КСУ визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення - ЗМІ

Конституційний Суд України (КСУ) визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Про це повідомив агентству "Українські новини" один із суддів КСУ.

За його словами, у вівторок, 26 лютого, суд розглянув конституційне подання 59 депутатів Верховної Ради щодо статті 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. КСУ підтримав депутатів і визнав неконституційною цю статтю, повідомив суддя.

Також про ухвалення рішення КСУ повідомила агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела. "Такий висновок мотивований тим, що норми кримінального законодавства мають бути чіткими і недвозначними, адже в результаті притягнення до кримінальної відповідальності може бути обмежено свободу людини та інші її конституційні права і свободи", - цитує агенція повідомлення КСУ.

Нагадаємо, що в грудні 2017 року 59 депутатів Верховної Ради України просили КСУ визнати неконституційним притягнення чиновників до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Представником групи ініціаторів є депутат Ради Павло Пинзеник ("Народний фронт"). Крім нього, серед ініціаторів значаться депутати Максим Поляков та Євген Дейдей (НФ), підозрювані в незаконному збагаченні і отриманні неправомірної вигоди.

Депутати вважають, що ця стаття Кримінального кодексу порушує 9 положень Конституції, зокрема статтю 1, згідно з якою Україна є правовою державою, і статтю 58, згідно з якою нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Крім того, на думку депутатів, стаття 368-2 Кримінального кодексу порушує статтю 62 Конституції, яка забороняє обгрунтовувати обвинувачення на припущеннях і звільняє особу від обов'язку доводити свою невинуватість.