 Круїзний лайнер врятував в Середземному морі понад сто мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2019

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Новини

Круїзний лайнер врятував в Середземному морі понад сто мігрантів

Врятованих поблизу грецького острова Пелопоннес людей відправили до порту Каламата. Через фактичну нездатність країн ЄС займатися порятунком біженців у Середземному морі цю діяльність відновлять благодійні організації.

Круїзне судно Marella Discovery

Круїзне судно Marella Discovery

Круїзний лайнер Marella Discovery підібрав у Середземному морі 111 мігрантів, які намагалися дістатися берегів Італії. Човен з мігрантами був знайдений ввечері 20 липня в 74-х кілометрах від грецького острова Пелопоннес. Про це у неділю, 21 липня, повідомила берегова охорона Греції.

Врятовані люди, серед яких 33 неповнолітніх, доправлені до грецького порту Каламата. Поки не повідомляється, з яких країн походять мігранти. Були заарештовані двоє людей, які супроводжували човен.

Нагадаємо, цього тижня міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Гельсінкі не змогли домовитися щодо прийому врятованих в Середземному морі біженців, повідомляє агенція epd. Італія та Мальта відмовляються бути єдиними країнами, які приймають у своїх портах мігрантів, зазначив статс-міністр МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth). За його словами, на зустрічі обговорювалось питання прийому біженців Францією через Корсику, а також гарантії, що надалі ці люди розподілятимуться між іншими країнами ЄС. Наступні переговори щодо цього питання відбудуться на початку вересня.

Біженців рятуватимуть "Лікарі без кордонів" та SOS Méditerranée

У відповідь на "триваючу вже два роки кампанію європейських урядів, яка спрямована на перешкоджання порятунку на морі", благодійні організації "Лікарі без кордонів" і SOS Méditerranée планують незабаром відновити рятувальні операції в Середземному морі. Про це 21 липня повідомило німецьке відділення "Лікарів без кордонів". Рятувальники мають намір "нормалізувати політику, що стала причиною численних смертей в Середземному морі і величезних страждань тих, хто знаходиться в зоні конфлікту в Лівії".

"Лікарі без кордонів" критикують нездатність країн-членів Євросоюзу домовитися про механізм прийому біженців, врятованих в Середземному морі, і відмову Італії дозволити мігрантам зійти на берег в її портах. ЄС оголосив про кінець так званої міграційної кризи в Європі, проте в Лівії вже три місяці тривають бої за столицю Триполі, через які свої будинки залишили понад 100 тисяч осіб, зазначають правозахисники.

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Гайко Маас заявив про нову ініціативу Німеччини з розподілу між країнами ЄС мігрантів, яких врятували у Середземному морі. Цю ідею вже відкинув ексканцлер Австрії Себастіан Курц. (13.07.2019)

65 врятованих мігрантів з судна Alan Kurdi зійдуть на мальтійський берег, після чого їх одразу перерозподілять між іншими країнами-членами ЄС. Раніше італійська влада дозволила зійти на берег мігрантам з судна Alex. (07.07.2019)

З кінця липня рятувати біженців у Середземному морі почне команда корабля Ocean Viking, що належить "Лікарям без кордонів" і SOS Méditerranée та ходить під норвезьким прапором. Гуманітарне судно Aquarius, яке діяло під егідою цих організацій з 2016 року, було змушене стати на якір у 2018 році після того, як втратило право ходити під прапорами британської колонії Гібралтар і Панами. Остання вказала, що Італія скаржиться на те, що судно порушувало міжнародні юридичні процедури, що стосуються врятованих біженців.

Щотижня сотні мігрантів з різних країн намагаються перетнути Середземне море та потрапити до європейських країн. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році загинули або безвісно зникли 2262 людини. Загалом торік до південних берегів ЄС дісталися Середземним морем понад 113 тисяч осіб. У 2017-му їх було більше - 172 301.

