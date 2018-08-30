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Ксенія Собчак

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ксенія Собчак".

Ксенія Собчак - російська теле- та радіоведуча, журналістка, громадська діячка. 18 жовтня 2017 року Ксенія Собчак заявила про бажання взяти участь у президентських виборах у Росії в 2018 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Хто і навіщо має побудувати радянський Діснейленд в центрі Берліна

Хто і навіщо має побудувати "радянський Діснейленд" в центрі Берліна 30.08.2018

Британський фонд, пов'язаний з російським спонсором передвиборчої кампанії Ксенії Собчак, профінансує повторне будівництво Берлінської стіни, яка повинна буде місяць простояти в німецькій столиці.
Клімкін про бажання Собчак відвідати Крим: Це політична шизофренія

Клімкін про бажання Собчак відвідати Крим: "Це політична шизофренія" 07.03.2018

Глава МЗС України Павло Клімкін різко розкритикував намір кандидатки у президенти Росії Ксенії Собчак поїхати до Криму через українську територію. Клімкін виступив проти передвиборчої агітації на анексованому півострові.
Якою бачить Росію молодь путінської доби (відео)

Якою бачить Росію молодь "путінської доби" (відео) 05.03.2018

Усе своє життя вони бачили практично лише одне обличчя на чолі країни. Кого підтримують молоді росіяни на виборах 18 березня і якого майбутнього Росії прагнуть?

"Покоління Путіна": три погляди на Росію (05.03.2018) 05.03.2018

Молодь Росії напередодні виборів президента не одностайна: для одних Володимир Путін символізує безпеку, для інших – кінець демократії. DW поспілкувалася з прихильниками Навального, Собчак та, власне, самого Путіна.
Верховний суд РФ визнав законною реєстрацію Путіна кандидатом у президенти

Верховний суд РФ визнав законною реєстрацію Путіна кандидатом у президенти 16.02.2018

Собчак обіцяє оскаржити рішення Верховного суду, котрий визнав законною реєстрацію Володимира Путіна кандидатом на виборах президента.

Суд у Росії прийняв скаргу Собчак на реєстрацію Путіна кандидатом у президенти

Суд у Росії прийняв скаргу Собчак на реєстрацію Путіна кандидатом у президенти 14.02.2018

Верховний суд Росії прийняв до розгляду скаргу Ксенії Собчак на реєстрацію Володимира Путіна кандидатом в президенти РФ. Вона вважає, що його участь в виборах є незаконною.

Хто складає конкуренцію Путіну на виборах в Росії?

Хто складає конкуренцію Путіну на виборах в Росії? 10.02.2018

У переобранні Володимира Путіна президентом Росії на нинішніх виборах мало хто сумнівається. Але що відомо про інших сімох кандидатів, які складатимуть йому конкуренцію?
Виборча боротьба в Росії без боротьби: Путін та його конкуренти (відео)

Виборча боротьба в Росії без боротьби: Путін та його конкуренти (відео) 09.02.2018

У Росії завершилася реєстрація кандидатів у президенти. Дивіться, що конкуренти Путіна мають спільного з віслюком, селом і гламуром.

Путін та його "гноми": видимість виборчої боротьби в Росії (09.02.2018) 09.02.2018

У Росії завершена реєстрація кандидатів у президенти. Їх вісім і вони "гноми" на тлі чинного президента. Дивіться, що конкуренти Путіна мають спільного з віслюком, селом і гламуром.
У Росії розпочалась президентська виборча кампанія

У Росії розпочалась президентська виборча кампанія 18.12.2017

18 грудня в Росії офіційно розпочалась виборча кампанія перед президентськими виборами, які відбудуться рівно через три місяці - 18 березня 2018 року.

Коментар: Фортеця Путіна

Коментар: Фортеця Путіна 07.12.2017

Президент Росії знову балотуватиметься на виборах 2018 року й, звісно, переможе на них. Однак у Володимира Путіна є проблема, тож слід чекати нової хвилі антизахідної риторики, вважає Інґо Маннтойфель.
Політолог про вибори в РФ: Путін буде відволікати росіян від реальних проблем

Політолог про вибори в РФ: Путін буде відволікати росіян від реальних проблем 07.12.2017

Берлінський політолог Штефан Майстер в інтерв'ю DW розповів про те, якою може бути четверта виборча кампанія Володимира Путіна і чому Заходу не варто очікувати змін.
Путін вирішив балотуватися на виборах президента Росії

Путін вирішив балотуватися на виборах президента Росії 06.12.2017

Володимир Путін оголосив про намір взяти участь у виборах президента Росії наступного року. У разі обрання це буде для нього вже четвертий президентський термін.

Собчак передумала щодо Криму: був наш, став український (відео)

Собчак передумала щодо Криму: був "наш", став український (відео) 24.10.2017

Журналістка Ксенія Собчак, яка зібралася йти в президенти Росії, змінила думку щодо Криму, назвавши його українським. Утім ще нещодавно російська журналістка мала зовсім іншу думку.

Ксенія Собчак передумала, кому належить Крим (24.10.2017) 24.10.2017

Ксенія Собчак, яка має намір балотуватися на посаду президента Росії, змінила думку про Крим, назвавши його українським. Утім ще нещодавно російська журналістка мала зовсім іншу думку.

Російський опозиціонер Олексій Навальний вийшов на волю

Російський опозиціонер Олексій Навальний вийшов на волю 22.10.2017

Російський опозиційний політик Олексій Навальний вийшов на волю після 20 діб арешту за повторне порушення правил проведення публічного заходу.
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