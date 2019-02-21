Кубинці схвалили нову конституцію

Жителі Куби на референдумі проголосували за нову конституцію країни. Як випливає з попередніх результатів, опублікованих у понеділок, 25 лютого, майже 87 відсотків учасників голосування схвалили новий основний закон, інформує dpa. Ще дев'ять відсотків проголосували проти.

Явка на референдумі склала 84,4 відсотка, загальна кількість громадян з правом голосу на Кубі складає сім мільйонів 848 тисяч осіб. Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що референдум був цілковитим успіхом. Колишня редакція конституції була ухвалена на референдумі в лютому 1976 року. Тоді за неї проголосували 97,8 відсотка виборців.

У новій конституції Куби буде прописана соціалістична орієнтація країни одночасно з відкриттям місцевої економіки. Крім того, буде вказано, що президент Куби зможе залишатися на цій посаді не більше десяти років. Вперше з 1976 року на острові запроваджується посада прем'єр-міністра.

У новій редакції конституції за Комуністичною партією і надалі зберігатиметься статус основної політичної сили в країні. Також у тексті збережено прагнення до побудови комуністичного суспільства. Водночас, у конституції країни закріплюється поняття приватної власності. Крім того, іноземні інвестиції визнані важливим фактором економічного зростання.