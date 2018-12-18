КСУ: Госпіталізація до психлікарні недієздатних осіб без рішення суду неконституційна

Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційною госпіталізацію недієздатних громадян в психіатричну лікарню лише на підставі рішення органів опіки. Про це йдеться в рішенні суду від 20 грудня.

КСУ розглянув конституційне подання уповноваженої Верховної Ради з прав людини щодо відповідності Конституції положень закону "Про психіатричну допомогу". Відповідно до нього недієздатна особа госпіталізується до психіатричного закладу за рішенням органу опіки, що може бути оскаржено в суді. На думку омбудсменки, такий порядок госпіталізації недієздатних осіб без рішення суду позбавляє їх конституційних гарантій захисту їх прав і свобод.

У своєму зверненні омбудсменка вказала, що органи опіки не можуть вважатися судом, а можливість оскаржити госпіталізацію у суді не задовольняє вимозі в судовому контролі через ілюзорність її застосування.

Відповідно до Цивільного процесуального кодексу, права недієздатних осіб захищають в суді їхні батьки або опікуни. Таким чином, такі особи не можуть оскаржити рішення про свою госпіталізацію. КСУ погодився з цією позицією і визнав норми зазначеного закону неконституційними.

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