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Журналіст та оглядач DW Крістоф Гассельбах
Крістоф ГассельбахФото: DW/M. Müller

Крістоф Гассельбах

Журналіст, іноземний кореспондент та оглядач питань міжнародної політики.

Як зміщується геополітична влада? Які альянси вистоять, а які виникнуть? Чи збереже Європа своє місце у світі? На ці питання намагається відповісти Крістоф Гассельбах.

Крістоф Гассельбах розпочав свою журналістську кар'єру на BBC в Лондоні, а у 1995 році перейшов на Deutsche Welle.

Він провів п'ять років і багато безсонних ночей як кореспондент у Брюсселі в розпал європейської боргової кризи.

Коли справа доходить до журналістських стандартів, він є традиціоналістом: вважає, що аналіз повинен бути об'єктивним і неупередженим, що начебто незаперечні істини варто ставити під сумнів і що журналісти не повинні ототожнювати себе з тим, про що пишуть, яким би почесним воно не здавалося.

Гасло Крістофа: оскільки кризовий режим, схоже, стає новою нормою в мінливому світі, надійна, компетентна журналістика потрібна більше, ніж будь-коли.

Пропустити розділ Крістоф Гассельбах: вибрані публікації

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