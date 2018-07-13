Криза з хлором: у Миколаєві скорочують водопостачання, у Дніпрі закінчується хлор

Комунальне підприємство "Миколаївводоканал", яке є монополістом у сфері водопостачання та водовідведення у Миколаєві, заявило про скорочення питного водопостачання у місті у найближчі дні через зупинення виробництва рідкого хлору підприємством "Дніпроазот".

"У зв'язку з мінімальним запасом рідкого хлору для знезараження питної води у місті Миколаїв із 10 години 16 липня 2018 року буде знижено водопостачання абонентам МКП "Миколаївводоканал" до нормалізації поставок рідкого хлору", - повідомили у суботу, 14 липня, у прес-службі "Миколаївводоканалу". У підприємстві пояснили, що запаси хлору у них є мінімальними, і таке рішення "надасть можливість подовжити використання води на декілька днів". Зниження тиску в мережах в окремі періоди доби, стверджують на підприємстві, дозволить також не допустити "погіршення якості води і поривів на мережах".

Напередодні, 13 липня, міська рада Дніпра повідомила, що запасів хлору для знезараження питної води на комунальному підприємстві "Дніпроводоканал" залишилося на сім днів. У той же день прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді, пообіцяв, що Україна буде забезпечена рідким хлором для знезараження питної води, незважаючи на зупинку заводу "Дніпроазот".

У середині червня АТ "Дніпроазот" - виробник рідкого хлору, який використовують водоканали для знезараження питної води, - попередив, що припиняє поставки і зупиняє виробництво цієї речовини. У підприємстві, яке входить до сфери впливу українського бізнесмена Ігоря Коломойського, пояснили такий крок зависокими цінами на газ. У зв'язку з цим на підприємствах галузі водопровідно-каналізаційного господарства України виникла складна ситуація з подальшим знезараженням питної води. На деяких підприємствах галузі залишків хлору залишалося на період від тижня до 20 днів. 9 липня у підприємстві "Київводоканал" повідомили, що наразі достатньо забезпечені рідким хлором.