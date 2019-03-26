 Крим і Донбас: що обіцяють кандидати в президенти? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Крим і Донбас: що обіцяють кандидати в президенти? (відео)

Оновлення мінських угод, миротворча місія ООН, сильна армія і референдум. Як збираються повертати Донбас і Крим лідери президентських перегонів?

Ukraine Präsidentschaftswahlkampagne an der Grenze zur Krim (DW/I. Burdyga)

Українська виборча дільниця в Каланчаку - на переході до анексованого Криму

Припинення війни та повернення Криму - одні з ключових викликів, які доведеться долати новому президенту України. Майже всі кандидати обіцяють повернення територій дипломатичним шляхом. Щоправда, конкретики в їхніх програмах небагато, як і кардинально нових пропозицій.  Що саме обіцяють кандидати в президенти?

 

DW.COM

Війна змінила політичні настрої жителів Донбасу - дослідження

За даними німецьких дослідників, майже дві третини жителів підконтрольного Києву Донбасу збираються взяти участь у виборах президента України. Кожен п'ятий іще не вирішив, за кого голосуватиме. (27.03.2019)  

Чим вибори президента-2019 відрізняються від інших? (відео)

До президентських виборів в Україні лишаються лічені дні. Скільки вони коштуватимуть, у кого найбільші шанси на перемогу та що ще слід знати виборцям? (26.03.2019)  

Як переселенці з Донбасу збираються голосувати в Києві

До 25 березня українці все ще можуть змінити адресу голосування, щоб взяти участь у виборах не за місцем реєстрації. Кореспондент DW зробив це разом із переселенцями з Донбасу в Києві. (23.03.2019)  

Зникнення, тортури, вбивства. Що каже правозахисний звіт Держдепу США про Україну

У Криму та на Донбасі порушення прав людини неможливо розслідувати через російську агресію, але й на контрольованих урядом територіях панує атмосфера безкарності, ідеться в документі. (15.03.2019)  

Також за темою

Ukraine Odessa - Präsidentschaftswahlkampagne

Чим вибори президента-2019 відрізняються від інших? (відео) 26.03.2019

До президентських виборів в Україні лишаються лічені дні. Скільки вони коштуватимуть, у кого найбільші шанси на перемогу та що ще слід знати виборцям?

Повернення Донбасу і Криму: що обіцяють кандидати? (27.03.2019) 27.03.2019

Оновлення мінських угод, миротворча місія ООН, сильна армія і референдум. Як збираються повертати Донбас і Крим лідери президентських перегонів?

Вибори президента-2019: що варто знати виборцям (25.03.2019) 25.03.2019

До президентських виборів в Україні лишається менше тижня. Скільки вони коштуватимуть, коли стануть відомі результати та у кого найбільші шанси на перемогу?

Реклама

Докладно

Радянські військва намагалися прорватися до телевізійної вежі у Вільнюсі

"Процес століття" над радянським керівництвом у Литві

Суд у Вільнюсі засудив 67 осіб за злочини проти людяності та воєнні злочини у зв'язку з подіями 13 січня 1991 року.  

Літак Airbus A320

Китай купить 300 літаків Airbus на 30 мільярдів євро

Франція та Китай підписала низку угод про пожвавлення економічної співпраці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  