 Криклій: Потяги мають зупинятися у ″червоній″ зоні для висадки пасажирів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2020

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Криклій: Потяги мають зупинятися у "червоній" зоні для висадки пасажирів

Уряд України вирішить, чи дозволяти висадку пасажирів у регіонах, віднесених до "червоної" карантинної зони, де зараз потяги не зупиняються, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Владислав Криклій

Владислав Криклій (фото з архіву)

Пасажирські потяги "Укрзалізниці" мають зупинятися у регіонах, віднесених до "червоної" карантинної зони, але лише для висадки пасажирів. Таку пропозицію вніс міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Про це він заявив у вівторок, 4 серпня, в ефірі Громадського радіо.

За його словами, у середу цю пропозицію має розглянути уряд. "Наразі ми звернулися до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання у тому, щоб мобільність коронавірусу не розповсюджувалась. Зрозуміло, що висадку зробити - це не проблема. Людина може вийти з потягу, але назад уже не зайде, і зрозуміло, що підсідати на зупинці у Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки, і я сподіваюся, що завтра на уряді такі зміни до постанов зроблять", - сказав міністр.

Він також зауважив, що пасажирів необхідно повідомляти заздалегідь, що в деяких місцях посадки не буде. "Мені здається треба було заздалегідь повідомити людей, як буде курсувати потяг", - додав Криклій.

Потяги припинили зупинятися на деяких станціях

Як повідомлялося, 31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила регіони за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції. До "червоної" зони було віднесено Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.

Читайте також: Луцька міськрада проголосувала проти "червоної" карантинної зони

Через це "Укрзалізниця" тимчасово скасувала зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі. Обмеження запроваджені зокрема для поїздів сполученнями "Дніпро-Трускавець", "Ковель-Київ", "Одеса-Львів", "Київ-Ужгород", "Київ-Трускавець", "Чернівці-Одеса", "Львів-Херсон", "Київ-Львів".

Дивитись відео 13:39

Про транспорт після карантину, ціни на квитки й заборону маршруток - міністр інфраструктури в інтерв’ю DW (22.05.20

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