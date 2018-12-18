 КСУ: Госпіталізація до психлікарні недієздатних осіб без рішення суду неконституційна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2018

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Новини

КСУ: Госпіталізація до психлікарні недієздатних осіб без рішення суду неконституційна

Госпіталізація до психіатричної лікарні недієздатних громадян лише за рішенням органів опіки суперечить Конституції України, визнав Конституційний суд.

Конституційний суд України

Конституційний суд України

Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційною госпіталізацію недієздатних громадян в психіатричну лікарню лише на підставі рішення органів опіки. Про це йдеться в рішенні суду від 20 грудня. 

КСУ розглянув конституційне подання уповноваженої Верховної Ради з прав людини щодо відповідності Конституції положень закону "Про психіатричну допомогу". Відповідно до нього недієздатна особа госпіталізується до психіатричного закладу за рішенням органу опіки, що може бути оскаржено в суді. На думку омбудсменки, такий порядок госпіталізації недієздатних осіб без рішення суду позбавляє їх конституційних гарантій захисту їх прав і свобод.

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У своєму зверненні омбудсменка вказала, що органи опіки не можуть вважатися судом, а можливість оскаржити госпіталізацію у суді не задовольняє вимозі в судовому контролі через ілюзорність її застосування.

Відповідно до Цивільного процесуального кодексу, права недієздатних осіб захищають в суді їхні батьки або опікуни. Таким чином, такі особи не можуть оскаржити рішення про свою госпіталізацію. КСУ погодився з цією позицією і визнав норми зазначеного закону неконституційними.

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Психіатричні лікарні проти політичних активістів: нові репресії в Криму (26.08.2016)

  • Фасад лікарні. Пацієнти курять на балконах

    Психлікарня на лінії фронту в Донецьку

    На передовій

    Психіатрична лікарня №1 розташована у районі Донецька Петровський, поблизу лінії фронту, де триває протистояння між проросійськими сепаратистами та українськими силами. В грудні будівлю було обстріляно.

  • Пацієнти колють дрова в приміщенні лікарні

    Психлікарня на лінії фронту в Донецьку

    Тріскучі морози

    Багато вікон лікарні пошкоджені обстрілами. Температура може падати до мінус 25 градусів за Цельсієм. Як пацієнти, так і співробітники цілодобово рубають дрова та підтримують вогонь. На світлині два пацієнти колють уламки від дерева, яке звалив обстріл.

  • Лікар порається біля пічки

    Психлікарня на лінії фронту в Донецьку

    На плечі медиків лягли додаткові турботи

    Лікар біля грубки, яка тримає в теплі його відділення. Медичний персонал піклується не лише про психічні проблеми своїх пацієнтів: плече до плеча з санітарами, доглядальницями та пацієнтами вони обігрівають клініку та докладають зусиль, аби ніхто не лишився беззахисним перед тріскучими морозами. Найхолоднішими днями всі збираються навколо цієї грубки.

  • Лікар за своїм робочим столом в оточенні ліжок

    Психлікарня на лінії фронту в Донецьку

    Спальні місця по сусідству з документами

    До цього лікарського кабінету перенесли кілька ліжок після обстрілу будівлі. У лікарні немає грошей на ремонт. Натомість співробітники змушені обходитися тим, що вони вставляють листи фанери замість шибок або ставлять ліжка в кабінетах або коридорах.

  • Букет у гільзі від артилерійського пострілу

    Психлікарня на лінії фронту в Донецьку

    Зміна призначення в декоративних цілях

    Цю використану гільзу від 100-міліметрової протитанкової гармати знайшли у полях неподалік від лікарні. Зараз її використовують як вазу в кабінеті директора закладу.

  • Пацієнтка несе їжу сходами

    Психлікарня на лінії фронту в Донецьку

    Центральна подія дня

    Пацієнтка несе їжу до відділення. Деяким пацієнтам дозволено ходити разом з медсестрою до будівлі кухні, щоб забрати обід. Це один з небагатьох приводів, за яким тим, хто проходить лікування, дозволяють полишати свої палати.

  • Пацієнти їдять за столом

    Психлікарня на лінії фронту в Донецьку

    Час обідати

    Пацієнти їдять у загальному покої свого відділення. У лікарні проблеми з постачанням продуктів харчування, оскільки фінансування призупинено. Підтримку надають місцева церква та приватні особи, які допомагають, чим можуть.

  • Лікарка та медсестра говорять з пацієнтами

    Психлікарня на лінії фронту в Донецьку

    Нестача місць

    Лікарка та медсестра роблять обхід. Обстріл у грудні та бої в серпні сильно пошкодили головну будівлю лікарні та зруйнували дах кухні. Через це усім довелося потіснитися.

  • Пацієнтці роблять стрижку

    Психлікарня на лінії фронту в Донецьку

    Допомога волонтерів

    Перукарка стриже пацієнтку. Подальші "клієнти" очікують у своїх ліжках.

  • Пацієнт палить на балконі лікарні

    Психлікарня на лінії фронту в Донецьку

    Перекур

    Пацієнт палить на балконі відділення, звідки відкривається вид на парк. Цигарки та сірники знаходяться у медсестер, які вони видають пацієнтам лише у відведений час.

    Автор: Тео Буттуріні, Юрій Шейко


DW.COM

Психлікарня на лінії фронту в Донецьку  

Аудіо й відео до теми

Психіатричні лікарні проти політичних активістів: нові репресії в Криму (26.08.2016)  

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