Кримінальний кодекс України

Воєнні злочини на Донбасі: Україна гальмує міжнародне правосуддя?

На восьмому році конфлікту Україна живе за законодавством довоєнного періоду і досі не повноцінно співпрацює з Гаазьким трибуналом. До чого це призводить, обговорювали на українсько-німецькому форумі щодо Донбасу.