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Крістіна Редер
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Крістіна Редер: інші публікації
Вітрові турбіни як загроза для довкілля (відео)
Вітрові турбіни як загроза для довкілля (відео)
Вітрові турбіни, які виробляють зелену енергію, після виведення з експлуатації практично неможливо утилізувати.
Технології
27.07.2018
27 липня 2018 р.
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