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба презентував у понеділок, 22 червня, інтерактивну карту, яка "дозволяє перевірити актуальний режим в'їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні світу", йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

Читайте також: Як у Євросоюзі хочуть відкривати зовнішні кордони Шенгену

Поки що карта функціонує в тестовому режимі .

У відомстві запевняють, що карту створено "на основі оперативної і перевіреної інформації" МЗС України та закордонних дипломатичних установ. "Дані карти регулярно оновлюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Єврокомісія радить скласти список країн, з якими ЄС з липня відкриє кордони

"Карта полегшує життя і мені як міністру закордонних справ. Мене часто запитують в інтерв'ю та приватних розмовах, куди можуть поїхати за кордон українці. Тепер у мене під рукою є повноцінна відповідь на це запитання. Кожен громадянин відтепер має доступ до актуальної інформації про обмеження пересування та сполучення в інших країнах у будь-який час доби просто на екрані свого комп'ютера чи смартфона", - запевнив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, натиснувши на потрібну країну на карті, користувач отримає інформацію про в'їзд чи транзит до неї та наявні обмеження. Міністр запевнив, що посольства України в різних державах оновлюватимуть інформацію.

Читайте також: В аеропорт попри коронавірус: як пандемія змінила авіаподорожі

Кулеба також зауважив, що навіть після завершення пандемії COVID-19 карта "залишатиметься зручним інструментом для громадян при плануванні подорожей за кордон".