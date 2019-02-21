 КСУ визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2019

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КСУ визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення - ЗМІ

Конституційний Суд України (КСУ) визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення, повідомило джерело в суді.

Конституційний суд України

Конституційний суд України

Конституційний Суд України (КСУ) визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Про це повідомив агентству "Українські новини" один із суддів КСУ.

За його словами, у вівторок, 26 лютого, суд розглянув конституційне подання 59 депутатів Верховної Ради щодо статті 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. КСУ підтримав депутатів і визнав неконституційною цю статтю, повідомив суддя.

Також про ухвалення рішення КСУ повідомила агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела. "Такий висновок мотивований тим, що норми кримінального законодавства мають бути чіткими і недвозначними, адже в результаті притягнення до кримінальної відповідальності може бути обмежено свободу людини та інші її конституційні права і свободи", - цитує агенція повідомлення КСУ.

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Нагадаємо, що в грудні 2017 року 59 депутатів Верховної Ради України просили КСУ визнати неконституційним притягнення чиновників до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Представником групи ініціаторів є депутат Ради Павло Пинзеник ("Народний фронт"). Крім нього, серед ініціаторів значаться депутати Максим Поляков та Євген Дейдей (НФ), підозрювані в незаконному збагаченні і отриманні неправомірної вигоди.

Депутати вважають, що ця стаття Кримінального кодексу порушує 9 положень Конституції, зокрема статтю 1, згідно з якою Україна є правовою державою, і статтю 58, згідно з якою нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Крім того, на думку депутатів, стаття 368-2 Кримінального кодексу порушує статтю 62 Конституції, яка забороняє обгрунтовувати обвинувачення на припущеннях і звільняє особу від обов'язку доводити свою невинуватість.

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