Крим: КП на адмінмежі працюють, а в Армянську погіршилася ситуація

У Херсонській області прикордонники в суботу, 15 вересня, відновили роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" та "Чаплинка", що були закриті після викидів заводу "Кримський титан". Ситуація на контрольно-пропускних пунктах "Каланчак" і "Чаплинка" станом на 16.00 суботи звичайна, ніхто з українських прикордонників зі скаргами на погане самопочуття не звертався, повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Погіршення екологічної ситуації в Армянську

За даними російського агентства "РИА Новости", 14 вересня "Росспоживнагляд" у анексованому Росією Криму зареєстрував "новий викид концентрації шкідливих речовин в атмосферу" на півночі півострова. Як повідомляється, загрози для життя і здоров'я населення немає. За офіційною інформацією кримських медиків, станом на 15 вересня отруєнь хімічними речовинами в Армянську не зареєстровано. Про певне погіршення екологічної ситуації в Армянську повідомило й російське агентство "ТАСС" з посиланням на "владу" анексованого Криму. Через це 14 вересня в Армянську та інших постраждалих населених пунктах в Криму було запроваджено режим надзвичайної ситуації, передають російські ЗМІ. У школах в Армянську ще на тиждень продовжили канікули - в цілому до трьох тижнів.

Нагадаємо, 6 вересня через небезпечну внаслідок викидів заводу "Кримський титан" екологічну ситуацію два контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" та "Чаплинка у Херсонській області закрили. Дозволявся лише екстрений в'їзд з території анексованого Росією Криму. Попри нинішнє відновлення роботи двох КП, у Держприкордонслужбі України не виключають повторного їхнього закриття в разі погіршення ситуації щодо хімічного забруднення. За даними прикордонників, протягом серпня пункт пропуску "Каланчак" перетнули 135 тисяч разів, а "Чаплинку" - 37 тисяч разів.

Як повідомлялося, 24 серпня мешканці міста Армянськ у Криму стали масово нарікати у соцмережах на жовтий наліт, схожий на іржу, який вкрив деталі автомобілів, огорожі, газові колонки, ключі, посуд та прикраси з металу. Дехто з мешканців міста повідомляв про висипи і блювоту в дітей, а також біль у горлі.

4 вересня "влада" анексованого Криму оголосила про перевищення допустимих норм сірчистого ангідриду на півночі півострова. Через це було вирішено зупинити на два тижні роботу хімзаводу в Армянську.