Дивитись відео 00:57

Італія не справляється з напливом біженців (26.10.2016)

  • Біженці на кордоні Греції та Македонії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Балканський маршрут"

    Дотепер головний маршрут біженців до Західної Європи проходив через балканські країни - Македонію, Сербію та Хорватію. Цей шлях остаточно перекрили наприкінці лютого - тоді македонські прикордонники перестали пропускати біженців з території Греції. Зараз на кордоні Греції та Македонії зібралось кілька тисяч мігрантів.

  • Альтернативні шляхи для біженців

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Угода з Туреччиною: ефективність під питанням

    ЄС домовився з Анкарою, що повертатиме до Туреччини біженців, які нелегально дістаються Греції. Проте, на думку експертів, це не зупинить потоки мігрантів. Дедалі популярнішими стають альтернативні шляхи - приміром, Італією чи Албанією.

  • Човен з біженцями у Середземному морі

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Італією

    Одна з альтернатив "балканському маршрутові" починається у порту Анталії на півдні Туреччини. Або у Мерсині поблизу сирійського кордону. Або ж в Афінах у центрі Греції. Потім мігранти риболовними чи малими торгівельними судами перетинають Середземне море та потрапляють в Італію. За оцінками ЗМІ, переправа коштує від трьох до п'яти тисяч євро.

  • Кордон Албанії та Греції.

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Албанією

    Дедалі більш популярним стає і шлях через Албанію. Туди біженці прибувають з Греції, потім морем дістаються Італії або ж рушають автомобілем на північ Європи. Утім, просування мігрантів Чорногорією та Боснією і Герцеговиною ускладнено - там усе ще є мінні поля з часів громадянської війни 1990-х. На фото - кордон Албанії та Греції.

  • Біженці на турецько-болгарському кордоні

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Болгарією

    Ще одна альтернатива для біженців - пройти Болгарією. Туди мігранти приїздять з території Туречини, далі намагаються потрапити до Румунії чи Сербії. Щоправда, це не так і просто: просування до Румунії блокують Карпати, тоді як кордони Сербії з ЄС - під суворим контролем. Через це багато мігрантів залишаються в Болгарії.

  • Карпати у Румунії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Румунією

    Румунія наразі залишалася осторонь масивних потоків біженців. Проте в січні тут затримали 60 мігрантів з Пакистану, Іраку, Марокко, Афганістану й Сомалі - вони намагалися вночі перетнути кордон із Сербією. Останнім часом місцева влада звертає увагу і на зростання числа біженців, які прибувають через з Україну та Молдову - переважно це афганці, котрі дісталися сюди країнами Центральної Азії.

  • Мігранти на кордоні Росії та Фінляндії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Арктичний маршрут"

    З початку 2016 року близько тисячі біженців пройшли Росією до Фінляндії. За повідомленням фінської влади, це переважно мігранти з Афганістану, Сирії, Індії та Бангладеш. Багато з них уже тривалий час жили в Росії. Задля припинення подальшого потоку біженців Росія та Фінляндія запровадили тимчасові обмеження на пропуск громадян третіх країн на двох прикордонних пунктах.

  • Патруль прикорднників на кордоні Латвії та Росії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Балтійський маршрут"

    Останнім часом почастішали випадки незаконного перетину слабо захищеного кордону Латвії з Росією та Білоруссю. У 2015 році там затримали близько 500 нелегальних мігрантів - переважно вихідці з В'єтнаму, Іраку та Афганістану. Латвія сподівається обмежити потік мігрантів за допомогою паркану на кордоні. Його мають звести до 2020 року.

    Автор: Олександра Йолкіна


DW.COM

Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

Після закриття так званого "балканського маршруту" біженці почали шукати обхідні шляхи проникнення до Європи. Але не всі з них безпечні. У фотогалереї DW - про альтернативні шляхи, якими йдуть мігранти. (31.03.2016)  

Аудіо й відео до теми

Італія не справляється з напливом біженців (26.10.2016)  

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