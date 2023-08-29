Крістоф Гассельбах розпочав свою журналістську кар'єру на BBC в Лондоні, а у 1995 році перейшов на Deutsche Welle.

Він провів п'ять років і багато безсонних ночей як кореспондент у Брюсселі в розпал європейської боргової кризи.

Коли справа доходить до журналістських стандартів, він є традиціоналістом: вважає, що аналіз повинен бути об'єктивним і неупередженим, що начебто незаперечні істини варто ставити під сумнів і що журналісти не повинні ототожнювати себе з тим, про що пишуть, яким би почесним воно не здавалося.

Гасло Крістофа: оскільки кризовий режим, схоже, стає новою нормою в мінливому світі, надійна, компетентна журналістика потрібна більше, ніж будь-коли.