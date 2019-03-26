 Криза в Алжирі: впливова партія та найбільша профспілка - за відставку Бутефліки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2019

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Новини

Криза в Алжирі: впливова партія та найбільша профспілка - за відставку Бутефліки

Найбільша профспілка Алжиру та впливова політична партія підтримали заклик військових до відставки президента країни Абдельазіза Бутефліки.

Абдельазіз Бутефліка

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка (фото з архіву)

Найбільша профспілка Алжиру UGTA та впливова політична партія "Національне демократичне об'єднання", що входить до правлячої коаліції, в середу, 27 березня, підтримали заклик алжирських військових щодо усунення від влади президента Алжиру Абдельазіза Бутефліки. Нагадаємо, що напередодні начальник штабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаед Салах заявив, що алжирський президент Бутефліка повинен залишити свою посаду.

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Найбільші з початку протестів акції відбуваються 15 березня в столиці та інших містах Алжиру. Мітингарі вимагають відставки президента Абдельазіза Бутефліки. (15.03.2019)

Технократичний уряд Алжиру буде сформований за участю молоді, що відіграє важливу роль у масових протестах, пообіцяв новий прем'єр країни Нуреддін Бедуї. Опозиція критикує його за участь у фальсифікації виборів. (14.03.2019)

План Салаха полягає в застовуванні "статті 102 Конституації", яка передбачає оголошення президента недієздатним через хворобу. Втім, лідери народних протестів відкидають ініціативу військових. "Протести триватимуть. Серед вимог алжирців - зміна політичної системи", - заявив агентству Reuters адвокат та активіст Мустафа Бучачі. За його словами, застосування статті 102 означатиме, що люди, які є символами існуючої системи, організовуватимуть перехідний період та президентські вибори.

Нагадаємо, що чинний президент Бутефліка очолює Алжир 20 років. Він чотири рази обирався на цю посаду. 82-річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка рідко з'являється на публіці.

Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє президенту керувати країною. Критики називають Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу. Після масових протестів Бутефліка погодився не брати участі у наступних виборах, які мали бути проведені у квітні цього року. Але водночас він також вирішив відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори, що викликало нові протести невдоволених громадян країни.

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