Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кримінальний кодекс України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кримінальний кодекс України".

Кримінальний кодекс України - закон, який визначає кримінальну відповідальність за вчинені злочини, а також підстави звільнення від кримінальної відповідальності. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

За демонстрацію літери Z у Німеччині можуть і посадити

За демонстрацію літери Z у Німеччині можуть і посадити 29.03.2022

Німецький Кримінальний кодекс передбачає покарання за заохочення або публічне схвалення протиправних дій, до яких належить і російське вторгнення в Україну.
В Україні запровадили кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму

В Україні запровадили кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму 15.02.2022

Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму: від 3400 гривень штрафу до восьми років ув'язнення.

Воєнні злочини на Донбасі: Україна гальмує міжнародне правосуддя?

Воєнні злочини на Донбасі: Україна гальмує міжнародне правосуддя? 26.11.2021

На восьмому році конфлікту Україна живе за законодавством довоєнного періоду і досі не повноцінно співпрацює з Гаазьким трибуналом. До чого це призводить, обговорювали на українсько-німецькому форумі щодо Донбасу.
В Україні вперше ув'язнили за напад із мотивів гомофобії

В Україні вперше ув'язнили за напад із мотивів гомофобії 16.11.2021

В Україні вперше ув'язнили на 4 роки за хуліганство, вказавши, що мотив злочину був гомофобним: на поета та музиканта напали в центрі Львова, бо сприйняли їх за геїв.
Верховна Рада посилила відповідальність за недостовірне декларування

Верховна Рада посилила відповідальність за недостовірне декларування 29.06.2021

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що посилює відповідальність за недостовірне декларування, врахувавши пропозиції Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський готовий запроваджувати більше санкцій

Володимир Зеленський готовий запроваджувати більше санкцій 03.04.2021

Президент України шкодує, що неможливо частіше проводити засідання РНБО, на яких запроваджують санкції щодо різних осіб. Юристи критикують такий підхід через відстутність пояснень щодо правових підстав для санкцій.
Суд у Києві дозволив затримання Анатолія Шарія - ЗМІ

Суд у Києві дозволив затримання Анатолія Шарія - ЗМІ 02.03.2021

Печерський районний суд Києва дозволив затримати блогера та лідера політичної партії "Партія Шарія" Анатолія Шарія для доправлення до суду, повідомляють українські ЗМІ.

На Львівщині слідчий СБУ передав підозрюваному 24 кілограми ювелірних виробів

На Львівщині слідчий СБУ передав підозрюваному 24 кілограми ювелірних виробів 06.01.2021

Один зі слідчих СБУ на Львівщині передав підозрюваному усупереч закону 24 кілограми конфіскованих ювелірних виробів з золота та срібла. Державне бюро розслідувань уже повідомило слідчому про підозру.
Е-декларації: як замилити очі МВФ та влаштувати санаторій для топкорупціонерів

Е-декларації: як замилити очі МВФ та влаштувати "санаторій" для топкорупціонерів 04.12.2020

Парламент України відновив кримінальну відповідальність за недостовірне е-декларування: брехня на 9 мільйонів гривень каратиметься 51 тисячею гривень штрафу.

ВР досі не вирішила проблему відповідальності суддів за неправосудні рішення

ВР досі не вирішила проблему відповідальності суддів за неправосудні рішення 19.11.2020

Серед зареєстрованих у парламенті України законопроєктів немає документа, що має врегулювати питання кримінальної відповідальності суддів за неправосудні рішення. Раніше КСУ визнав відповідну статтю КК неконституційною.
СБУ наклала арешт на 44 російських літаки за польоти в Крим

СБУ наклала арешт на 44 російських літаки за польоти в Крим 17.11.2020

Причиною накладеного арешту стало порушення російським авіаперевізником українських правил в'їзду та виїзду до анексованого Росією Криму, кажуть у СБУ.

Коментар: Чи потрібно розстрілювати корупціонерів?

Коментар: Чи потрібно розстрілювати корупціонерів? 15.10.2020

Питання президента Володимира Зеленського до українців можна було сформувати й так. Результати були б приголомшливі, вважає Лариса Денисенко.
Патрульна поліція: робота мрії чи мусорка? (відео)

Патрульна поліція: робота мрії чи "мусорка"? (відео) 30.07.2020

Діючі поліцейські нарікають, що попри обіцянки все ще не захищені державою. Експатрульні говорять про процвітання корупції в лавах поліції. DW порівняла оцінки реформи поліції діючих та експоліцейських.

Реформа патрульної поліції: що думають діючі та колишні поліцейські (29.07.2020) 29.07.2020

Діючі поліцейські нарікають, що попри обіцяні соціальні гарантії від держави все ще не захищені страхуванням, а правопорушники часто уникають відповідальності. Експатрульні говорять про процвітання корупції в рядах поліції.

Відповідальність суддів за неправосудні рішення: тиск чи безкарність?

Відповідальність суддів за неправосудні рішення: тиск чи безкарність? 29.06.2020

Стаття Кримінального кодексу України про кримінальну відповідальність суддів за ухвалення неправосудних рішень визнана неконституційною, але продовжує діяти ще пів року. DW з'ясовувала, що насправді за цим стоїть.

Репортаж із СІЗО: що думають ув’язнені про платні камери (23.06.2020) 23.06.2020

Камера в СІЗО за 400 євро. Такий експеримент запровадило міністерство юстиції. DW потрапила до Лук'янівського СІЗО, аби на власні очі переконатися, в чому різниця між платними і звичайними камерами.
Інші статті