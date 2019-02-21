 Кубинці схвалили нову конституцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2019

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Новини

Кубинці схвалили нову конституцію

Майже 87 відсотків кубинців на референдумі схвалили нову конституцію країни. Компартія залишається основною законною політичною силою, проте запроваджується поняття приватної власності.

Референдум на Кубі

Референдум на Кубі

Жителі Куби на референдумі проголосували за нову конституцію країни. Як випливає з попередніх результатів, опублікованих у понеділок, 25 лютого, майже 87 відсотків учасників голосування схвалили новий основний закон, інформує dpa. Ще дев'ять відсотків проголосували проти.

Явка на референдумі склала 84,4 відсотка, загальна кількість громадян з правом голосу на Кубі складає сім мільйонів 848 тисяч осіб. Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що референдум був цілковитим успіхом. Колишня редакція конституції була ухвалена на референдумі в лютому 1976 року. Тоді за неї проголосували 97,8 відсотка виборців.

У новій конституції Куби буде прописана соціалістична орієнтація країни одночасно з відкриттям місцевої економіки. Крім того, буде вказано, що президент Куби зможе залишатися на цій посаді не більше десяти років. Вперше з 1976 року на острові запроваджується посада прем'єр-міністра.

У новій редакції конституції за Комуністичною партією і надалі зберігатиметься статус основної політичної сили в країні. Також у тексті збережено прагнення до побудови комуністичного суспільства. Водночас, у конституції країни закріплюється поняття приватної власності. Крім того, іноземні інвестиції визнані важливим фактором економічного зростання.

 

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Кубинці голосують на референдумі за нову конституцію

Нова конституція у разі затвердження визнаватиме приватну власність, дозволить іноземні інвестиції та встановить посаду прем'єр-міністра. Втім, роль Комуністичної партії залишиться керівною у країні. (24.02.2019)  

Парламент Куби схвалив проект нової конституції

Проект нового основного закону легалізує приватну власність і відкриває шлях до реєстрації одностатевих шлюбів. Проте керівною в країні залишиться Комуністична партія. (23.07.2018)  

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Парламент Куби схвалив нову конституцію. Попри це зміниться не так багато - однак громадяни ще висловляться на референдумі, де навіть зможуть сказати змінам "ні". Коментар Йоані Санчес. (23.07.2018)  

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