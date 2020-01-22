 Кримськотатарський канал ATR заявив про блокування фінансування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2020

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Новини

Кримськотатарський канал ATR заявив про блокування фінансування

За даними кримськотатарського каналу ATR, на 2020 рік держава мала виділити на його діяльність 50 мільйонів гривень.

Кримськотатарський прапор

Кримськотатарський прапор

Кримськотатарському телеканалу ATR, який з 2015 року веде мовлення з Києва, заблокували фінансування з державного бюджету України. Про це у понеділок, 10 лютого, повідомив сайт телеканалу.

"Першому кримськотатарському телеканалу ATR вкотре заблокували фінансування, незважаючи на те, що держава виділила 50 мільйонів гривень на фінансування каналу в 2020 році", - йдеться в повідомленні.

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Телеканал нагадує, що майже майже шість років тому кримськотатарські телеканали ATR і Lâle, радіостанції Meydan і "Лідер", що входять до складу медіахолдингу ATR, припинили мовлення в окупованому Росією Криму через відсутність російської ліцензії. ATR відновив мовлення 17 червня 2015 року з Києва. З 2016 року медіахолдинг отримував фінансування з держбюджету України.

Утім, у другій половині 2019 року ATR недоотримав від держави 15 мільйонів гривень, а в 2020 році фінансування з держбюджету було заблоковане, повідомляє телеканал, який був змушений оголосити про збір коштів.

"Без нас у Крим не повернутися. Ми - той місток, який прокладається в Крим", - заявив 10 лютого в ефірі телеканалу його генеральний директор Ленур Іслямов. За його словами, мовлення на окупований Крим припиняти не можна. "Не можна, щоб загасло це вогнище, котре горить в кожному серці кримського татарина, що Україна материкова повернеться в Крим", - сказав Іслямов.

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