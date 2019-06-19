КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради

Конституційний суд України визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту та призначення позачергових парламентських виборів, повідомляється на сайті суду увечері у четвер, 20 червня.

В опублікованому рішенні КС нагадали, що єдиним джерелом влади в Україні є народ і його волевиявлення здійснюється через вибори.

"Конституційний Суд України констатував, що розв’язання конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції України", - йдеться у документі.

Рішення КС є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

У свою чергу, представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський підтвердив, що вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня, як і зазначено в указі Зеленського.

Раніше прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель також повідомила на своїй сторінці у Facebook, що КС визнав конституційним указ президента про розпуск парламенту. "Перемога! Указ президента Володимира Зеленського про розпуск Ради визнали конституційним!", - написала речниця. Однак дещо згодом цього ж дня цей допис з її сторінки було видалено.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів парламенту на 21 липня. Вже 24 травня до КСУ надійшло подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента Зеленського про достроковий розпуск парламенту. На думку нардепів, указ суперечить низці конституційних норм.