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Ксенія Собчак - російська теле- та радіоведуча, журналістка, громадська діячка. 18 жовтня 2017 року Ксенія Собчак заявила про бажання взяти участь у президентських виборах у Росії в 2018 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.