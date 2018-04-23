КСУ задовольнив скаргу Надії Савченко

Конституційний суд України (КСУ) ухвалив рішення за конституційними скаргами кількох громадян, зокрема народної депутатки України Надії Савченко щодо положень частини 5 статті 176 Кримінального процесуального кодексу, визнавши цю норму неконституційною. Рішення ухвалено у вівторок, 25 червня, повідомляється на сайті КСУ.

"Обмеження конституційного права на свободу та особисту недоторканність має здійснюватися з дотриманням конституційних гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина та виключно на підставі вмотивованого рішення суду", - ідеться у рішенні КСУ. На думку суддів, законодавець, встановивши безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у низці випадків, не дотримався вимог мінімального втручання в реалізацію громадянами права на свободу.

У ч. 5 ст. 176 КПК передбачалось, що такі запобіжні заходи, як особисте зобов'язання, особиста порука, домашній арешт, застава не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, у державній зраді, у посяганні на життя державного діяча тощо.

Нагадаємо, у травні 2018 року до КСУ надійшла скарга Савченко на незаконність її тримання під вартою. Скарга стосувалася ч. 5 ст. 176 КПК, згідно з якою Савченко продовжили арешт без можливості внесення застави і взяття на поруки. Народну депутатку підозрювали, зокрема, у посяганні на життя державних діячів, підготовці до вчинення терористичного акту, створенні терористичної групи чи терористичної організації, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

У березні 2018 року Верховна Рада підтримала подання генпрокурора України і дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Савченко. 23 березня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Савченко до 20 травня. Згодом суд продовжував строк тримання під вартою. 16 квітня 2019 року Савченко звільнили з-під варти в залі Броварського міськрайонного суду Київської області, оскільки закінчився термін утримання під вартою, який не був продовжений. Савченко повернулась на роботу до парламенту.