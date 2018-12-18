КСУ: Госпіталізація до психлікарні недієздатних осіб без рішення суду неконституційна

Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційною госпіталізацію недієздатних громадян в психіатричну лікарню лише на підставі рішення органів опіки. Про це йдеться в рішенні суду від 20 грудня.
КСУ розглянув конституційне подання уповноваженої Верховної Ради з прав людини щодо відповідності Конституції положень закону "Про психіатричну допомогу". Відповідно до нього недієздатна особа госпіталізується до психіатричного закладу за рішенням органу опіки, що може бути оскаржено в суді. На думку омбудсменки, такий порядок госпіталізації недієздатних осіб без рішення суду позбавляє їх конституційних гарантій захисту їх прав і свобод.
У своєму зверненні омбудсменка вказала, що органи опіки не можуть вважатися судом, а можливість оскаржити госпіталізацію у суді не задовольняє вимозі в судовому контролі через ілюзорність її застосування.
Відповідно до Цивільного процесуального кодексу, права недієздатних осіб захищають в суді їхні батьки або опікуни. Таким чином, такі особи не можуть оскаржити рішення про свою госпіталізацію. КСУ погодився з цією позицією і визнав норми зазначеного закону неконституційними.
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Психлікарня на лінії фронту в Донецьку
На передовій
Психіатрична лікарня №1 розташована у районі Донецька Петровський, поблизу лінії фронту, де триває протистояння між проросійськими сепаратистами та українськими силами. В грудні будівлю було обстріляно.
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Психлікарня на лінії фронту в Донецьку
Тріскучі морози
Багато вікон лікарні пошкоджені обстрілами. Температура може падати до мінус 25 градусів за Цельсієм. Як пацієнти, так і співробітники цілодобово рубають дрова та підтримують вогонь. На світлині два пацієнти колють уламки від дерева, яке звалив обстріл.
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Психлікарня на лінії фронту в Донецьку
На плечі медиків лягли додаткові турботи
Лікар біля грубки, яка тримає в теплі його відділення. Медичний персонал піклується не лише про психічні проблеми своїх пацієнтів: плече до плеча з санітарами, доглядальницями та пацієнтами вони обігрівають клініку та докладають зусиль, аби ніхто не лишився беззахисним перед тріскучими морозами. Найхолоднішими днями всі збираються навколо цієї грубки.
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Психлікарня на лінії фронту в Донецьку
Спальні місця по сусідству з документами
До цього лікарського кабінету перенесли кілька ліжок після обстрілу будівлі. У лікарні немає грошей на ремонт. Натомість співробітники змушені обходитися тим, що вони вставляють листи фанери замість шибок або ставлять ліжка в кабінетах або коридорах.
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Психлікарня на лінії фронту в Донецьку
Зміна призначення в декоративних цілях
Цю використану гільзу від 100-міліметрової протитанкової гармати знайшли у полях неподалік від лікарні. Зараз її використовують як вазу в кабінеті директора закладу.
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Психлікарня на лінії фронту в Донецьку
Центральна подія дня
Пацієнтка несе їжу до відділення. Деяким пацієнтам дозволено ходити разом з медсестрою до будівлі кухні, щоб забрати обід. Це один з небагатьох приводів, за яким тим, хто проходить лікування, дозволяють полишати свої палати.
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Психлікарня на лінії фронту в Донецьку
Час обідати
Пацієнти їдять у загальному покої свого відділення. У лікарні проблеми з постачанням продуктів харчування, оскільки фінансування призупинено. Підтримку надають місцева церква та приватні особи, які допомагають, чим можуть.
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Психлікарня на лінії фронту в Донецьку
Нестача місць
Лікарка та медсестра роблять обхід. Обстріл у грудні та бої в серпні сильно пошкодили головну будівлю лікарні та зруйнували дах кухні. Через це усім довелося потіснитися.
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Психлікарня на лінії фронту в Донецьку
Допомога волонтерів
Перукарка стриже пацієнтку. Подальші "клієнти" очікують у своїх ліжках.
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Психлікарня на лінії фронту в Донецьку
Перекур
Пацієнт палить на балконі відділення, звідки відкривається вид на парк. Цигарки та сірники знаходяться у медсестер, які вони видають пацієнтам лише у відведений час.
Автор: Тео Буттуріні, Юрій Шейко