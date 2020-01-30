Кримська правозахисна група - правозахисна організація.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кримська правозахисна група". Кримська правозахисна група є ініціативою представників правозахисних організацій. Її метою є сприяння дотриманню й захисту прав людини в Криму. Кримська правозахисна група розпочала свою роботу в серпні 2015 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.