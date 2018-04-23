 КСУ задовольнив скаргу Надії Савченко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2019

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Новини

КСУ задовольнив скаргу Надії Савченко

Конституційний суд України визнав неконституційною норму КПК щодо тримання під вартою без можливості застави або взяття на поруки підозрюваних у держзраді чи тероризмі.

Надія Савченко після звільнення з СІЗО у квітні 2019 року

Надія Савченко після звільнення з СІЗО у квітні 2019 року

Конституційний суд України (КСУ) ухвалив рішення за конституційними скаргами кількох громадян, зокрема народної депутатки України Надії Савченко щодо положень частини 5 статті 176 Кримінального процесуального кодексу, визнавши цю норму неконституційною. Рішення ухвалено у вівторок, 25 червня, повідомляється на сайті КСУ.

DW.COM

Народну депутатку Надію Савченко звільнили з-під арешту. І хоча обвинувачень у підготовці держперевороту з неї ніхто не знімав, вона вже планує повернутись до роботи у парламенті та балотуватися на виборах восени. (16.04.2019)

У Генеральній прокуратурі України повідомили про завершення слідства щодо Надії Савченко та Володимира Рубана, звинувачених у спробі повалення державної влади, і передачу матеріалів сторонам захисту для ознайомлення. (01.08.2018)

Попри намір понад 50 осіб взяти на поруки народну депутатку Надію Савченко, апеляційний суд залишив її за гратами. (22.05.2018)

"Обмеження конституційного права на свободу та особисту недоторканність має здійснюватися з дотриманням конституційних гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина та виключно на підставі вмотивованого рішення суду", - ідеться у рішенні КСУ. На думку суддів, законодавець, встановивши безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у низці випадків, не дотримався вимог мінімального втручання в реалізацію громадянами права на свободу.

У ч. 5 ст. 176 КПК передбачалось, що такі запобіжні заходи, як особисте зобов'язання, особиста порука, домашній арешт, застава не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, у державній зраді, у посяганні на життя державного діяча тощо.

Нагадаємо, у травні 2018 року до КСУ надійшла скарга Савченко на незаконність її тримання під вартою. Скарга стосувалася ч. 5 ст. 176 КПК, згідно з якою Савченко продовжили арешт без можливості внесення застави і взяття на поруки. Народну депутатку підозрювали, зокрема, у посяганні на життя державних діячів, підготовці до вчинення терористичного акту, створенні терористичної групи чи терористичної організації, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

У березні 2018 року Верховна Рада підтримала подання генпрокурора України і дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Савченко. 23 березня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Савченко до 20 травня. Згодом суд продовжував строк тримання під вартою. 16 квітня 2019 року Савченко звільнили з-під варти в залі Броварського міськрайонного суду Київської області, оскільки закінчився термін утримання під вартою, який не був продовжений. Савченко повернулась на роботу до парламенту.

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