Крістін Лагард застерегла від торговельних та валютних воєн

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард застерегла країни від торговельних та валютних воєн, які можуть завадити глобальному зростанню економіки. Про це вона заявила у четвер, 11 жовтня, під час щорічних зборів МВФ та Світового банку, які розпочалися на індонезійському острові Балі.

"Ми, звісно, сподіваємося, що ми не рухаємося в напрямку торговельної війни або валютної війни. Це зашкодить усім учасникам", - зазначила Лагард на прес-конференції, цитує агенція Reuters. Вона застерегла, що такі конфлікти матимуть наслідки і для невинних третіх сторін.

Лагард також закликала американського президента Дональда Трампа не руйнувати світову торговельну систему. "Виправляйте її, але не руйнуйте", - наголосила вона.

Очільниця МВФ стала на захист Федеральної резервної системи (ФРС), яка нещодавно знову підняла базову процентну ставку. Дональд Трамп напередодні розкритикував її за такі дії, зазначивши, що ФРС проводить занадто жорстку монетарну політику та "збожеволіла". Лагард, своєю чергою, підкреслила, що ФРС працює дуже добре.

Нагадаємо, останнім часом розгорілася торговельна війна між США та Китаєм. Унаслідок поетапного розширення переліку імпортованих з Китаю товарів, що підпадають під дію американських мит, сьогодні США обкладають митом фактично половину імпорту з КНР. Китай намагається відповідати дзеркальними заходами, але можливості Пекіна тут досить обмежені, адже КНР імпортує щороку зі Сполучених Штатів товарів на суму близько 130 мільярдів доларів. Натомість США щорічно ввозять з КНР товарів на суму понад 500 мільярдів доларів.