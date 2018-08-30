Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ксенія Собчак".
Ксенія Собчак - російська теле- та радіоведуча, журналістка, громадська діячка. 18 жовтня 2017 року Ксенія Собчак заявила про бажання взяти участь у президентських виборах у Росії в 2018 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Глава МЗС України Павло Клімкін різко розкритикував намір кандидатки у президенти Росії Ксенії Собчак поїхати до Криму через українську територію. Клімкін виступив проти передвиборчої агітації на анексованому півострові.