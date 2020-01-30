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Кримська правозахисна група

Кримська правозахисна група - правозахисна організація.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кримська правозахисна група". Кримська правозахисна група є ініціативою представників правозахисних організацій. Її метою є сприяння дотриманню й захисту прав людини в Криму. Кримська правозахисна група розпочала свою роботу в серпні 2015 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія збирає в Криму заручників для обміну з Україною та зняття санкцій

Росія "збирає" в Криму заручників для обміну з Україною та зняття санкцій 30.01.2020

У 2019 році в Криму незаконно позбавили волі 43 людини, більшість з них через релігійні переконання. Про це йдеться у звіті Кримської правозахисної групи.

Правозахисники зафіксували посилення мілітаризації Криму

Правозахисники зафіксували посилення мілітаризації Криму 16.08.2017

Активісти Кримської правозахисної групи констатують мілітаризацію в усіх серах життя окупованого півострова. Бойовиків, які брали участь у війні на Донбасі, у Криму використовують для пропаганди.
Російська ФСБ затримала українських правозахисників на кордоні з Кримом

Російська ФСБ затримала українських правозахисників на кордоні з Кримом 13.03.2017

Координатори Кримської правозахисної групи моніторили роботу пунктів пропуску. В офісі українського омбудсмена DW підтвердили затримання свого співробітника.
Правозахисники із Криму критикують торговельну блокаду півострова

Правозахисники із Криму критикують торговельну блокаду півострова 21.09.2015

Блокада Криму порушує міжнародні зобов’язання України, вважають кримські правозахисники. Київ має впливати на "кордон" із півостровом у правовому полі.