Кримськотатарський канал ATR заявив про блокування фінансування

Кримськотатарському телеканалу ATR, який з 2015 року веде мовлення з Києва, заблокували фінансування з державного бюджету України. Про це у понеділок, 10 лютого, повідомив сайт телеканалу.

"Першому кримськотатарському телеканалу ATR вкотре заблокували фінансування, незважаючи на те, що держава виділила 50 мільйонів гривень на фінансування каналу в 2020 році", - йдеться в повідомленні.

Телеканал нагадує, що майже майже шість років тому кримськотатарські телеканали ATR і Lâle, радіостанції Meydan і "Лідер", що входять до складу медіахолдингу ATR, припинили мовлення в окупованому Росією Криму через відсутність російської ліцензії. ATR відновив мовлення 17 червня 2015 року з Києва. З 2016 року медіахолдинг отримував фінансування з держбюджету України.

Утім, у другій половині 2019 року ATR недоотримав від держави 15 мільйонів гривень, а в 2020 році фінансування з держбюджету було заблоковане, повідомляє телеканал, який був змушений оголосити про збір коштів.

"Без нас у Крим не повернутися. Ми - той місток, який прокладається в Крим", - заявив 10 лютого в ефірі телеканалу його генеральний директор Ленур Іслямов. За його словами, мовлення на окупований Крим припиняти не можна. "Не можна, щоб загасло це вогнище, котре горить в кожному серці кримського татарина, що Україна материкова повернеться в Крим", - сказав Іслямов.