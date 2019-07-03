 Крістін Лагард офіційно затвердили на посаді голови ЄЦБ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.10.2019

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Економіка

Крістін Лагард офіційно затвердили на посаді голови ЄЦБ

Колишня директорка-розпорядниця МВФ Крістін Лагард стала першою жінкою на чолі Європейського центрального банку. На цій посаді вона перебуватиме вісім років.

Крістін Лагард

Крістін Лагард стала першою жінкою на чолі ЄЦБ з моменту його заснування

Європейська Рада офіційно затвердила колишню директорку-розпорядницю Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард на посаді голови Європейського центрального банку (ЄЦБ). Призначення Лагард на цей пост ухвалили глави держав та урядів країн-членів Європейського Союзу (ЄС) в п'ятницю, 18 жовтня, під час саміту в Брюсселі.

В оприлюдненому цього ж дня повідомленні на сайті Європейської Ради зазначається, що 1 листопада 63-річна Лагард замінить на цій посаді нинішнього голову Європейського центробанку Маріо Драгі. Лагард очолюватиме ЄЦБ вісім років без можливості другого терміну.

Сама Лагард написала в соціальній мережі Twitter, що вважає за "честь" своє призначення на цей пост і сподівається на плідну співпрацю з колегами по ЄЦБ.

Перша жінка на чолі ЄЦБ

Таким чином, Лагард стала першою жінкою на чолі ЄЦБ з моменту заснування цього банківського регулятора Єврозони у 1998 році. До неї на цій посаді перебували виключно чоловіки - нідерландець Вім Дейсенберг (1998-2003), француз Жан-Клод Тріше (2003-2011) та італієць Маріо Драгі (2011-2019), нагадує агенція новин dpa.

Сьогоднішнє офіційне затвердження кандидатури Лагард на саміті ЄС мало радше символічний характер. Як повідомлялося, Лагард номінували на посаду голови ЄЦБ на саміті ЄС в липні цього року. У вересні цього року Європарламент дав свою згоду на це призначення.

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