Крим і Донбас: що обіцяють кандидати в президенти? (відео)

Як переселенці з Донбасу збираються голосувати в Києві

До 25 березня українці все ще можуть змінити адресу голосування, щоб взяти участь у виборах не за місцем реєстрації. Кореспондент DW зробив це разом із переселенцями з Донбасу в Києві. (23.03.2019)