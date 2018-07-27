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Крістіна Редер

  

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Крістіна Редер: інші публікації

Вітровий парк у Німеччині

Вітрові турбіни як загроза для довкілля (відео)

Вітрові турбіни як загроза для довкілля (відео)

Вітрові турбіни, які виробляють зелену енергію, після виведення з експлуатації практично неможливо утилізувати.
Технології
27 липня 2018 р.
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