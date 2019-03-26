Крим і Донбас: що обіцяють кандидати в президенти? (відео)

Оновлення мінських угод, миротворча місія ООН, сильна армія і референдум. Як збираються повертати Донбас і Крим лідери президентських перегонів?
Припинення війни та повернення Криму - одні з ключових викликів, які доведеться долати новому президенту України. Майже всі кандидати обіцяють повернення територій дипломатичним шляхом. Щоправда, конкретики в їхніх програмах небагато, як і кардинально нових пропозицій. Що саме обіцяють кандидати в президенти?
За даними німецьких дослідників, майже дві третини жителів підконтрольного Києву Донбасу збираються взяти участь у виборах президента України. Кожен п'ятий іще не вирішив, за кого голосуватиме. (27.03.2019)
До президентських виборів в Україні лишаються лічені дні. Скільки вони коштуватимуть, у кого найбільші шанси на перемогу та що ще слід знати виборцям? (26.03.2019)
До 25 березня українці все ще можуть змінити адресу голосування, щоб взяти участь у виборах не за місцем реєстрації. Кореспондент DW зробив це разом із переселенцями з Донбасу в Києві. (23.03.2019)