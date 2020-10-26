Круїзний лайнер врятував в Середземному морі понад сто мігрантів

Круїзний лайнер Marella Discovery підібрав у Середземному морі 111 мігрантів, які намагалися дістатися берегів Італії. Човен з мігрантами був знайдений ввечері 20 липня в 74-х кілометрах від грецького острова Пелопоннес. Про це у неділю, 21 липня, повідомила берегова охорона Греції.

Врятовані люди, серед яких 33 неповнолітніх, доправлені до грецького порту Каламата. Поки не повідомляється, з яких країн походять мігранти. Були заарештовані двоє людей, які супроводжували човен.

Нагадаємо, цього тижня міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Гельсінкі не змогли домовитися щодо прийому врятованих в Середземному морі біженців, повідомляє агенція epd. Італія та Мальта відмовляються бути єдиними країнами, які приймають у своїх портах мігрантів, зазначив статс-міністр МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth). За його словами, на зустрічі обговорювалось питання прийому біженців Францією через Корсику, а також гарантії, що надалі ці люди розподілятимуться між іншими країнами ЄС. Наступні переговори щодо цього питання відбудуться на початку вересня.

Біженців рятуватимуть "Лікарі без кордонів" та SOS Méditerranée

У відповідь на "триваючу вже два роки кампанію європейських урядів, яка спрямована на перешкоджання порятунку на морі", благодійні організації "Лікарі без кордонів" і SOS Méditerranée планують незабаром відновити рятувальні операції в Середземному морі. Про це 21 липня повідомило німецьке відділення "Лікарів без кордонів". Рятувальники мають намір "нормалізувати політику, що стала причиною численних смертей в Середземному морі і величезних страждань тих, хто знаходиться в зоні конфлікту в Лівії".

"Лікарі без кордонів" критикують нездатність країн-членів Євросоюзу домовитися про механізм прийому біженців, врятованих в Середземному морі, і відмову Італії дозволити мігрантам зійти на берег в її портах. ЄС оголосив про кінець так званої міграційної кризи в Європі, проте в Лівії вже три місяці тривають бої за столицю Триполі, через які свої будинки залишили понад 100 тисяч осіб, зазначають правозахисники.

З кінця липня рятувати біженців у Середземному морі почне команда корабля Ocean Viking, що належить "Лікарям без кордонів" і SOS Méditerranée та ходить під норвезьким прапором. Гуманітарне судно Aquarius, яке діяло під егідою цих організацій з 2016 року, було змушене стати на якір у 2018 році після того, як втратило право ходити під прапорами британської колонії Гібралтар і Панами. Остання вказала, що Італія скаржиться на те, що судно порушувало міжнародні юридичні процедури, що стосуються врятованих біженців.

Щотижня сотні мігрантів з різних країн намагаються перетнути Середземне море та потрапити до європейських країн. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році загинули або безвісно зникли 2262 людини. Загалом торік до південних берегів ЄС дісталися Середземним морем понад 113 тисяч осіб. У 2017-му їх було більше - 172 301.

Дивитись відео 00:57 Поділитись Італія не справляється з напливом біженців (26.10.2016) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2RiJ5 Італія не справляється з напливом біженців (26.10.2016)