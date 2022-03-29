Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кримінальний кодекс України".
Кримінальний кодекс України - закон, який визначає кримінальну відповідальність за вчинені злочини, а також підстави звільнення від кримінальної відповідальності. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Серед зареєстрованих у парламенті України законопроєктів немає документа, що має врегулювати питання кримінальної відповідальності суддів за неправосудні рішення. Раніше КСУ визнав відповідну статтю КК неконституційною.
Діючі поліцейські нарікають, що попри обіцяні соціальні гарантії від держави все ще не захищені страхуванням, а правопорушники часто уникають відповідальності. Експатрульні говорять про процвітання корупції в рядах поліції.