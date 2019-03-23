Круїзний лайнер з 1300 особами на борту зазнав аварії поблизу Норвегії

Круїзне судно Viking Sky з 1300 пасажирами та членами екіпажу на борту зазнало аварії під час шторму поблизу західного узбережжя Норвегії. У суботу, 23 березня, у судна вийшов з ладу двигун, і воно змушене було заякоритися на відстані приблизно двох кілометрів від норвезького узбережжя, повідомляє агенція новин Reuters.

Невдовзі після сигналу про допомогу до корабля відправили рятувальників. Станом на 16:30 за місцевим часом з лайнера повітрям евакуювали перших сто пасажирів, повідомила агенція новин dpa з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними інформагенції AFP, що так само посилається на слова представників місцевих правоохоронців та рятувальних служб, до рятувальної операції залучено чотири гелікоптери. Рятувальники попереджають, що для евакуації всіх пасажирів та членів екіпажу знадобиться чимало часу.

Судно Viking Sky спустили на воду 2017 року. Цей круїзний лайнер належить компанії Viking Ocean Cruises, що входить до групи компаній Viking Cruises. Остання належить норвезькому мільярдеру Торстейну Хагену, нагадує Reuters.