 Круїзний лайнер з 1300 особами на борту зазнав аварії поблизу Норвегії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2019

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Новини

Круїзний лайнер з 1300 особами на борту зазнав аварії поблизу Норвегії

У круїзного лайнера вийшов з ладу двигун, і він змушений був заякоритися на відстані кількох кілометрів від норвезького узбережжя. Пасажирів гелікоптерами евакуюють на суходіл.

Круїзне судно Viking Sky

Круїзне судно Viking Sky заякорилося поблизу Норвегії

Круїзне судно Viking Sky з 1300 пасажирами та членами екіпажу на борту зазнало аварії під час шторму поблизу західного узбережжя Норвегії. У суботу, 23 березня, у судна вийшов з ладу двигун, і воно змушене було заякоритися на відстані приблизно двох кілометрів від норвезького узбережжя, повідомляє агенція новин Reuters.

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У Колумбії затонув туристичний корабель, на борту якого перебували понад 150 пасажирів. Щонайменше шестеро людей загинули, близько 30 вважаються зниклими безвісти. Причини аварії поки не з'ясовані. (26.06.2017)

Російське судно в тумані зіткнулося з вантажним кораблем і потонуло в Чорному морі. Турецька берегова охорона врятувала всіх членів екіпажу. (27.04.2017)

Невдовзі після сигналу про допомогу до корабля відправили рятувальників. Станом на 16:30 за місцевим часом з лайнера повітрям евакуювали перших сто пасажирів, повідомила агенція новин dpa з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними інформагенції AFP, що так само посилається на слова представників місцевих правоохоронців та рятувальних служб, до рятувальної операції залучено чотири гелікоптери. Рятувальники попереджають, що для евакуації всіх пасажирів та членів екіпажу знадобиться чимало часу.

Судно Viking Sky спустили на воду 2017 року. Цей круїзний лайнер належить компанії Viking Ocean Cruises, що входить до групи компаній Viking Cruises. Остання належить норвезькому мільярдеру Торстейну Хагену, нагадує Reuters.

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